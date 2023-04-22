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Сербия стала чаще закупать военную технику у Запада, заявил эксперт - РИА Новости, 22.04.2023
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11:00 22.04.2023
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Сербия стала чаще закупать военную технику у Запада, заявил эксперт
Сербия стала чаще закупать военную технику у Запада, заявил эксперт - РИА Новости, 22.04.2023
Сербия стала чаще закупать военную технику у Запада, заявил эксперт
Крупнейший смотр вооружений армии Сербии в субботу демонстрирует переход от закупок оружия и техники российского производства к продукции Запада и КНР или... РИА Новости, 22.04.2023
2023-04-22T11:00
2023-04-22T11:00
безопасность
сербия
александр вучич
миг-29
ми-35
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БЕЛГРАД, 22 апр - РИА Новости. Крупнейший смотр вооружений армии Сербии в субботу демонстрирует переход от закупок оружия и техники российского производства к продукции Запада и КНР или сербской, произведенной на базе западных систем и комплектующих, завил РИА Новости известный военный аналитик Александр Радич. Показ возможностей армии Сербии "Гранит 2023" на военном аэродроме в Батайнице под Белградом в субботу является крупнейшим за последние годы. В нем участвуют свыше 5 тысяч военнослужащих, более 60 самолетов, вертолетов и беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), представлены свыше 2,3 тысячи видов оружия и военного оборудования, десятки танков и бронетехники. По словам президента Александра Вучича, который ранее позвал граждан на смотр, "народ увидит свою армию и будет гордится силой". "Сербия заказала большой пакет вооружений в РФ в 2021 году. Он включает четыре боевых вертолета Ми-35М, три Ми-17В-5, системы РЭБ, две батареи ЗРПК "Панцирь-С1М", это еще не весь список. Ожидалось, что из России будет и снабжение запчастями техники, поставленной ранее. Так, эскадрилья МиГ-29 у нас смешанная - в ней самолеты еще из советского периода и подаренные позже Россией и Белоруссией, которые прошли модернизацию в 2021 году", - напомнил в разговоре с агентством эксперт по обороне. По его словам, когда на Украине начался конфликт, стало ясно, что невозможно обеспечить регулярное обслуживание техники советского и российского производства, и для армии Сербии возник вопрос - как в долгосрочной перспективе обслуживать имеющуюся технику, "но поворот в процессе закупок произошел еще раньше". "Несмотря на список техники, заказанной в России в 2021 году, предпочтение в последние несколько лет отдается другим поставщикам. Франция заключила очень много договоров (в 2019 году на 18 ЗРК "Мистраль" - ред.) с Сербией, их будет еще больше. На первом месте, если подпишут в этом году, контракт на поставку эскадрильи многоцелевых истребителей Rafale. Наряду с Францией в списке стран-поставщиков вооружений для Сербии: Германия, Испания, а также КНР, откуда поступили БПЛА и ЗРК FK-3", - отметил Радич. "Показываемая техника сербского производства также создается на западных компонентах. Когда видите на бронетранспортере "Лазански" российскую башню с автоматической пушкой калибра 57 миллиметров или БТР "Лазар 3М" с российской башней и пушкой 30 миллиметров, может создаться ошибочное впечатление, на чем базируется эта техника. Принимаемые на вооружение с 2016 года бронетранспортер "Лазар 3", бронеавтомобиль "Милош", самоходная гаубица "Нора Б-52" имеют американские двигатели, трансмиссию, подвеску из Франции, проектированную в Ирландии", - уточнил военный аналитик. Он подчеркнул, что на аэродроме в Батайнице "значительная часть вооружений явно с Запада или западного происхождения", но присутствует и много техники, принятой на вооружение еще Югославской народной армией. Президент Сербии в конце февраля посетовал на проблемы с доставкой заказанных в России систем радиоэлектронной борьбы (РЭБ) из-за санкций Запада. В ноябре прошлого года Вучич сообщил, что в дополнение двух имеющимся установкам "Панцирь-С1", власти Сербии заказали в России "Панцирь МЕ", а также комплекс радиоэлектронной борьбы "Красуха" и мобильную систему радиоподавления "Репеллент", но возникли проблемы с доставкой. На полях международной выставки военной техники IDEX 2023 в Абу-Даби он указал на вызванные санкциями Запада трудности в ремонте и обслуживании стоящих в строю ВВС Сербии 14 МиГ-29 из-за невозможности доставить запчасти. Ранее он рассказал, что Сербия приобретет в ОАЭ первую партию БПЛА-камикадзе, а затем разовьет и собственное производство. Сербия является крупнейшим импортером российского оружия и военной техники в Европе. В 2022-2023 годах Белград планировал купить четыре Ми-35, три Ми-17, а также 11 Ми-35 бывших в употреблении у Кипра. В декабре 2021 года в страну прибыли приобретенные в РФ ПТРК "Корнет". За последние несколько лет Россия передала Сербии 30 модернизированных танков Т-72МС, 30 бронемашин БРДМ-2, семь вертолетов Ми-17 и Ми-35, шесть истребителей МиГ-29. Также Белград приобрел батарею ракетно-пушечных систем "Панцирь-С1". Президент Вучич заявлял, что страна хочет иметь российский комплекс С-400, но пока не может себе этого позволить.
https://ria.ru/20230421/vuchich-1866771127.html
https://ria.ru/20230413/serbiya-1865109905.html
https://ria.ru/20230413/serbiya-1865103876.html
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безопасность, сербия, александр вучич, миг-29, ми-35, панцирь-с1
Безопасность, Сербия, Александр Вучич, МиГ-29, Ми-35, Панцирь-С1
Сербия стала чаще закупать военную технику у Запада, заявил эксперт

