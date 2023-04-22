https://ria.ru/20230422/subbotnik-1867087778.html

В Балашихе 22 тысячи человек поучаствовали в общеобластном субботнике

В Балашихе 22 тысячи человек поучаствовали в общеобластном субботнике - РИА Новости, 22.04.2023

В Балашихе 22 тысячи человек поучаствовали в общеобластном субботнике

На территории подмосковной Балашихи в общеобластном субботнике приняло участие 22 тысячи человек, сообщает пресс-служба администрации городского округа. РИА Новости, 22.04.2023

2023-04-22T15:43

2023-04-22T15:43

2023-04-22T15:43

московская область (подмосковье)

общество

балашиха

сергей юров

андрей воробьев

городское хозяйство москвы

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МОСКВА, 22 апр - РИА Новости. На территории подмосковной Балашихи в общеобластном субботнике приняло участие 22 тысячи человек, сообщает пресс-служба администрации городского округа.Центральной площадкой для субботника стал обновленный Ольгинский лесопарк. Там жители могли установить бельчатники, посадить деревья, поучаствовать в мастер-классах по изготовлению венков и оберегов, разукрасить деревья, а также убрать территорию. Инвентарь раздавали на входе парк. На территории была организована полевая кухня."Мы сегодня вместе со всей Московской областью проводим общеобластной субботник. В рамках месяца чистоты и благоустройства традиционно ежегодно готовим наш город к летнему периоду. Работы проводятся на дорогах, во дворах, в общественных пространствах, готовим наши парки. Начали эту работу активно еще в марте – в начале апреля, и традиционно в конце апреля проводим субботник, куда приглашаем всех жителей в наши леса, парки, во дворы, социальные объекты для того, чтобы каждый желающий мог приобщиться к общему делу – благоустройству своего города", - приводятся в сообщении слова главы городского округа Сергея Юрова.По данным пресс-службы, на территории парка "Пехорка" прошел первый в регионе субботник на воде. Покататься на сапбордах, лодках и катамаранах можно было бесплатно. Сделать это можно было при одном условии – с собой помимо спасательного жилета нужно было взять мусорные мешки, перчатки и грабли.На берегу реки Малашки прошла Всероссийская акция "Вода России". В квартале Никольско-Трубецкое участники субботника очистили от мусора и бревен около 500 квадратных метров территории и собрали свыше 30 мешков мусора."Всего на территории Балашихи более 22 тысяч людей вышли и приняли участие в субботнике. Хочется сказать огромные слова благодарности всем нашим жителям, кто сопереживает, принимает активное участие в приведении порядка в своем городе, кто ответственно относится к территории своего двора, ну и в целом нашей большой Балашихи",- отметил Юров.Субботник прошел в рамках месячника благоустройства, старт которому дал губернатор Московской области Андрей Воробьев.

https://ria.ru/20230418/moskva-1866014923.html

https://ria.ru/20230406/kuzbass-1863482605.html

московская область (подмосковье)

балашиха

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

московская область (подмосковье), общество, балашиха, сергей юров, андрей воробьев, городское хозяйство москвы