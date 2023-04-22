Рейтинг@Mail.ru
Предстоятель УПЦ призвал верующих защищать святыни - РИА Новости, 22.04.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Вид на пролив Малое море озера Байкал на закате со смотровой площадки у памятника бродяге по трассе Иркутск - МРС (Маломорская рыбная станция) - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Религия
 
22:05 22.04.2023
https://ria.ru/20230422/tserkov-1867130072.html
Предстоятель УПЦ призвал верующих защищать святыни
Предстоятель УПЦ призвал верующих защищать святыни - РИА Новости, 22.04.2023
Предстоятель УПЦ призвал верующих защищать святыни
Глава канонической Украинской православной церкви митрополит Киевский и всея Украины Онуфрий призвал верующих, в том числе защитников Киево-Печерской лавры,... РИА Новости, 22.04.2023
2023-04-22T22:05
2023-04-22T22:05
религия
украина
россия
антониу гутерреш
франциск (хорхе марио бергольо)
украинская православная церковь
оон
ситуация вокруг упц
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/1e/1861765233_0:449:1280:1169_1920x0_80_0_0_5de0b81a51dd7427f2cb5b419b597c20.jpg
МОСКВА, 22 апр – РИА Новости. Глава канонической Украинской православной церкви митрополит Киевский и всея Украины Онуфрий призвал верующих, в том числе защитников Киево-Печерской лавры, молиться, стоять на своем, защищать святыни, но не поддаваться на провокации и относиться к другим с уважением, следует из его видеообращения, опубликованного в Telegram-канале УПЦ. "Я призываю всех наших верующих, чтобы они не поддавались на провокации, чтобы они вели себя достойно. Они имеют право выразить свои желания, но это все должно быть в рамках государственных законов и духовной культуры. Пусть они не поступают так же, как те, кто к ним относится грубо, пренебрежительно. Пусть всех уважают, но стоят на своем, молятся Богу и защищают святыни", - сказал митрополит Онуфрий. Он призвал верующих молиться и просить у Бога "милости для всех нас", а также "чтобы Господь вразумил людей, которые поднимают руку на Церковь, забирают, закрывают храмы, монастыри". За последний год украинские власти организовали самую масштабную в новейшей истории страны волну гонений на УПЦ. Ссылаясь на ее связь с Россией, местные власти в разных регионах Украины приняли решения о запрете деятельности УПЦ, а в парламент страны внесен законопроект о ее фактическом запрете на Украине. В отношении некоторых представителей духовенства УПЦ властями введены санкции. Служба безопасности Украины стала заводить уголовные дела против духовенства УПЦ, проводить "контрразведывательные мероприятия" – обыски у епископов и священников, в храмах и монастырях, в поиске доказательств "антиукраинской деятельности". Новый виток конфликта вокруг Киево-Печерской лавры начался с уведомления УПЦ минкультуры Украины о разрыве договора аренды монастыря в одностороннем порядке, от монахов потребовали покинуть лавру. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл ранее назвал "чудовищным деянием" предписание властей к монахам покинуть Киево-Печерскую лавру, которая у православных христиан считается одним из земных уделов Богородицы. Он обратился к предстоятелям поместных православных церквей, папе Римскому Франциску, генеральному секретарю ООН Антониу Гутеррешу и другим религиозным лидерам и представителям международных организаций с посланиями, в которых призвал их "приложить все возможные усилия", чтобы не допустить изгнания монахов и принудительного закрытия монастыря. Папа Франциск также выразил беспокойство ситуацией с Киево-Печерской лаврой и призвал "вовлеченные в войну стороны уважать религиозные места".
https://ria.ru/20230422/lavra-1867118653.html
https://ria.ru/20230420/lavra-1866718031.html
украина
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/1e/1861765233_0:209:1280:1169_1920x0_80_0_0_6a0d186ce06d47b0b3a036084e28a2c6.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
украина, россия, антониу гутерреш, франциск (хорхе марио бергольо), украинская православная церковь, оон, ситуация вокруг упц
Религия, Украина, Россия, Антониу Гутерреш, Франциск (Хорхе Марио Бергольо), Украинская православная церковь, ООН, Ситуация вокруг УПЦ
Предстоятель УПЦ призвал верующих защищать святыни

Предстоятель УПЦ призвал верующих защищать святыни и не поддаваться на провокации

© Фото : пресс-служба УПЦКиево-Печерская лавра в Киеве
Киево-Печерская лавра в Киеве - РИА Новости, 1920, 22.04.2023
© Фото : пресс-служба УПЦ
Киево-Печерская лавра в Киеве. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 22 апр – РИА Новости. Глава канонической Украинской православной церкви митрополит Киевский и всея Украины Онуфрий призвал верующих, в том числе защитников Киево-Печерской лавры, молиться, стоять на своем, защищать святыни, но не поддаваться на провокации и относиться к другим с уважением, следует из его видеообращения, опубликованного в Telegram-канале УПЦ.
"Я призываю всех наших верующих, чтобы они не поддавались на провокации, чтобы они вели себя достойно. Они имеют право выразить свои желания, но это все должно быть в рамках государственных законов и духовной культуры. Пусть они не поступают так же, как те, кто к ним относится грубо, пренебрежительно. Пусть всех уважают, но стоят на своем, молятся Богу и защищают святыни", - сказал митрополит Онуфрий.
Сотрудники полиции Украины возле Киево-Печерской лавры - РИА Новости, 1920, 22.04.2023
Защитнице киевской лавры во время задержания отказывали в воде и еде
Вчера, 19:40
Он призвал верующих молиться и просить у Бога "милости для всех нас", а также "чтобы Господь вразумил людей, которые поднимают руку на Церковь, забирают, закрывают храмы, монастыри".
За последний год украинские власти организовали самую масштабную в новейшей истории страны волну гонений на УПЦ. Ссылаясь на ее связь с Россией, местные власти в разных регионах Украины приняли решения о запрете деятельности УПЦ, а в парламент страны внесен законопроект о ее фактическом запрете на Украине. В отношении некоторых представителей духовенства УПЦ властями введены санкции. Служба безопасности Украины стала заводить уголовные дела против духовенства УПЦ, проводить "контрразведывательные мероприятия" – обыски у епископов и священников, в храмах и монастырях, в поиске доказательств "антиукраинской деятельности".
Новый виток конфликта вокруг Киево-Печерской лавры начался с уведомления УПЦ минкультуры Украины о разрыве договора аренды монастыря в одностороннем порядке, от монахов потребовали покинуть лавру. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл ранее назвал "чудовищным деянием" предписание властей к монахам покинуть Киево-Печерскую лавру, которая у православных христиан считается одним из земных уделов Богородицы. Он обратился к предстоятелям поместных православных церквей, папе Римскому Франциску, генеральному секретарю ООН Антониу Гутеррешу и другим религиозным лидерам и представителям международных организаций с посланиями, в которых призвал их "приложить все возможные усилия", чтобы не допустить изгнания монахов и принудительного закрытия монастыря. Папа Франциск также выразил беспокойство ситуацией с Киево-Печерской лаврой и призвал "вовлеченные в войну стороны уважать религиозные места".
Украинская полиция в Киево-Печерской лавре - РИА Новости, 1920, 20.04.2023
Полиция применила силу против прихожан УПЦ в Киево-Печерской лавре
20 апреля, 18:27
 
РелигияУкраинаРоссияАнтониу ГутеррешФранциск (Хорхе Марио Бергольо)Украинская православная церковьООНСитуация вокруг УПЦ
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала