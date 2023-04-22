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Вучич заявил о работе с Венгрией в сфере борьбы с терроризмом - РИА Новости, 22.04.2023
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15:17 22.04.2023
https://ria.ru/20230422/vuchich-1867083931.html
Вучич заявил о работе с Венгрией в сфере борьбы с терроризмом
Вучич заявил о работе с Венгрией в сфере борьбы с терроризмом - РИА Новости, 22.04.2023
Вучич заявил о работе с Венгрией в сфере борьбы с терроризмом
Сербия остается военно-нейтральной, но будет в военно-полицейской сфере сотрудничать с членом НАТО Венгрией в борьбе с терроризмом, заявил президент Сербии... РИА Новости, 22.04.2023
2023-04-22T15:17
2023-04-22T15:17
в мире
россия
сербия
венгрия
александр вучич
виктор орбан
милорад додик
нато
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БЕЛГРАД, 22 апр - РИА Новости. Сербия остается военно-нейтральной, но будет в военно-полицейской сфере сотрудничать с членом НАТО Венгрией в борьбе с терроризмом, заявил президент Сербии Александр Вучич в ходе крупнейшего смотра вооружений. Показ возможностей армии Сербии "Гранит 2023" на военном аэродроме в Батайнице под Белградом в субботу является крупнейшим за последние годы. Он приурочен к Дню Армии Сербии, почетным гостем мероприятий стал премьер Венгрии Виктор Орбан, который утром провел встречу с главой сербского государства. На показе также присутствовали президент Республики Сербской Боснии и Герцеговины Милорад Додик, члены сербского правительства. В смотре участвовали свыше 5 тысяч военнослужащих, более 60 самолетов, вертолетов и беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), были представлены свыше 2,3 тысячи видов оружия и военного оборудования, десятки танков и бронетехники импортного и сербского производства. По словам президента Александра Вучича, "народ увидит свою армию и будет гордиться силой". "У нас утром был отличный разговор с премьером Орбаном и его командой, в связи с совместной борьбой против терроризма. Мы не можем называть это по-другому, потому что они - член НАТО, а мы нет, и не хотим им быть, хотим беречь свой военный нейтралитет. Но во многих областях, которые касаются борьбы с терроризмом и употребления современных военно-полицейских средств, будем сотрудничать", - заявил Вучич после совместного осмотра вооружений. Президент Сербии в конце февраля посетовал на проблемы с доставкой заказанных в России систем радиоэлектронной борьбы (РЭБ) из-за санкций Запада. В ноябре прошлого года Вучич сообщил, что в дополнение двух имеющимся установкам "Панцирь-С1", власти Сербии заказали в России "Панцирь МЕ", а также комплекс радиоэлектронной борьбы "Красуха" и мобильную систему радиоподавления "Репеллент", но возникли проблемы с доставкой. На полях международной выставки военной техники IDEX 2023 в Абу-Даби он указал на вызванные санкциями Запада трудности в ремонте и обслуживании стоящих в строю ВВС Сербии 14 МиГ-29 из-за невозможности доставить запчасти. Ранее он рассказал, что Сербия приобретет в ОАЭ первую партию БПЛА-камикадзе, а затем разовьет и собственное производство. Сербия является крупнейшим импортером российского оружия и военной техники в Европе. В 2022-2023 годах Белград планировал купить четыре Ми-35, три Ми-17, а также 11 Ми-35 бывших в употреблении у Кипра. В декабре 2021 года в страну прибыли приобретенные в РФ ПТРК "Корнет". За последние несколько лет Россия передала Сербии 30 модернизированных танков Т-72МС, 30 бронемашин БРДМ-2, семь вертолетов Ми-17 и Ми-35, шесть истребителей МиГ-29. Также Белград приобрел батарею ракетно-пушечных систем "Панцирь-С1". Президент Вучич заявлял, что страна хочет иметь российский комплекс С-400, но пока не может себе этого позволить.