Военный аналитик Радич: смотр вооружений Сербии указывает на переход к технике с Запада

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкГвардия Сербии
Гвардия Сербии - РИА Новости, 1920, 22.04.2023
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Гвардия Сербии. Архивное фото
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БЕЛГРАД, 22 апр - РИА Новости. Крупнейший смотр вооружений армии Сербии в субботу демонстрирует переход от закупок оружия и техники российского производства к продукции Запада и КНР или сербской, произведенной на базе западных систем и комплектующих, завил РИА Новости известный военный аналитик Александр Радич.
Показ возможностей армии Сербии "Гранит 2023" на военном аэродроме в Батайнице под Белградом в субботу является крупнейшим за последние годы. В нем участвуют свыше 5 тысяч военнослужащих, более 60 самолетов, вертолетов и беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), представлены свыше 2,3 тысячи видов оружия и военного оборудования, десятки танков и бронетехники. По словам президента Александра Вучича, который ранее позвал граждан на смотр, "народ увидит свою армию и будет гордится силой".
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"Сербия заказала большой пакет вооружений в РФ в 2021 году. Он включает четыре боевых вертолета Ми-35М, три Ми-17В-5, системы РЭБ, две батареи ЗРПК "Панцирь-С1М", это еще не весь список. Ожидалось, что из России будет и снабжение запчастями техники, поставленной ранее. Так, эскадрилья МиГ-29 у нас смешанная - в ней самолеты еще из советского периода и подаренные позже Россией и Белоруссией, которые прошли модернизацию в 2021 году", - напомнил в разговоре с агентством эксперт по обороне.
По его словам, когда на Украине начался конфликт, стало ясно, что невозможно обеспечить регулярное обслуживание техники советского и российского производства, и для армии Сербии возник вопрос - как в долгосрочной перспективе обслуживать имеющуюся технику, "но поворот в процессе закупок произошел еще раньше".
"Несмотря на список техники, заказанной в России в 2021 году, предпочтение в последние несколько лет отдается другим поставщикам. Франция заключила очень много договоров (в 2019 году на 18 ЗРК "Мистраль" - ред.) с Сербией, их будет еще больше. На первом месте, если подпишут в этом году, контракт на поставку эскадрильи многоцелевых истребителей Rafale. Наряду с Францией в списке стран-поставщиков вооружений для Сербии: Германия, Испания, а также КНР, откуда поступили БПЛА и ЗРК FK-3", - отметил Радич.
"Показываемая техника сербского производства также создается на западных компонентах. Когда видите на бронетранспортере "Лазански" российскую башню с автоматической пушкой калибра 57 миллиметров или БТР "Лазар 3М" с российской башней и пушкой 30 миллиметров, может создаться ошибочное впечатление, на чем базируется эта техника. Принимаемые на вооружение с 2016 года бронетранспортер "Лазар 3", бронеавтомобиль "Милош", самоходная гаубица "Нора Б-52" имеют американские двигатели, трансмиссию, подвеску из Франции, проектированную в Ирландии", - уточнил военный аналитик.
Он подчеркнул, что на аэродроме в Батайнице "значительная часть вооружений явно с Запада или западного происхождения", но присутствует и много техники, принятой на вооружение еще Югославской народной армией.
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Президент Сербии в конце февраля посетовал на проблемы с доставкой заказанных в России систем радиоэлектронной борьбы (РЭБ) из-за санкций Запада. В ноябре прошлого года Вучич сообщил, что в дополнение двух имеющимся установкам "Панцирь-С1", власти Сербии заказали в России "Панцирь МЕ", а также комплекс радиоэлектронной борьбы "Красуха" и мобильную систему радиоподавления "Репеллент", но возникли проблемы с доставкой. На полях международной выставки военной техники IDEX 2023 в Абу-Даби он указал на вызванные санкциями Запада трудности в ремонте и обслуживании стоящих в строю ВВС Сербии 14 МиГ-29 из-за невозможности доставить запчасти.
Ранее он рассказал, что Сербия приобретет в ОАЭ первую партию БПЛА-камикадзе, а затем разовьет и собственное производство.
Сербия является крупнейшим импортером российского оружия и военной техники в Европе. В 2022-2023 годах Белград планировал купить четыре Ми-35, три Ми-17, а также 11 Ми-35 бывших в употреблении у Кипра.
В декабре 2021 года в страну прибыли приобретенные в РФ ПТРК "Корнет". За последние несколько лет Россия передала Сербии 30 модернизированных танков Т-72МС, 30 бронемашин БРДМ-2, семь вертолетов Ми-17 и Ми-35, шесть истребителей МиГ-29. Также Белград приобрел батарею ракетно-пушечных систем "Панцирь-С1". Президент Вучич заявлял, что страна хочет иметь российский комплекс С-400, но пока не может себе этого позволить.
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БезопасностьСербияАлександр ВучичМиГ-29Ми-35Панцирь-С1
 
 
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