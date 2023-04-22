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Соглашение о спасании космонавтов (1968)

Соглашение о спасании космонавтов (1968) - РИА Новости, 22.04.2023

Соглашение о спасании космонавтов (1968)

Соглашение о спасании космонавтов – многосторонний международно-правовой акт, определяющий принципы сотрудничества государств в поиске, спасании экипажей... РИА Новости, 22.04.2023

2023-04-22T00:44

2023-04-22T00:44

2023-04-22T00:44

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Соглашение о спасании космонавтов – многосторонний международно-правовой акт, определяющий принципы сотрудничества государств в поиске, спасании экипажей космических кораблей и оказании им помощи. Документ был принят Генеральной Ассамблеей ООН 19 декабря 1967 года. Открыт для подписания 22 апреля 1968 года и вступил в силу 3 декабря 1968 года.Депозитариями документа являются Россия, Великобритания и США.В соответствии со статьей 1 Соглашения каждая договаривающаяся сторона, которая получает сведения или обнаруживает, что экипаж космического корабля потерпел аварию, или находится в состоянии бедствия, или совершил вынужденную или непреднамеренную посадку на территории, находящейся под ее юрисдикцией, или в открытом море, или в любом другом месте, не находящемся под юрисдикцией какого-либо государства, немедленно:– информирует власти, осуществившие запуск, или, если она не может опознать и немедленно информировать об этом власти, осуществившие запуск, немедленно сообщает об этом для всеобщего сведения с помощью всех имеющихся в ее распоряжении соответствующих средств связи;– информирует генерального секретаря Организации Объединенных Наций, который должен немедленно распространить эту информацию с помощью всех имеющихся в его распоряжении соответствующих средств связи.Если в результате аварии, бедствия, вынужденной или непреднамеренной посадки экипаж космического корабля приземлится на территории, находящейся под юрисдикцией договаривающейся стороны, она незамедлительно примет все возможные меры для его спасания и оказания ему всей необходимой помощи. Она будет информировать власти, осуществившие запуск, а также генерального секретаря ООН о принимаемых ею мерах и о достигаемых результатах.Если получены сведения или обнаружено, что экипаж космического корабля опустился в открытом море или в другом месте, не находящемся под юрисдикцией какого-либо государства, то те договаривающиеся стороны, которые в состоянии сделать это, окажут в случае необходимости помощь в осуществлении операций по поискам и спасанию такого экипажа в целях обеспечения его быстрого спасания. Они будут информировать власти, осуществившие запуск, а также генерального секретаря ООН о принимаемых ими мерах и о достигаемых результатах.По просьбе властей, осуществивших запуск, объекты, запущенные в космическое пространство, или их составные части, обнаруженные за пределами территории властей, осуществивших запуск, возвращаются представителям этих властей, осуществивших запуск, которые по требованию должны представить до их возвращения опознавательные данные, или предоставляются в распоряжение таких представителей.Договаривающаяся сторона, имеющая основания полагать, что космический объект или его составные части, обнаруженные на территории, находящейся под ее юрисдикцией, или спасенные ею в каком-либо другом месте, являются опасными или вредными по своему характеру, может уведомить об этом власти, осуществившие запуск, которые незамедлительно принимают эффективные меры под руководством и контролем упомянутой договаривающейся Стороны для устранения возможной опасности причинения вреда.При этом соответствующие расходы, понесенные при выполнении обязательств по обнаружению и возвращению космического объекта или его составных частей, покрываются властями, осуществившими запуск.По состоянию на январь 2022 года, Соглашение о спасании космонавтов ратифицировали 98 государств, подписали 23, а три международные межправительственные организации (Европейское космическое агентство, Международная организация космической связи "Интерспутник" и Европейская организация по эксплуатации метеорологических спутников) заявили о своем принятии прав и обязательств, предусмотренных соглашением. Материал подготовлен на основе информации открытых источников

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Артем Смирнов

Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

справки, в мире, космонавты