Предстоятель УПЦ призвал верующих защищать святыни
Предстоятель УПЦ призвал верующих защищать святыни и не поддаваться на провокации
© Фото : пресс-служба УПЦКиево-Печерская лавра в Киеве
© Фото : пресс-служба УПЦ
Киево-Печерская лавра в Киеве. Архивное фото
МОСКВА, 22 апр – РИА Новости. Глава канонической Украинской православной церкви митрополит Киевский и всея Украины Онуфрий призвал верующих, в том числе защитников Киево-Печерской лавры, молиться, стоять на своем, защищать святыни, но не поддаваться на провокации и относиться к другим с уважением, следует из его видеообращения, опубликованного в Telegram-канале УПЦ.
"Я призываю всех наших верующих, чтобы они не поддавались на провокации, чтобы они вели себя достойно. Они имеют право выразить свои желания, но это все должно быть в рамках государственных законов и духовной культуры. Пусть они не поступают так же, как те, кто к ним относится грубо, пренебрежительно. Пусть всех уважают, но стоят на своем, молятся Богу и защищают святыни", - сказал митрополит Онуфрий.
Он призвал верующих молиться и просить у Бога "милости для всех нас", а также "чтобы Господь вразумил людей, которые поднимают руку на Церковь, забирают, закрывают храмы, монастыри".
За последний год украинские власти организовали самую масштабную в новейшей истории страны волну гонений на УПЦ. Ссылаясь на ее связь с Россией, местные власти в разных регионах Украины приняли решения о запрете деятельности УПЦ, а в парламент страны внесен законопроект о ее фактическом запрете на Украине. В отношении некоторых представителей духовенства УПЦ властями введены санкции. Служба безопасности Украины стала заводить уголовные дела против духовенства УПЦ, проводить "контрразведывательные мероприятия" – обыски у епископов и священников, в храмах и монастырях, в поиске доказательств "антиукраинской деятельности".
Новый виток конфликта вокруг Киево-Печерской лавры начался с уведомления УПЦ минкультуры Украины о разрыве договора аренды монастыря в одностороннем порядке, от монахов потребовали покинуть лавру. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл ранее назвал "чудовищным деянием" предписание властей к монахам покинуть Киево-Печерскую лавру, которая у православных христиан считается одним из земных уделов Богородицы. Он обратился к предстоятелям поместных православных церквей, папе Римскому Франциску, генеральному секретарю ООН Антониу Гутеррешу и другим религиозным лидерам и представителям международных организаций с посланиями, в которых призвал их "приложить все возможные усилия", чтобы не допустить изгнания монахов и принудительного закрытия монастыря. Папа Франциск также выразил беспокойство ситуацией с Киево-Печерской лаврой и призвал "вовлеченные в войну стороны уважать религиозные места".