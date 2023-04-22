https://ria.ru/20230422/spetsoperatsiya-1866562218.html

Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 22.04.2023

Карта боевых действий на Украине сейчас: военная спецоперация на сегодня

Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 22.04.2023

С 24 февраля 2022 года Россия проводит на Украине спецоперацию. Смотрите на карте РИА Новости, где сейчас идут военные действия, какие города страдают от... РИА Новости, 22.04.2023

2023-04-22T15:39

2023-04-22T15:39

2023-04-22T15:39

инфографика

спецоперация

россия

украина

вооруженные силы украины

вооруженные силы рф

луганская народная республика

донецкая народная республика

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С 24 февраля 2022 года Россия проводит на Украине спецоперацию. Смотрите на карте РИА Новости, где сейчас идут военные действия, какие города страдают от обстрелов, а также как продвигаются подразделения сторон.Карта спецоперации на УкраинеО спецоперации Вооруженных сил России на УкраинеРоссийская армия с 24 февраля 2022 года проводит на Украине специальную военную операцию. Ее главной целью является помощь Донецкой и Луганской народным республикам, на территории которых последние восемь лет не прекращались обстрелы. Перед российскими военными поставлена задача минимизировать потери личного состава и мирного населения при выполнении боевых заданий.Данные Минобороны, ДНР и ЛНР на 22 апреля 2023 годаЗа минувшие сутки штурмовые отряды ЧВК "Вагнер" овладели тремя кварталами в западной части Артемовска. Подразделения ВДВ поддерживают штурмовиков и пресекают попытки противника контратаковать на флангах.Нанесено поражение соединениям ВСУ в Харьковской, Херсонской и Запорожской областях, Донецкой и Луганской народных республиках. Ликвидированы 97 артиллерийских расчетов, 136 районов скопления живой силы и техники, три склада боеприпасов и вооружения. Пресечены действия пяти диверсионно-разведывательных групп. Средства ПВО сбили пять беспилотников, десять снарядов РСЗО HIMARS и "Ураган".С начала спецоперации Вооруженные силы России вывели из строя 411 самолетов, 228 вертолетов, 3787 беспилотников, 415 зенитных ракетных комплексов, 1092 реактивные системы залпового огня, 8787 танков и других бронемашин, 4638 орудий полевой артиллерии и 9668 единиц автомобильной техники.

россия

украина

луганская народная республика

донецкая народная республика

запорожская область

херсонская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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