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Ефимов: в рамках КРТ реорганизуют неэффективные участки на проспекте Мира - РИА Новости, 22.04.2023
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09:12 22.04.2023 (обновлено: 09:27 22.04.2023)
https://ria.ru/20230422/uchastki-1867049364.html
Ефимов: в рамках КРТ реорганизуют неэффективные участки на проспекте Мира
Ефимов: в рамках КРТ реорганизуют неэффективные участки на проспекте Мира - РИА Новости, 22.04.2023
Ефимов: в рамках КРТ реорганизуют неэффективные участки на проспекте Мира
Власти Москвы приняли решение о комплексном развитии территории (КРТ) неэффективно используемых участков, прилегающих к проспекту Мира, сообщил заммэра по... РИА Новости, 22.04.2023
2023-04-22T09:12
2023-04-22T09:27
москва
владимир ефимов (правительство москвы)
московское центральное кольцо (мцк)
коммерческая недвижимость
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МОСКВА, 22 апр - РИА Новости. Власти Москвы приняли решение о комплексном развитии территории (КРТ) неэффективно используемых участков, прилегающих к проспекту Мира, сообщил заммэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов."Проект КРТ состоит из смежных зон общей площадью более пяти гектаров, расположенных на проспекте Мира, улице Бажова и в Будайском проезде. В реорганизацию участков будет вложено более 20 миллиардов рублей, ежегодный бюджетный эффект составит свыше миллиарда рублей в год. Здесь появятся общественно-деловые объекты площадью почти 190 тысяч квадратных метров, где смогут трудоустроиться не менее трех тысяч человек", – отметил вице-мэр, слова которого приводит пресс-служба городского комплекса экономполитики.Как уточнили в столичном департаменте городского имущества, на реорганизуемой территории планируется возвести гостиничный комплекс на тысячу номеров, административно-деловое здание со спортивным объектом, технопарк, а также офисы, магазины и предприятия общепита.Отмечается, что участки расположены недалеко от национального парка "Лосиный остров" и станции МЦК "Ростокино". В настоящее время на этой территории находятся склады и заброшенные объекты.
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москва, владимир ефимов (правительство москвы) , московское центральное кольцо (мцк), коммерческая недвижимость
Москва, Владимир Ефимов (Правительство Москвы) , Московское центральное кольцо (МЦК), Коммерческая недвижимость

Ефимов: в рамках КРТ реорганизуют неэффективные участки на проспекте Мира

© Фото : пресс-служба КЭПиИЗОЗаместитель мэра Москвы Владимир Ефимов
Заместитель мэра Москвы Владимир Ефимов - РИА Новости, 1920, 22.04.2023
© Фото : пресс-служба КЭПиИЗО
Заместитель мэра Москвы Владимир Ефимов. Архивное фото
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МОСКВА, 22 апр - РИА Новости. Власти Москвы приняли решение о комплексном развитии территории (КРТ) неэффективно используемых участков, прилегающих к проспекту Мира, сообщил заммэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.
"Проект КРТ состоит из смежных зон общей площадью более пяти гектаров, расположенных на проспекте Мира, улице Бажова и в Будайском проезде. В реорганизацию участков будет вложено более 20 миллиардов рублей, ежегодный бюджетный эффект составит свыше миллиарда рублей в год. Здесь появятся общественно-деловые объекты площадью почти 190 тысяч квадратных метров, где смогут трудоустроиться не менее трех тысяч человек", – отметил вице-мэр, слова которого приводит пресс-служба городского комплекса экономполитики.
Как уточнили в столичном департаменте городского имущества, на реорганизуемой территории планируется возвести гостиничный комплекс на тысячу номеров, административно-деловое здание со спортивным объектом, технопарк, а также офисы, магазины и предприятия общепита.
Отмечается, что участки расположены недалеко от национального парка "Лосиный остров" и станции МЦК "Ростокино". В настоящее время на этой территории находятся склады и заброшенные объекты.
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