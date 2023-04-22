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В Венесуэле подсчитали убытки от американских санкций - РИА Новости, 22.04.2023
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08:21 22.04.2023 (обновлено: 10:56 22.04.2023)
https://ria.ru/20230422/sanktsii-1867043339.html
В Венесуэле подсчитали убытки от американских санкций
В Венесуэле подсчитали убытки от американских санкций - РИА Новости, 22.04.2023
В Венесуэле подсчитали убытки от американских санкций
Потери Венесуэлы от введенных США санкций за восемь лет превысили 230 миллиардов долларов, заявила вице-президент Делси Родригес на семинаре "Национальное... РИА Новости, 22.04.2023
2023-04-22T08:21
2023-04-22T10:56
в мире
венесуэла
сша
делси родригес
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МЕХИКО, 22 апр — РИА Новости. Потери Венесуэлы от введенных США санкций за восемь лет превысили 230 миллиардов долларов, заявила вице-президент Делси Родригес на семинаре "Национальное единство для восстановления экономики в условиях санкций", который транслировал телеканал VTV."Влияние санкций вы могли наблюдать в падении добычи нефти. С 2015 года убыток составил 232 миллиарда долларов. Это легко сказать, но потеря 232 миллиардов долларов в основном источнике дохода в то время означала 99 процентов дохода в иностранной валюте", — сказала она. По словам Родригес, США, которые ввели против 35 стран более 20 тысяч санкций, "находятся в состоянии войны, экономической или вооруженной, со всем миром". Вице-президент напомнила, что санкции в отношении Венесуэлы действуют с 2015 года, когда американская администрация во главе с лауреатом Нобелевской премии мира Бараком Обамой объявила ее угрозой национальной безопасности. В целом разные страны ввели против Боливарианской республики 929 односторонних рестрикций, из них 60 процентов приходятся на долю США. Она подчеркнула, что жертвой санкций стал и частный сектор Венесуэлы. Он несет чрезвычайные финансовые расходы — так, для венесуэльского бизнесмена логистика намного дороже, чем для бизнесмена из соседней Колумбии, потому что заблокированы финансовые каналы и доступ к покупке сырья, заключила вице-президент.
https://radiosputnik.ria.ru/20230414/maduro-1865220640.html
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в мире, венесуэла, сша, делси родригес
В мире, Венесуэла, США, Делси Родригес
В Венесуэле подсчитали убытки от американских санкций

Вице-президент Венесуэлы: убытки от санкций США составили 232 миллиарда долларов

© РИА Новости / Михаил Алаеддин | Перейти в медиабанкВид на город Каракас
Вид на город Каракас - РИА Новости, 1920, 22.04.2023
© РИА Новости / Михаил Алаеддин
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МЕХИКО, 22 апр — РИА Новости. Потери Венесуэлы от введенных США санкций за восемь лет превысили 230 миллиардов долларов, заявила вице-президент Делси Родригес на семинаре "Национальное единство для восстановления экономики в условиях санкций", который транслировал телеканал VTV.
"Влияние санкций вы могли наблюдать в падении добычи нефти. С 2015 года убыток составил 232 миллиарда долларов. Это легко сказать, но потеря 232 миллиардов долларов в основном источнике дохода в то время означала 99 процентов дохода в иностранной валюте", — сказала она.
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По словам Родригес, США, которые ввели против 35 стран более 20 тысяч санкций, "находятся в состоянии войны, экономической или вооруженной, со всем миром".
Вице-президент напомнила, что санкции в отношении Венесуэлы действуют с 2015 года, когда американская администрация во главе с лауреатом Нобелевской премии мира Бараком Обамой объявила ее угрозой национальной безопасности. В целом разные страны ввели против Боливарианской республики 929 односторонних рестрикций, из них 60 процентов приходятся на долю США.
«
"Таким образом уничтожаются целые народы, в данном случае — народ Венесуэлы. Но этого не произошло <...> Экономическая война против Венесуэлы означает систематическое нарушение прав человека <…>, потому что она приводит к потере жизни, еды, образования, здравоохранения, это означает потерю в личном развитии", — добавила Родригес.
Она подчеркнула, что жертвой санкций стал и частный сектор Венесуэлы. Он несет чрезвычайные финансовые расходы — так, для венесуэльского бизнесмена логистика намного дороже, чем для бизнесмена из соседней Колумбии, потому что заблокированы финансовые каналы и доступ к покупке сырья, заключила вице-президент.
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В миреВенесуэлаСШАДелси Родригес
 
 
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