https://ria.ru/20230422/upts-1867103703.html

Прихожане УПЦ пожаловались европейским послам на украинские власти

Прихожане УПЦ пожаловались европейским послам на украинские власти - РИА Новости, 22.04.2023

Прихожане УПЦ пожаловались европейским послам на украинские власти

Прихожане канонической Украинской православной церкви пожаловались послам стран ЕС на Украине на гонения на УПЦ со стороны украинских властей, говорится в... РИА Новости, 22.04.2023

2023-04-22T17:29

2023-04-22T17:29

2023-04-22T17:29

религия

украина

хмельницкий (город)

европа

франциск (хорхе марио бергольо)

евросоюз

оон

украинская православная церковь

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/03/1862623574_0:351:3015:2047_1920x0_80_0_0_6fe5fe2cab973871bf109250572eb145.jpg

МОСКВА, 22 апр – РИА Новости. Прихожане канонической Украинской православной церкви пожаловались послам стран ЕС на Украине на гонения на УПЦ со стороны украинских властей, говорится в сообщении на сайте информационно-просветительского отдела УПЦ. "Прихожане Покровского кафедрального собора города Хмельницкий, который недавно был захвачен сторонниками ПЦУ, обратились к послам стран Европы, ЕС, а также к представителю ООН в Украине по поводу нарушения их прав", - сказано в сообщении. Так, прихожане УПЦ сообщили "о незаконных действиях местных активистов, которые 2 апреля 2023 года при поддержке местных властей захватили Покровский кафедральный собор в Хмельницком, а саму религиозную общину УПЦ, вопреки воле верующих, незаконно перевели в ПЦУ". "В своем обращении верующие попросили обратить внимание на дискриминацию по религиозному признаку и систематическое нарушение прав верующих и религиозных общин УПЦ в Хмельницкой области", - рассказали в УПЦ. За последний год украинские власти организовали самую масштабную в новейшей истории страны волну гонений на УПЦ. Ссылаясь на ее связь с Россией, местные власти в разных регионах Украины приняли решения о запрете деятельности УПЦ, а в парламент страны внесен законопроект о ее фактическом запрете на Украине. В отношении некоторых представителей духовенства УПЦ властями введены санкции. Служба безопасности Украины стала заводить уголовные дела против духовенства УПЦ, проводить "контрразведывательные мероприятия" – обыски у епископов и священников, в храмах и монастырях, в поиске доказательств "антиукраинской деятельности". Новый виток конфликта вокруг Киево-Печерской лавры начался с уведомления УПЦ минкультуры Украины о разрыве договора аренды монастыря в одностороннем порядке, от монахов потребовали покинуть лавру. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл ранее назвал "чудовищным деянием" предписание властей к монахам покинуть Киево-Печерскую лавру, которая у православных христиан считается одним из земных уделов Богородицы. Он обратился к предстоятелям поместных православных церквей, папе Римскому Франциску, генеральному секретарю ООН, другим религиозным лидерам и представителям международных организаций с посланиями, в которых призвал их "приложить все возможные усилия", чтобы не допустить изгнания монахов и принудительного закрытия монастыря. Папа Франциск также выразил беспокойство ситуацией с Киево-Печерской лаврой и призвал "вовлеченные в войну стороны уважать религиозные места".

https://ria.ru/20230421/arest-1867025499.html

https://ria.ru/20230421/lavra-1866852892.html

украина

хмельницкий (город)

европа

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

украина, хмельницкий (город), европа, франциск (хорхе марио бергольо), евросоюз, оон, украинская православная церковь, ситуация вокруг упц