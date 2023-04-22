https://ria.ru/20230422/trump-1867132133.html
Трамп анонсировал выход своей новой книги
Трамп анонсировал выход своей новой книги - РИА Новости, 22.04.2023
Трамп анонсировал выход своей новой книги
Бывший президент США Дональд Трамп анонсировал выход своей новой книги, содержащей письма, фотографии и комментарии экс-главы Белого дома. РИА Новости, 22.04.2023
2023-04-22T22:36
2023-04-22T22:36
2023-04-22T23:52
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ВАШИНГТОН, 22 апр - РИА Новости. Бывший президент США Дональд Трамп анонсировал выход своей новой книги, содержащей письма, фотографии и комментарии экс-главы Белого дома. "Моя новая книга выходит на следующей неделе! Невероятная коллекция писем, фотографий и моих комментариев ко всему этому", - написал он на своей странице в социальной сети Truth Social. Согласно информации на сайте интернет-магазина, ссылку на который привел экс-президент, произведение под названием "Письма Трампу" можно будет приобрести с 25 апреля по цене 99 долларов за экземпляр, а с подписью экс-президента - за 399 долларов.
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в мире, сша, технологии, дональд трамп
В мире, США, Технологии, Дональд Трамп
Трамп анонсировал выход своей новой книги
Трамп анонсировал выход своей новой книги с письмами, фотографиями и комментариями
ВАШИНГТОН, 22 апр - РИА Новости. Бывший президент США Дональд Трамп анонсировал выход своей новой книги, содержащей письма, фотографии и комментарии экс-главы Белого дома.
"Моя новая книга выходит на следующей неделе! Невероятная коллекция писем, фотографий и моих комментариев ко всему этому", - написал он на своей странице в социальной сети Truth Social.
Согласно информации на сайте интернет-магазина, ссылку на который привел экс-президент, произведение под названием "Письма Трампу" можно будет приобрести с 25 апреля по цене 99 долларов за экземпляр, а с подписью экс-президента - за 399 долларов.
Трамп дал характеристику лидеру КНДР Ким Чен Ыну