https://ria.ru/20230422/varvarstvo-1867029766.html

Захарова ответила на слова Вайкуле о памятниках советским солдатам

Захарова ответила на слова Вайкуле о памятниках советским солдатам - РИА Новости, 22.04.2023

Захарова ответила на слова Вайкуле о памятниках советским солдатам

Официальный представитель МИД Мария Захарова назвала слова латвийской эстрадной певицы Лаймы Вайкуле о целесообразности существования памятников героям Великой... РИА Новости, 22.04.2023

2023-04-22T00:52

2023-04-22T00:52

2023-04-22T09:06

культура

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лайма вайкуле

мария захарова

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МОСКВА, 22 апр — РИА Новости. Официальный представитель МИД Мария Захарова назвала слова латвийской эстрадной певицы Лаймы Вайкуле о целесообразности существования памятников героям Великой Отечественной войны глупостью и варварством, об этом она написала в своем Telegram-канале.По ее мнению, подобные высказывания говорят о "новом рекорде неадеквата" со стороны артистки. Дипломат напомнила, что слово "памятник" произошло от "памяти", а не "художественной ценности". Тех, кто сносил памятники, всегда называли варварами, добавила Захарова.Говорить подобные вещи о памятниках освободителям от немецко-фашистских захватчиков, важных символах для миллионов людей, может лишь человек с "атрофированным художественным вкусом", резюмировала она.Ранее Лайма Вайкуле заявила на своем YouTube-канале, что памятники солдатам Великой Отечественной войны не имеют художественной ценности. Также, по ее мнению, Россия приватизировала День Победы и русский язык.В прошлом году Вайкуле публично выступила против спецоперации на Украине и перестала давать концерты в России. После этого депутат Госдумы Дмитрий Кузнецов призвал запретить певице въезд в страну.

https://ria.ru/20230421/vaykule-1866960189.html

https://ria.ru/20230414/vaykule-1865268355.html

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Максим Горбачев

россия, лайма вайкуле, мария захарова, рига, латвия