https://ria.ru/20230422/slovo-1867118840.html
Американский полковник раскрыл общий секрет Киева и Вашингтона
Американский полковник раскрыл общий секрет Киева и Вашингтона - РИА Новости, 22.04.2023
Американский полковник раскрыл общий секрет Киева и Вашингтона
Военных и политических лидеров в Вашингтоне и Киеве объединяет их жадность до прибыли от конфликта, заявил экс-советник главы Пентагона полковник Дуглас... РИА Новости, 22.04.2023
2023-04-22T19:42
2023-04-22T19:42
2023-04-22T20:49
специальная военная операция на украине
в мире
киев
америка
министерство обороны сша
вооруженные силы украины
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/18/1826198253_0:0:3071:1728_1920x0_80_0_0_c38f1b2640eeed68034f88a767f26664.jpg
МОСКВА, 22 апр — РИА Новости. Военных и политических лидеров в Вашингтоне и Киеве объединяет их жадность до прибыли от конфликта, заявил экс-советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор в интервью YouTube-каналу Judging Freedom."Я начинаю думать, что единственная вещь, которая объединяет правительство Соединенных штатов и киевский режим — это алчность", — отметил он.По словам военного, украинский кризис стал настолько прибыльным делом для Белого дома, что он не готов пойти на его скорое разрешение. Макгрегор пояснил, что Америка зарабатывает как на производстве и транспортировке вооружений для ВСУ, так и на тренировке украинских солдат.
https://ria.ru/20230421/ukraina-1867000678.html
киев
америка
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/18/1826198253_0:0:2729:2047_1920x0_80_0_0_3789b52e20aca9ede4a168997d63caac.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, киев, америка, министерство обороны сша, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Киев, Америка, Министерство обороны США, Вооруженные силы Украины
Американский полковник раскрыл общий секрет Киева и Вашингтона
Американский полковник Макгрегор описал США и Украину словом алчность