https://ria.ru/20230422/uchastki-1867049364.html

Ефимов: в рамках КРТ реорганизуют неэффективные участки на проспекте Мира

Ефимов: в рамках КРТ реорганизуют неэффективные участки на проспекте Мира - РИА Новости, 22.04.2023

Ефимов: в рамках КРТ реорганизуют неэффективные участки на проспекте Мира

Власти Москвы приняли решение о комплексном развитии территории (КРТ) неэффективно используемых участков, прилегающих к проспекту Мира, сообщил заммэра по... РИА Новости, 22.04.2023

2023-04-22T09:12

2023-04-22T09:12

2023-04-22T09:27

москва

владимир ефимов (правительство москвы)

московское центральное кольцо (мцк)

коммерческая недвижимость

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МОСКВА, 22 апр - РИА Новости. Власти Москвы приняли решение о комплексном развитии территории (КРТ) неэффективно используемых участков, прилегающих к проспекту Мира, сообщил заммэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов."Проект КРТ состоит из смежных зон общей площадью более пяти гектаров, расположенных на проспекте Мира, улице Бажова и в Будайском проезде. В реорганизацию участков будет вложено более 20 миллиардов рублей, ежегодный бюджетный эффект составит свыше миллиарда рублей в год. Здесь появятся общественно-деловые объекты площадью почти 190 тысяч квадратных метров, где смогут трудоустроиться не менее трех тысяч человек", – отметил вице-мэр, слова которого приводит пресс-служба городского комплекса экономполитики.Как уточнили в столичном департаменте городского имущества, на реорганизуемой территории планируется возвести гостиничный комплекс на тысячу номеров, административно-деловое здание со спортивным объектом, технопарк, а также офисы, магазины и предприятия общепита.Отмечается, что участки расположены недалеко от национального парка "Лосиный остров" и станции МЦК "Ростокино". В настоящее время на этой территории находятся склады и заброшенные объекты.

https://ria.ru/20230421/lgoty-1866797693.html

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

москва, владимир ефимов (правительство москвы) , московское центральное кольцо (мцк), коммерческая недвижимость