https://ria.ru/20230422/varvarstvo-1867029766.html
Захарова ответила на слова Вайкуле о памятниках советским солдатам
Захарова ответила на слова Вайкуле о памятниках советским солдатам - РИА Новости, 22.04.2023
Захарова ответила на слова Вайкуле о памятниках советским солдатам
Официальный представитель МИД Мария Захарова назвала слова латвийской эстрадной певицы Лаймы Вайкуле о целесообразности существования памятников героям Великой... РИА Новости, 22.04.2023
2023-04-22T00:52
2023-04-22T00:52
2023-04-22T09:06
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МОСКВА, 22 апр — РИА Новости. Официальный представитель МИД Мария Захарова назвала слова латвийской эстрадной певицы Лаймы Вайкуле о целесообразности существования памятников героям Великой Отечественной войны глупостью и варварством, об этом она написала в своем Telegram-канале.По ее мнению, подобные высказывания говорят о "новом рекорде неадеквата" со стороны артистки. Дипломат напомнила, что слово "памятник" произошло от "памяти", а не "художественной ценности". Тех, кто сносил памятники, всегда называли варварами, добавила Захарова.Говорить подобные вещи о памятниках освободителям от немецко-фашистских захватчиков, важных символах для миллионов людей, может лишь человек с "атрофированным художественным вкусом", резюмировала она.Ранее Лайма Вайкуле заявила на своем YouTube-канале, что памятники солдатам Великой Отечественной войны не имеют художественной ценности. Также, по ее мнению, Россия приватизировала День Победы и русский язык.В прошлом году Вайкуле публично выступила против спецоперации на Украине и перестала давать концерты в России. После этого депутат Госдумы Дмитрий Кузнецов призвал запретить певице въезд в страну.
https://ria.ru/20230421/vaykule-1866960189.html
https://ria.ru/20230414/vaykule-1865268355.html
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РИА Новости
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россия, лайма вайкуле, мария захарова, рига, латвия
Культура, Россия, Лайма Вайкуле, Мария Захарова, Рига, Латвия
Захарова ответила на слова Вайкуле о памятниках советским солдатам
Захарова в ответ на слова Вайкуле о памятниках советским солдатам напомнила о варварах
МОСКВА, 22 апр — РИА Новости.
Официальный представитель МИД Мария Захарова назвала слова латвийской эстрадной певицы Лаймы Вайкуле о целесообразности существования памятников героям Великой Отечественной войны глупостью и варварством, об этом она написала в своем Telegram-канале
.
«
"Глупость, конечно, невозможная. Такое можно брякнуть только от полнейшего невежества и нечеловеческой злобы. Или специально", — заявила дипломат.
По ее мнению, подобные высказывания говорят о "новом рекорде неадеквата" со стороны артистки. Дипломат напомнила, что слово "памятник" произошло от "памяти", а не "художественной ценности". Тех, кто сносил памятники, всегда называли варварами, добавила Захарова.
Говорить подобные вещи о памятниках освободителям от немецко-фашистских захватчиков, важных символах для миллионов людей, может лишь человек с "атрофированным художественным вкусом", резюмировала она.
В Госдуме отреагировали на слова Вайкуле о памятниках солдатам ВОВ
Ранее Лайма Вайкуле заявила на своем YouTube-канале, что памятники солдатам Великой Отечественной войны не имеют художественной ценности. Также, по ее мнению, Россия приватизировала День Победы и русский язык.
В прошлом году Вайкуле публично выступила против спецоперации на Украине и перестала давать концерты в России. После этого депутат Госдумы
Дмитрий Кузнецов призвал запретить певице въезд в страну.
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