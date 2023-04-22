https://ria.ru/20230422/yaponiya-1867081303.html

В Японии заявили о пролете китайских бомбардировщиков над Окинавой и Мияко

В Японии заявили о пролете китайских бомбардировщиков над Окинавой и Мияко - РИА Новости, 22.04.2023

В Японии заявили о пролете китайских бомбардировщиков над Окинавой и Мияко

Два китайских бомбардировщика H-6 (Хун-6 или Сиань H-6) два дня подряд пролетали между южными японскими островами Окинава и Мияко, сообщило министерство обороны РИА Новости, 22.04.2023

2023-04-22T14:54

2023-04-22T14:54

2023-04-22T15:00

в мире

япония

министерство обороны японии

окинава

сиань

восточно-китайское море

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ТОКИО, 22 апр - РИА Новости. Два китайских бомбардировщика H-6 (Хун-6 или Сиань H-6) два дня подряд пролетали между южными японскими островами Окинава и Мияко, сообщило министерство обороны Японии в субботу. По данным ведомства, бомбардировщики H-6 (Хун-6 или Сиань H-6) пролетали из Восточно-Китайского моря в сторону Тихого океана между Окинавой и Мияко, а затем со стороны Тихого океана вновь возвращались в Восточно-Китайское море. Точно такое же появление двух китайских бомбардировщиков было зафиксировано и в пятницу, отметили в минобороны Японии. Судя по карте, нарушений воздушного пространства не было, однако министерство сообщило, что истребители военно-воздушных сил самообороны были подняты по тревоге.

https://ria.ru/20230420/yaponiya-1866618407.html

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окинава

сиань

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Екатерина Зайцева

в мире, япония, министерство обороны японии, окинава, сиань, восточно-китайское море