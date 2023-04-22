https://ria.ru/20230422/zabastovka-1867093208.html

Аэропорт Берлина сообщил об отмене всех рейсов в понедельник

Аэропорт Берлина сообщил об отмене всех рейсов в понедельник - РИА Новости, 22.04.2023

Аэропорт Берлина сообщил об отмене всех рейсов в понедельник

Вылеты пассажирских рейсов из аэропорта Берлина в ближайший понедельник, 24 апреля, производиться не будут, сообщила пресс-служба воздушной гавани. РИА Новости, 22.04.2023

2023-04-22T16:21

2023-04-22T16:21

2023-04-22T16:21

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БЕРЛИН, 22 апр - РИА Новости. Вылеты пассажирских рейсов из аэропорта Берлина в ближайший понедельник, 24 апреля, производиться не будут, сообщила пресс-служба воздушной гавани. "В связи с объявленной предупредительной забастовкой сотрудников на пунктах контроля авиационной безопасности, вылеты пассажирских рейсов в понедельник невозможны", - говорится в сообщении. Отмечается, что в субботу аэропорт уже проинформировал официально об этом своих партнеров, в том числе авиакомпании, компании наземного обслуживания, охранные предприятия и другие компании. Представители аэропорта указали на то, что на прибывающие рейсы также могут повлиять отмены и изменения в расписании полетов из-за забастовки. Пассажиров, чьи рейсы затронули отмены, просят связаться со своей авиакомпанией или туристическим агентством для получения информации о перебронировании билетов и альтернативных вариантах поездки. Ранее сообщалось, что профсоюз Verdi призвал к проведению предупредительной забастовки на пунктах контроля авиационной безопасности в течение всего дня в понедельник, 24 апреля.

https://ria.ru/20230421/zabastovka-1866818159.html

https://ria.ru/20230422/evrosoyuz-1866996321.html

берлин (город)

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