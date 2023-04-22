Прихожане УПЦ пожаловались европейским послам на украинские власти
Прихожане УПЦ пожаловались европейским послам на гонения со стороны украинских властей
© AP Photo / Efrem LukatskyЛюди на территории Киево-Печерской лавры
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Люди на территории Киево-Печерской лавры. Архивное фото
МОСКВА, 22 апр – РИА Новости. Прихожане канонической Украинской православной церкви пожаловались послам стран ЕС на Украине на гонения на УПЦ со стороны украинских властей, говорится в сообщении на сайте информационно-просветительского отдела УПЦ.
"Прихожане Покровского кафедрального собора города Хмельницкий, который недавно был захвачен сторонниками ПЦУ, обратились к послам стран Европы, ЕС, а также к представителю ООН в Украине по поводу нарушения их прав", - сказано в сообщении.
Так, прихожане УПЦ сообщили "о незаконных действиях местных активистов, которые 2 апреля 2023 года при поддержке местных властей захватили Покровский кафедральный собор в Хмельницком, а саму религиозную общину УПЦ, вопреки воле верующих, незаконно перевели в ПЦУ".
"В своем обращении верующие попросили обратить внимание на дискриминацию по религиозному признаку и систематическое нарушение прав верующих и религиозных общин УПЦ в Хмельницкой области", - рассказали в УПЦ.
За последний год украинские власти организовали самую масштабную в новейшей истории страны волну гонений на УПЦ. Ссылаясь на ее связь с Россией, местные власти в разных регионах Украины приняли решения о запрете деятельности УПЦ, а в парламент страны внесен законопроект о ее фактическом запрете на Украине. В отношении некоторых представителей духовенства УПЦ властями введены санкции. Служба безопасности Украины стала заводить уголовные дела против духовенства УПЦ, проводить "контрразведывательные мероприятия" – обыски у епископов и священников, в храмах и монастырях, в поиске доказательств "антиукраинской деятельности".
Новый виток конфликта вокруг Киево-Печерской лавры начался с уведомления УПЦ минкультуры Украины о разрыве договора аренды монастыря в одностороннем порядке, от монахов потребовали покинуть лавру. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл ранее назвал "чудовищным деянием" предписание властей к монахам покинуть Киево-Печерскую лавру, которая у православных христиан считается одним из земных уделов Богородицы. Он обратился к предстоятелям поместных православных церквей, папе Римскому Франциску, генеральному секретарю ООН, другим религиозным лидерам и представителям международных организаций с посланиями, в которых призвал их "приложить все возможные усилия", чтобы не допустить изгнания монахов и принудительного закрытия монастыря. Папа Франциск также выразил беспокойство ситуацией с Киево-Печерской лаврой и призвал "вовлеченные в войну стороны уважать религиозные места".