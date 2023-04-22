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В Японии заявили о пролете китайских бомбардировщиков над Окинавой и Мияко - РИА Новости, 22.04.2023
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14:54 22.04.2023 (обновлено: 15:00 22.04.2023)
https://ria.ru/20230422/yaponiya-1867081303.html
В Японии заявили о пролете китайских бомбардировщиков над Окинавой и Мияко
В Японии заявили о пролете китайских бомбардировщиков над Окинавой и Мияко - РИА Новости, 22.04.2023
В Японии заявили о пролете китайских бомбардировщиков над Окинавой и Мияко
Два китайских бомбардировщика H-6 (Хун-6 или Сиань H-6) два дня подряд пролетали между южными японскими островами Окинава и Мияко, сообщило министерство обороны РИА Новости, 22.04.2023
2023-04-22T14:54
2023-04-22T15:00
в мире
япония
министерство обороны японии
окинава
сиань
восточно-китайское море
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ТОКИО, 22 апр - РИА Новости. Два китайских бомбардировщика H-6 (Хун-6 или Сиань H-6) два дня подряд пролетали между южными японскими островами Окинава и Мияко, сообщило министерство обороны Японии в субботу. По данным ведомства, бомбардировщики H-6 (Хун-6 или Сиань H-6) пролетали из Восточно-Китайского моря в сторону Тихого океана между Окинавой и Мияко, а затем со стороны Тихого океана вновь возвращались в Восточно-Китайское море. Точно такое же появление двух китайских бомбардировщиков было зафиксировано и в пятницу, отметили в минобороны Японии. Судя по карте, нарушений воздушного пространства не было, однако министерство сообщило, что истребители военно-воздушных сил самообороны были подняты по тревоге.
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япония
окинава
сиань
восточно-китайское море
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в мире, япония, министерство обороны японии, окинава, сиань, восточно-китайское море
В мире, Япония, Министерство обороны Японии, Окинава, Сиань, Восточно-Китайское море
В Японии заявили о пролете китайских бомбардировщиков над Окинавой и Мияко

В Минобороны Японии заявили о пролете двух китайских бомбардировщиков над Окинавой и Мияко

© iStock.com / blew_iФлаг Японии
Флаг Японии - РИА Новости, 1920, 22.04.2023
© iStock.com / blew_i
Флаг Японии. Архивное фото
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ТОКИО, 22 апр - РИА Новости. Два китайских бомбардировщика H-6 (Хун-6 или Сиань H-6) два дня подряд пролетали между южными японскими островами Окинава и Мияко, сообщило министерство обороны Японии в субботу.
По данным ведомства, бомбардировщики H-6 (Хун-6 или Сиань H-6) пролетали из Восточно-Китайского моря в сторону Тихого океана между Окинавой и Мияко, а затем со стороны Тихого океана вновь возвращались в Восточно-Китайское море. Точно такое же появление двух китайских бомбардировщиков было зафиксировано и в пятницу, отметили в минобороны Японии.
Судя по карте, нарушений воздушного пространства не было, однако министерство сообщило, что истребители военно-воздушных сил самообороны были подняты по тревоге.
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В миреЯпонияМинистерство обороны ЯпонииОкинаваСианьВосточно-Китайское море
 
 
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