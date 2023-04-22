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Евродепутат сравнил подходы к вступлению Молдавии и Румынии в ЕС - РИА Новости, 22.04.2023
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21:24 22.04.2023 (обновлено: 21:31 22.04.2023)
https://ria.ru/20230422/vstuplenie-1867127100.html
Евродепутат сравнил подходы к вступлению Молдавии и Румынии в ЕС
Евродепутат сравнил подходы к вступлению Молдавии и Румынии в ЕС - РИА Новости, 22.04.2023
Евродепутат сравнил подходы к вступлению Молдавии и Румынии в ЕС
Европа проявляла большую открытость в вопросе присоединения Румынии к ЕС, чем проявляется сейчас по отношению к Молдавии, поскольку у республики меньше... РИА Новости, 22.04.2023
2023-04-22T21:24
2023-04-22T21:31
в мире
молдавия
румыния
украина
майя санду
евросоюз
европарламент
еврокомиссия
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КИШИНЕВ, 22 апр - РИА Новости. Европа проявляла большую открытость в вопросе присоединения Румынии к ЕС, чем проявляется сейчас по отношению к Молдавии, поскольку у республики меньше преимуществ, заявил в интервью депутат Европарламента Драгош Тудораке. "У нас было преимущество, в том числе в контексте европейской открытости к присоединению стран Центральной и Восточной Европы, чего сейчас нет у Молдавии или, по крайней мере, не в сопоставимой пропорции. Вот почему я думаю, что мы должны сейчас политически сделать все возможное, чтобы создать эти предпосылки и для Молдавии", - заявил Тудораке в интервью порталу HotNews, сравнивая преимущества Румынии и Молдавии в процессе евроинтеграции. Он отметил, что Евросоюз очень быстро принял решение о получении Молдавией статуса кандидата на вступление в ЕС. "Евросоюз никогда не был в состоянии принять такое решение именно потому, что мы здесь мыслили геополитически и думали, что Молдавия переживает вместе с Украиной такой момент и ей надо помочь пройти через это как можно легче, со всеми трудностями, которые у нее есть", - пояснил евродепутат. Президент Молдавии Майя Санду в марте прошлого года подписала заявку о вступлении республики в Евросоюз, отметив , что процесс евроинтеграции необходимо ускорить. Главы государств и правительств Евросоюза на саммите в Брюсселе 23 июня одобрили предоставление Украине и Молдавии статуса кандидатов на вступление в союз. Еврокомиссия выдвинула Молдавии девять условий, которые страна должна выполнить для вступления в ЕС. Получение статуса кандидата является лишь началом достаточно длительного пути по вступлению в ЕС. Турция находится в статусе кандидата с 1999 года, Северная Македония - с 2005-го, Черногория - с 2010-го, а Сербия - с 2012-го. Последней на данный момент в ЕС вступила Хорватия - это произошло в 2013 году, процесс занял десять лет.
https://ria.ru/20230421/sanktsii-1866928096.html
https://ria.ru/20230422/moldaviya-1867099466.html
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в мире, молдавия, румыния, украина, майя санду, евросоюз, европарламент, еврокомиссия
В мире, Молдавия, Румыния, Украина, Майя Санду, Евросоюз, Европарламент, Еврокомиссия
Евродепутат сравнил подходы к вступлению Молдавии и Румынии в ЕС

Евродепутат Тудораке: преимуществ в сближении с ЕС у Молдавии меньше, чем было у Румынии

© Sputnik / Родион Прока | Перейти в медиабанкГосударственный флаг Молдавии и Евросоюза
Государственный флаг Молдавии и Евросоюза - РИА Новости, 1920, 22.04.2023
© Sputnik / Родион Прока
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Государственный флаг Молдавии и Евросоюза. Архивное фото
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КИШИНЕВ, 22 апр - РИА Новости. Европа проявляла большую открытость в вопросе присоединения Румынии к ЕС, чем проявляется сейчас по отношению к Молдавии, поскольку у республики меньше преимуществ, заявил в интервью депутат Европарламента Драгош Тудораке.
"У нас было преимущество, в том числе в контексте европейской открытости к присоединению стран Центральной и Восточной Европы, чего сейчас нет у Молдавии или, по крайней мере, не в сопоставимой пропорции. Вот почему я думаю, что мы должны сейчас политически сделать все возможное, чтобы создать эти предпосылки и для Молдавии", - заявил Тудораке в интервью порталу HotNews, сравнивая преимущества Румынии и Молдавии в процессе евроинтеграции.
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Он отметил, что Евросоюз очень быстро принял решение о получении Молдавией статуса кандидата на вступление в ЕС.
"Евросоюз никогда не был в состоянии принять такое решение именно потому, что мы здесь мыслили геополитически и думали, что Молдавия переживает вместе с Украиной такой момент и ей надо помочь пройти через это как можно легче, со всеми трудностями, которые у нее есть", - пояснил евродепутат.
Президент Молдавии Майя Санду в марте прошлого года подписала заявку о вступлении республики в Евросоюз, отметив , что процесс евроинтеграции необходимо ускорить. Главы государств и правительств Евросоюза на саммите в Брюсселе 23 июня одобрили предоставление Украине и Молдавии статуса кандидатов на вступление в союз. Еврокомиссия выдвинула Молдавии девять условий, которые страна должна выполнить для вступления в ЕС.
Получение статуса кандидата является лишь началом достаточно длительного пути по вступлению в ЕС. Турция находится в статусе кандидата с 1999 года, Северная Македония - с 2005-го, Черногория - с 2010-го, а Сербия - с 2012-го. Последней на данный момент в ЕС вступила Хорватия - это произошло в 2013 году, процесс занял десять лет.
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В миреМолдавияРумынияУкраинаМайя СандуЕвросоюзЕвропарламентЕврокомиссия
 
 
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