В Венесуэле подсчитали убытки от американских санкций
Вице-президент Венесуэлы: убытки от санкций США составили 232 миллиарда долларов
Вид на город Каракас. Архивное фото
МЕХИКО, 22 апр — РИА Новости. Потери Венесуэлы от введенных США санкций за восемь лет превысили 230 миллиардов долларов, заявила вице-президент Делси Родригес на семинаре "Национальное единство для восстановления экономики в условиях санкций", который транслировал телеканал VTV.
"Влияние санкций вы могли наблюдать в падении добычи нефти. С 2015 года убыток составил 232 миллиарда долларов. Это легко сказать, но потеря 232 миллиардов долларов в основном источнике дохода в то время означала 99 процентов дохода в иностранной валюте", — сказала она.
По словам Родригес, США, которые ввели против 35 стран более 20 тысяч санкций, "находятся в состоянии войны, экономической или вооруженной, со всем миром".
Вице-президент напомнила, что санкции в отношении Венесуэлы действуют с 2015 года, когда американская администрация во главе с лауреатом Нобелевской премии мира Бараком Обамой объявила ее угрозой национальной безопасности. В целом разные страны ввели против Боливарианской республики 929 односторонних рестрикций, из них 60 процентов приходятся на долю США.
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"Таким образом уничтожаются целые народы, в данном случае — народ Венесуэлы. Но этого не произошло <...> Экономическая война против Венесуэлы означает систематическое нарушение прав человека <…>, потому что она приводит к потере жизни, еды, образования, здравоохранения, это означает потерю в личном развитии", — добавила Родригес.
Она подчеркнула, что жертвой санкций стал и частный сектор Венесуэлы. Он несет чрезвычайные финансовые расходы — так, для венесуэльского бизнесмена логистика намного дороже, чем для бизнесмена из соседней Колумбии, потому что заблокированы финансовые каналы и доступ к покупке сырья, заключила вице-президент.