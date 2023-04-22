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Американский полковник раскрыл общий секрет Киева и Вашингтона - РИА Новости, 22.04.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
19:42 22.04.2023 (обновлено: 20:49 22.04.2023)
https://ria.ru/20230422/slovo-1867118840.html
Американский полковник раскрыл общий секрет Киева и Вашингтона
Американский полковник раскрыл общий секрет Киева и Вашингтона - РИА Новости, 22.04.2023
Американский полковник раскрыл общий секрет Киева и Вашингтона
Военных и политических лидеров в Вашингтоне и Киеве объединяет их жадность до прибыли от конфликта, заявил экс-советник главы Пентагона полковник Дуглас... РИА Новости, 22.04.2023
2023-04-22T19:42
2023-04-22T20:49
специальная военная операция на украине
в мире
киев
америка
министерство обороны сша
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 22 апр — РИА Новости. Военных и политических лидеров в Вашингтоне и Киеве объединяет их жадность до прибыли от конфликта, заявил экс-советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор в интервью YouTube-каналу Judging Freedom."Я начинаю думать, что единственная вещь, которая объединяет правительство Соединенных штатов и киевский режим — это алчность", — отметил он.По словам военного, украинский кризис стал настолько прибыльным делом для Белого дома, что он не готов пойти на его скорое разрешение. Макгрегор пояснил, что Америка зарабатывает как на производстве и транспортировке вооружений для ВСУ, так и на тренировке украинских солдат.
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в мире, киев, америка, министерство обороны сша, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Киев, Америка, Министерство обороны США, Вооруженные силы Украины
Американский полковник раскрыл общий секрет Киева и Вашингтона

Американский полковник Макгрегор описал США и Украину словом алчность

© AP Photo / Nariman El-MoftyФлаг США на площади Независимости в Киеве
Флаг США на площади Независимости в Киеве - РИА Новости, 1920, 22.04.2023
© AP Photo / Nariman El-Mofty
Флаг США на площади Независимости в Киеве. Архивное фото
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МОСКВА, 22 апр — РИА Новости. Военных и политических лидеров в Вашингтоне и Киеве объединяет их жадность до прибыли от конфликта, заявил экс-советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор в интервью YouTube-каналу Judging Freedom.
"Я начинаю думать, что единственная вещь, которая объединяет правительство Соединенных штатов и киевский режим — это алчность", — отметил он.
По словам военного, украинский кризис стал настолько прибыльным делом для Белого дома, что он не готов пойти на его скорое разрешение. Макгрегор пояснил, что Америка зарабатывает как на производстве и транспортировке вооружений для ВСУ, так и на тренировке украинских солдат.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреКиевАмерикаМинистерство обороны СШАВооруженные силы Украины
 
 
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