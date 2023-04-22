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Из Риги в Кению вывезли первую партию санкционных российских удобрений - РИА Новости, 22.04.2023
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12:43 22.04.2023 (обновлено: 12:49 22.04.2023)
https://ria.ru/20230422/udobreniya-1867068722.html
Из Риги в Кению вывезли первую партию санкционных российских удобрений
Из Риги в Кению вывезли первую партию санкционных российских удобрений - РИА Новости, 22.04.2023
Из Риги в Кению вывезли первую партию санкционных российских удобрений
Всемирная продовольственная программа вывезла из Риги в Кению первую партию из 200 тысяч тонн российских минеральных удобрений, принадлежащих предприятиям,... РИА Новости, 22.04.2023
2023-04-22T12:43
2023-04-22T12:49
россия
кения
рига
в мире
латвия
дмитрий мазепин
уралхим
евросоюз
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МОСКВА, 22 апр - РИА Новости. Всемирная продовольственная программа вывезла из Риги в Кению первую партию из 200 тысяч тонн российских минеральных удобрений, принадлежащих предприятиям, находящимся под санкциями ЕС, заявил МИД Латвии."Всемирная продовольственная программа 21 апреля 2023 года вывезла из Рижского порта в Кению груз минеральных удобрений. Это первая партия из примерно 200 тысяч тонн минеральных удобрений российского производства, которые принадлежат предприятиям, находящимся под санкциями Европейского Союза, и хранятся на территории Латвии", - говорится в сообщении на сайте латвийского МИД.В министерстве отметили, что в ближайшее время из Латвии будут вывезены еще несколько партий минеральных удобрений, находящихся под санкциями.В конце ноября 2022 года группа "Уралхим" заявила, что в портах Европы заблокировано более 260 тысяч тонн ее удобрений, которые она готова бесплатно поставить в африканские страны. Совладелец "Уралхима" Дмитрий Мазепин пояснял, что компания из-за ограничительных мер столкнулась с невозможностью заплатить за фрахт самостоятельно, но договорилась о помощи с ООН. Москва ранее предложила безвозмездно передать беднейшим странам российские удобрения, заблокированные в портах Латвии, Эстонии, Бельгии и Нидерландов. В МИД РФ отмечали, что речь идет о 262 тысячах тонн. Первая и единственная партия продукции в 20 тысяч тонн была отправлена из Нидерландов в Малави.
https://ria.ru/20230421/udobreniya-1866856732.html
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россия, кения, рига, в мире, латвия, дмитрий мазепин, уралхим, евросоюз, оон
Россия, Кения, Рига, В мире, Латвия, Дмитрий Мазепин, Уралхим, Евросоюз, ООН
Из Риги в Кению вывезли первую партию санкционных российских удобрений

Из Риги в Кению вывезли первую партию санкционных российских удобрений на 200 тысяч тонн

© РИА Новости / Виталий Тимкив | Перейти в медиабанкГранулированные калийные удобрения
Гранулированные калийные удобрения - РИА Новости, 1920, 22.04.2023
© РИА Новости / Виталий Тимкив
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Гранулированные калийные удобрения. Архивное фото
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МОСКВА, 22 апр - РИА Новости. Всемирная продовольственная программа вывезла из Риги в Кению первую партию из 200 тысяч тонн российских минеральных удобрений, принадлежащих предприятиям, находящимся под санкциями ЕС, заявил МИД Латвии.
"Всемирная продовольственная программа 21 апреля 2023 года вывезла из Рижского порта в Кению груз минеральных удобрений. Это первая партия из примерно 200 тысяч тонн минеральных удобрений российского производства, которые принадлежат предприятиям, находящимся под санкциями Европейского Союза, и хранятся на территории Латвии", - говорится в сообщении на сайте латвийского МИД.
В министерстве отметили, что в ближайшее время из Латвии будут вывезены еще несколько партий минеральных удобрений, находящихся под санкциями.
В конце ноября 2022 года группа "Уралхим" заявила, что в портах Европы заблокировано более 260 тысяч тонн ее удобрений, которые она готова бесплатно поставить в африканские страны. Совладелец "Уралхима" Дмитрий Мазепин пояснял, что компания из-за ограничительных мер столкнулась с невозможностью заплатить за фрахт самостоятельно, но договорилась о помощи с ООН. Москва ранее предложила безвозмездно передать беднейшим странам российские удобрения, заблокированные в портах Латвии, Эстонии, Бельгии и Нидерландов. В МИД РФ отмечали, что речь идет о 262 тысячах тонн. Первая и единственная партия продукции в 20 тысяч тонн была отправлена из Нидерландов в Малави.
Здание Министерства иностранных дел РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 21.04.2023
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РоссияКенияРигаВ миреЛатвияДмитрий МазепинУралхимЕвросоюзООН
 
 
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