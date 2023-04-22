Ефимов: в рамках КРТ реорганизуют неэффективные участки на проспекте Мира
© Фото : пресс-служба КЭПиИЗОЗаместитель мэра Москвы Владимир Ефимов
© Фото : пресс-служба КЭПиИЗО
Заместитель мэра Москвы Владимир Ефимов. Архивное фото
МОСКВА, 22 апр - РИА Новости. Власти Москвы приняли решение о комплексном развитии территории (КРТ) неэффективно используемых участков, прилегающих к проспекту Мира, сообщил заммэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.
"Проект КРТ состоит из смежных зон общей площадью более пяти гектаров, расположенных на проспекте Мира, улице Бажова и в Будайском проезде. В реорганизацию участков будет вложено более 20 миллиардов рублей, ежегодный бюджетный эффект составит свыше миллиарда рублей в год. Здесь появятся общественно-деловые объекты площадью почти 190 тысяч квадратных метров, где смогут трудоустроиться не менее трех тысяч человек", – отметил вице-мэр, слова которого приводит пресс-служба городского комплекса экономполитики.
Как уточнили в столичном департаменте городского имущества, на реорганизуемой территории планируется возвести гостиничный комплекс на тысячу номеров, административно-деловое здание со спортивным объектом, технопарк, а также офисы, магазины и предприятия общепита.
Отмечается, что участки расположены недалеко от национального парка "Лосиный остров" и станции МЦК "Ростокино". В настоящее время на этой территории находятся склады и заброшенные объекты.