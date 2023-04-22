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Прихожане УПЦ пожаловались европейским послам на украинские власти - РИА Новости, 22.04.2023
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Религия
 
17:29 22.04.2023
https://ria.ru/20230422/upts-1867103703.html
Прихожане УПЦ пожаловались европейским послам на украинские власти
Прихожане УПЦ пожаловались европейским послам на украинские власти - РИА Новости, 22.04.2023
Прихожане УПЦ пожаловались европейским послам на украинские власти
Прихожане канонической Украинской православной церкви пожаловались послам стран ЕС на Украине на гонения на УПЦ со стороны украинских властей, говорится в... РИА Новости, 22.04.2023
2023-04-22T17:29
2023-04-22T17:29
религия
украина
хмельницкий (город)
европа
франциск (хорхе марио бергольо)
евросоюз
оон
украинская православная церковь
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МОСКВА, 22 апр – РИА Новости. Прихожане канонической Украинской православной церкви пожаловались послам стран ЕС на Украине на гонения на УПЦ со стороны украинских властей, говорится в сообщении на сайте информационно-просветительского отдела УПЦ. "Прихожане Покровского кафедрального собора города Хмельницкий, который недавно был захвачен сторонниками ПЦУ, обратились к послам стран Европы, ЕС, а также к представителю ООН в Украине по поводу нарушения их прав", - сказано в сообщении. Так, прихожане УПЦ сообщили "о незаконных действиях местных активистов, которые 2 апреля 2023 года при поддержке местных властей захватили Покровский кафедральный собор в Хмельницком, а саму религиозную общину УПЦ, вопреки воле верующих, незаконно перевели в ПЦУ". "В своем обращении верующие попросили обратить внимание на дискриминацию по религиозному признаку и систематическое нарушение прав верующих и религиозных общин УПЦ в Хмельницкой области", - рассказали в УПЦ. За последний год украинские власти организовали самую масштабную в новейшей истории страны волну гонений на УПЦ. Ссылаясь на ее связь с Россией, местные власти в разных регионах Украины приняли решения о запрете деятельности УПЦ, а в парламент страны внесен законопроект о ее фактическом запрете на Украине. В отношении некоторых представителей духовенства УПЦ властями введены санкции. Служба безопасности Украины стала заводить уголовные дела против духовенства УПЦ, проводить "контрразведывательные мероприятия" – обыски у епископов и священников, в храмах и монастырях, в поиске доказательств "антиукраинской деятельности". Новый виток конфликта вокруг Киево-Печерской лавры начался с уведомления УПЦ минкультуры Украины о разрыве договора аренды монастыря в одностороннем порядке, от монахов потребовали покинуть лавру. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл ранее назвал "чудовищным деянием" предписание властей к монахам покинуть Киево-Печерскую лавру, которая у православных христиан считается одним из земных уделов Богородицы. Он обратился к предстоятелям поместных православных церквей, папе Римскому Франциску, генеральному секретарю ООН, другим религиозным лидерам и представителям международных организаций с посланиями, в которых призвал их "приложить все возможные усилия", чтобы не допустить изгнания монахов и принудительного закрытия монастыря. Папа Франциск также выразил беспокойство ситуацией с Киево-Печерской лаврой и призвал "вовлеченные в войну стороны уважать религиозные места".
https://ria.ru/20230421/arest-1867025499.html
https://ria.ru/20230421/lavra-1866852892.html
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украина, хмельницкий (город), европа, франциск (хорхе марио бергольо), евросоюз, оон, украинская православная церковь, ситуация вокруг упц
Религия, Украина, Хмельницкий (город), Европа, Франциск (Хорхе Марио Бергольо), Евросоюз, ООН, Украинская православная церковь, Ситуация вокруг УПЦ
Прихожане УПЦ пожаловались европейским послам на украинские власти

Прихожане УПЦ пожаловались европейским послам на гонения со стороны украинских властей

© AP Photo / Efrem LukatskyЛюди на территории Киево-Печерской лавры
Люди на территории Киево-Печерской лавры - РИА Новости, 1920, 22.04.2023
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Люди на территории Киево-Печерской лавры. Архивное фото
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МОСКВА, 22 апр – РИА Новости. Прихожане канонической Украинской православной церкви пожаловались послам стран ЕС на Украине на гонения на УПЦ со стороны украинских властей, говорится в сообщении на сайте информационно-просветительского отдела УПЦ.
"Прихожане Покровского кафедрального собора города Хмельницкий, который недавно был захвачен сторонниками ПЦУ, обратились к послам стран Европы, ЕС, а также к представителю ООН в Украине по поводу нарушения их прав", - сказано в сообщении.
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Так, прихожане УПЦ сообщили "о незаконных действиях местных активистов, которые 2 апреля 2023 года при поддержке местных властей захватили Покровский кафедральный собор в Хмельницком, а саму религиозную общину УПЦ, вопреки воле верующих, незаконно перевели в ПЦУ".
"В своем обращении верующие попросили обратить внимание на дискриминацию по религиозному признаку и систематическое нарушение прав верующих и религиозных общин УПЦ в Хмельницкой области", - рассказали в УПЦ.
За последний год украинские власти организовали самую масштабную в новейшей истории страны волну гонений на УПЦ. Ссылаясь на ее связь с Россией, местные власти в разных регионах Украины приняли решения о запрете деятельности УПЦ, а в парламент страны внесен законопроект о ее фактическом запрете на Украине. В отношении некоторых представителей духовенства УПЦ властями введены санкции. Служба безопасности Украины стала заводить уголовные дела против духовенства УПЦ, проводить "контрразведывательные мероприятия" – обыски у епископов и священников, в храмах и монастырях, в поиске доказательств "антиукраинской деятельности".
Новый виток конфликта вокруг Киево-Печерской лавры начался с уведомления УПЦ минкультуры Украины о разрыве договора аренды монастыря в одностороннем порядке, от монахов потребовали покинуть лавру. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл ранее назвал "чудовищным деянием" предписание властей к монахам покинуть Киево-Печерскую лавру, которая у православных христиан считается одним из земных уделов Богородицы. Он обратился к предстоятелям поместных православных церквей, папе Римскому Франциску, генеральному секретарю ООН, другим религиозным лидерам и представителям международных организаций с посланиями, в которых призвал их "приложить все возможные усилия", чтобы не допустить изгнания монахов и принудительного закрытия монастыря. Папа Франциск также выразил беспокойство ситуацией с Киево-Печерской лаврой и призвал "вовлеченные в войну стороны уважать религиозные места".
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РелигияУкраинаХмельницкий (город)ЕвропаФранциск (Хорхе Марио Бергольо)ЕвросоюзООНУкраинская православная церковьСитуация вокруг УПЦ
 
 
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