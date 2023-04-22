https://ria.ru/20230422/trump-1867132133.html

Трамп анонсировал выход своей новой книги

Трамп анонсировал выход своей новой книги - РИА Новости, 22.04.2023

Трамп анонсировал выход своей новой книги

Бывший президент США Дональд Трамп анонсировал выход своей новой книги, содержащей письма, фотографии и комментарии экс-главы Белого дома. РИА Новости, 22.04.2023

2023-04-22T22:36

2023-04-22T22:36

2023-04-22T23:52

в мире

сша

технологии

дональд трамп

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/04/1863028601_0:112:3075:1842_1920x0_80_0_0_401a9c1b183bba9f50710e250a5368f6.jpg

ВАШИНГТОН, 22 апр - РИА Новости. Бывший президент США Дональд Трамп анонсировал выход своей новой книги, содержащей письма, фотографии и комментарии экс-главы Белого дома. "Моя новая книга выходит на следующей неделе! Невероятная коллекция писем, фотографий и моих комментариев ко всему этому", - написал он на своей странице в социальной сети Truth Social. Согласно информации на сайте интернет-магазина, ссылку на который привел экс-президент, произведение под названием "Письма Трампу" можно будет приобрести с 25 апреля по цене 99 долларов за экземпляр, а с подписью экс-президента - за 399 долларов.

https://ria.ru/20230421/kndr-1866777583.html

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, сша, технологии, дональд трамп