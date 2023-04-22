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ФБР нашло угрозу в фильме "Как взорвать трубопровод", пишут СМИ - РИА Новости, 22.04.2023
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17:58 22.04.2023
https://ria.ru/20230422/ugroza-1867106785.html
ФБР нашло угрозу в фильме "Как взорвать трубопровод", пишут СМИ
ФБР нашло угрозу в фильме "Как взорвать трубопровод", пишут СМИ - РИА Новости, 22.04.2023
ФБР нашло угрозу в фильме "Как взорвать трубопровод", пишут СМИ
ФБР разослало в ряд государственных ведомств США предупреждения, что фильм "Как взорвать трубопровод" (How to Blow Up a Pipeline) может вдохновить на атаки... РИА Новости, 22.04.2023
2023-04-22T17:58
2023-04-22T17:58
в мире
сша
лонг-бич
техас
федеральное бюро расследований сша
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МОСКВА, 22 апр - РИА Новости. ФБР разослало в ряд государственных ведомств США предупреждения, что фильм "Как взорвать трубопровод" (How to Blow Up a Pipeline) может вдохновить на атаки объектов нефтегазовой инфраструктуры страны, сообщает издание Rolling Stone со ссылкой на полученные в ее распоряжение документы. "Как взорвать трубопровод" (How to Blow Up a Pipeline) - американский экшн-триллер 2022 года, снятый по мотивам одноименной книги шведского писателя Андреаса Мальма. Фильм повествует о двух друзьях, выросших в американском городе Лонг-Бич - одном из самых загрязненных в США, на его территории находится несколько нефтеперерабатывающих заводов. По ходу сюжета мать одной из главных героинь умирает во время аномальной жары, возможно, вызванной изменением климата. Дочь умершей решается начать радикальную кампанию по борьбе с организациями, участвующими в добыче ископаемого топлива (которая, как она считает, способствует изменению климата). Для этого героиня, в частности, организует план взрыва нефтепровода на западе Техаса. "Фильм может вдохновить злоумышленников на использование взрывчатых веществ или других разрушительных устройств против объектов нефтегазовой инфраструктуры", - приводит издание содержание одного из документов ФБР, разосланных в полицию, правительство и прочие ведомства, ответственные за защиту инфраструктуры. Отмечается, что в общей сложности 23 федеральных и государственных структуры разослали не менее 35 официальных предупреждений о фильме. В сообщениях они призывают персонал объектов нефтегазовой инфраструктуры тщательно следить за "подозрительной активностью". Согласно ФБР, под "подозрительной активностью" подразумеваются попытки получения доступа к объектам инфраструктуры, скрытое использование камер или видеомагнитофонов, а также зарисовки и ведение заметок, направленных на изучение деятельности на этих объектах.
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РИА Новости
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в мире, сша, лонг-бич, техас, федеральное бюро расследований сша
В мире, США, Лонг-Бич, Техас, Федеральное бюро расследований США
ФБР нашло угрозу в фильме "Как взорвать трубопровод", пишут СМИ

Rolling Stone: ФБР увидело угрозу безопасности в фильме "Как взорвать трубопровод"

© AP Photo / Louis LanzanoСотрудники офиса ФБР
Сотрудники офиса ФБР - РИА Новости, 1920, 22.04.2023
© AP Photo / Louis Lanzano
Сотрудники офиса ФБР. Архивное фото
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МОСКВА, 22 апр - РИА Новости. ФБР разослало в ряд государственных ведомств США предупреждения, что фильм "Как взорвать трубопровод" (How to Blow Up a Pipeline) может вдохновить на атаки объектов нефтегазовой инфраструктуры страны, сообщает издание Rolling Stone со ссылкой на полученные в ее распоряжение документы.
"Как взорвать трубопровод" (How to Blow Up a Pipeline) - американский экшн-триллер 2022 года, снятый по мотивам одноименной книги шведского писателя Андреаса Мальма. Фильм повествует о двух друзьях, выросших в американском городе Лонг-Бич - одном из самых загрязненных в США, на его территории находится несколько нефтеперерабатывающих заводов. По ходу сюжета мать одной из главных героинь умирает во время аномальной жары, возможно, вызванной изменением климата. Дочь умершей решается начать радикальную кампанию по борьбе с организациями, участвующими в добыче ископаемого топлива (которая, как она считает, способствует изменению климата). Для этого героиня, в частности, организует план взрыва нефтепровода на западе Техаса.
"Фильм может вдохновить злоумышленников на использование взрывчатых веществ или других разрушительных устройств против объектов нефтегазовой инфраструктуры", - приводит издание содержание одного из документов ФБР, разосланных в полицию, правительство и прочие ведомства, ответственные за защиту инфраструктуры.
Отмечается, что в общей сложности 23 федеральных и государственных структуры разослали не менее 35 официальных предупреждений о фильме. В сообщениях они призывают персонал объектов нефтегазовой инфраструктуры тщательно следить за "подозрительной активностью".
Согласно ФБР, под "подозрительной активностью" подразумеваются попытки получения доступа к объектам инфраструктуры, скрытое использование камер или видеомагнитофонов, а также зарисовки и ведение заметок, направленных на изучение деятельности на этих объектах.
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