https://ria.ru/20230422/slovo-1867118840.html

Американский полковник раскрыл общий секрет Киева и Вашингтона

Американский полковник раскрыл общий секрет Киева и Вашингтона - РИА Новости, 22.04.2023

Американский полковник раскрыл общий секрет Киева и Вашингтона

Военных и политических лидеров в Вашингтоне и Киеве объединяет их жадность до прибыли от конфликта, заявил экс-советник главы Пентагона полковник Дуглас... РИА Новости, 22.04.2023

2023-04-22T19:42

2023-04-22T19:42

2023-04-22T20:49

специальная военная операция на украине

в мире

киев

америка

министерство обороны сша

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 22 апр — РИА Новости. Военных и политических лидеров в Вашингтоне и Киеве объединяет их жадность до прибыли от конфликта, заявил экс-советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор в интервью YouTube-каналу Judging Freedom."Я начинаю думать, что единственная вещь, которая объединяет правительство Соединенных штатов и киевский режим — это алчность", — отметил он.По словам военного, украинский кризис стал настолько прибыльным делом для Белого дома, что он не готов пойти на его скорое разрешение. Макгрегор пояснил, что Америка зарабатывает как на производстве и транспортировке вооружений для ВСУ, так и на тренировке украинских солдат.

https://ria.ru/20230421/ukraina-1867000678.html

киев

америка

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в мире, киев, америка, министерство обороны сша, вооруженные силы украины