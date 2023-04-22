https://ria.ru/20230422/sudan-1867126959.html
В Судане продлили закрытие воздушного пространства страны
В Судане продлили закрытие воздушного пространства страны - РИА Новости, 22.04.2023
В Судане продлили закрытие воздушного пространства страны
Управление гражданской авиации Судана продлило закрытие воздушного пространства страны до 30 апреля, говорится в заявлении международного аэропорта Хартума. РИА Новости, 22.04.2023
2023-04-22T21:14
2023-04-22T21:14
2023-04-22T21:14
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хартум (город)
столкновения в хартуме
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КАИР, 22 апр - РИА Новости. Управление гражданской авиации Судана продлило закрытие воздушного пространства страны до 30 апреля, говорится в заявлении международного аэропорта Хартума. "Управление гражданской авиации направило извещение пилотам (NOTAM) о продлении закрытия суданского воздушного пространства для любого авиасообщения до 30 апреля", - сообщается в заявлении в соцсети. Отмечается, что вооруженные силы Судана отреагируют на любое нарушение воздушного пространства страны. В Судане с 15 апреля идут бои между Силами быстрого реагирования (СБР) под командованием Мухаммеда Хамдана Дагло и регулярной армией. Противостоящие в Судане силы обмениваются противоречивыми заявлениями по поводу успехов в боевых действиях и контроля над объектами, развернув масштабную информационную войну в СМИ и социальных сетях. В пятницу обе стороны объявили перемирие по случаю мусульманского праздника Ид аль-Фитр. Стороны готовы держать его три дня. По данным министра здравоохранения Судана, число погибших в результате столкновений в стране возросло до 600. Представитель Всемирной организации здравоохранения Маргарет Харрис на еженедельном брифинге ООН в Женеве в пятницу сообщила, что в ходе столкновений между вооруженными силами Судана и Силами быстрого реагирования погибли 413 человек, 3 551 получили ранения. По информации профсоюза врачей Судана, с начала столкновений погибли 256 мирных жителей, еще 1454 пострадали.
https://ria.ru/20230422/sudan-1867010701.html
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в мире, судан, хартум (город), столкновения в хартуме
В мире, Судан, Хартум (город), Столкновения в Хартуме
В Судане продлили закрытие воздушного пространства страны
В Судане продлили закрытие воздушного пространства страны до 30 апреля
КАИР, 22 апр - РИА Новости. Управление гражданской авиации Судана продлило закрытие воздушного пространства страны до 30 апреля, говорится в заявлении международного аэропорта Хартума.
"Управление гражданской авиации направило извещение пилотам (NOTAM) о продлении закрытия суданского воздушного пространства для любого авиасообщения до 30 апреля", - сообщается в заявлении в соцсети.
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Отмечается, что вооруженные силы Судана отреагируют на любое нарушение воздушного пространства страны.
В Судане с 15 апреля идут бои между Силами быстрого реагирования (СБР) под командованием Мухаммеда Хамдана Дагло и регулярной армией. Противостоящие в Судане силы обмениваются противоречивыми заявлениями по поводу успехов в боевых действиях и контроля над объектами, развернув масштабную информационную войну в СМИ и социальных сетях. В пятницу обе стороны объявили перемирие по случаю мусульманского праздника Ид аль-Фитр. Стороны готовы держать его три дня.
По данным министра здравоохранения Судана, число погибших в результате столкновений в стране возросло до 600. Представитель Всемирной организации здравоохранения Маргарет Харрис
на еженедельном брифинге ООН
в Женеве
в пятницу сообщила, что в ходе столкновений между вооруженными силами Судана и Силами быстрого реагирования погибли 413 человек, 3 551 получили ранения. По информации профсоюза врачей Судана, с начала столкновений погибли 256 мирных жителей, еще 1454 пострадали.
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