https://ria.ru/20230422/konflikt-1867080944.html
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в мире, россия, сербия, венгрия, александр вучич, виктор орбан, милорад додик, нато, ми-35, панцирь-с1, миг-29
В мире, Россия, Сербия, Венгрия, Александр Вучич, Виктор Орбан, Милорад Додик, НАТО, Ми-35, Панцирь-С1, МиГ-29
Вучич заявил о работе с Венгрией в сфере борьбы с терроризмом

Вучич: Сербия остается военно-нейтральной, работа с Венгрией касается борьбы с терроризмом

© РИА Новости / Алексей Дружинин | Перейти в медиабанкПрезидент республики Сербии Александр Вучич
Президент республики Сербии Александр Вучич - РИА Новости, 1920, 22.04.2023
© РИА Новости / Алексей Дружинин
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Президент республики Сербии Александр Вучич . Архивное фото
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БЕЛГРАД, 22 апр - РИА Новости. Сербия остается военно-нейтральной, но будет в военно-полицейской сфере сотрудничать с членом НАТО Венгрией в борьбе с терроризмом, заявил президент Сербии Александр Вучич в ходе крупнейшего смотра вооружений.
Показ возможностей армии Сербии "Гранит 2023" на военном аэродроме в Батайнице под Белградом в субботу является крупнейшим за последние годы. Он приурочен к Дню Армии Сербии, почетным гостем мероприятий стал премьер Венгрии Виктор Орбан, который утром провел встречу с главой сербского государства. На показе также присутствовали президент Республики Сербской Боснии и Герцеговины Милорад Додик, члены сербского правительства. В смотре участвовали свыше 5 тысяч военнослужащих, более 60 самолетов, вертолетов и беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), были представлены свыше 2,3 тысячи видов оружия и военного оборудования, десятки танков и бронетехники импортного и сербского производства. По словам президента Александра Вучича, "народ увидит свою армию и будет гордиться силой".
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"У нас утром был отличный разговор с премьером Орбаном и его командой, в связи с совместной борьбой против терроризма. Мы не можем называть это по-другому, потому что они - член НАТО, а мы нет, и не хотим им быть, хотим беречь свой военный нейтралитет. Но во многих областях, которые касаются борьбы с терроризмом и употребления современных военно-полицейских средств, будем сотрудничать", - заявил Вучич после совместного осмотра вооружений.
Президент Сербии в конце февраля посетовал на проблемы с доставкой заказанных в России систем радиоэлектронной борьбы (РЭБ) из-за санкций Запада. В ноябре прошлого года Вучич сообщил, что в дополнение двух имеющимся установкам "Панцирь-С1", власти Сербии заказали в России "Панцирь МЕ", а также комплекс радиоэлектронной борьбы "Красуха" и мобильную систему радиоподавления "Репеллент", но возникли проблемы с доставкой. На полях международной выставки военной техники IDEX 2023 в Абу-Даби он указал на вызванные санкциями Запада трудности в ремонте и обслуживании стоящих в строю ВВС Сербии 14 МиГ-29 из-за невозможности доставить запчасти.
Ранее он рассказал, что Сербия приобретет в ОАЭ первую партию БПЛА-камикадзе, а затем разовьет и собственное производство.
Сербия является крупнейшим импортером российского оружия и военной техники в Европе. В 2022-2023 годах Белград планировал купить четыре Ми-35, три Ми-17, а также 11 Ми-35 бывших в употреблении у Кипра. В декабре 2021 года в страну прибыли приобретенные в РФ ПТРК "Корнет". За последние несколько лет Россия передала Сербии 30 модернизированных танков Т-72МС, 30 бронемашин БРДМ-2, семь вертолетов Ми-17 и Ми-35, шесть истребителей МиГ-29. Также Белград приобрел батарею ракетно-пушечных систем "Панцирь-С1". Президент Вучич заявлял, что страна хочет иметь российский комплекс С-400, но пока не может себе этого позволить.
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