Из Риги в Кению вывезли первую партию санкционных российских удобрений
Из Риги в Кению вывезли первую партию санкционных российских удобрений на 200 тысяч тонн
Гранулированные калийные удобрения. Архивное фото
МОСКВА, 22 апр - РИА Новости. Всемирная продовольственная программа вывезла из Риги в Кению первую партию из 200 тысяч тонн российских минеральных удобрений, принадлежащих предприятиям, находящимся под санкциями ЕС, заявил МИД Латвии.
"Всемирная продовольственная программа 21 апреля 2023 года вывезла из Рижского порта в Кению груз минеральных удобрений. Это первая партия из примерно 200 тысяч тонн минеральных удобрений российского производства, которые принадлежат предприятиям, находящимся под санкциями Европейского Союза, и хранятся на территории Латвии", - говорится в сообщении на сайте латвийского МИД.
В министерстве отметили, что в ближайшее время из Латвии будут вывезены еще несколько партий минеральных удобрений, находящихся под санкциями.
В конце ноября 2022 года группа "Уралхим" заявила, что в портах Европы заблокировано более 260 тысяч тонн ее удобрений, которые она готова бесплатно поставить в африканские страны. Совладелец "Уралхима" Дмитрий Мазепин пояснял, что компания из-за ограничительных мер столкнулась с невозможностью заплатить за фрахт самостоятельно, но договорилась о помощи с ООН. Москва ранее предложила безвозмездно передать беднейшим странам российские удобрения, заблокированные в портах Латвии, Эстонии, Бельгии и Нидерландов. В МИД РФ отмечали, что речь идет о 262 тысячах тонн. Первая и единственная партия продукции в 20 тысяч тонн была отправлена из Нидерландов в Малави.