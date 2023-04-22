https://ria.ru/20230422/sanktsii-1867043339.html

В Венесуэле подсчитали убытки от американских санкций

В Венесуэле подсчитали убытки от американских санкций - РИА Новости, 22.04.2023

В Венесуэле подсчитали убытки от американских санкций

Потери Венесуэлы от введенных США санкций за восемь лет превысили 230 миллиардов долларов, заявила вице-президент Делси Родригес на семинаре "Национальное... РИА Новости, 22.04.2023

2023-04-22T08:21

2023-04-22T08:21

2023-04-22T10:56

в мире

венесуэла

сша

делси родригес

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/06/1863408827_0:100:1280:820_1920x0_80_0_0_693c6f828fcfb3e83fd9abb993f0ab3f.jpg

МЕХИКО, 22 апр — РИА Новости. Потери Венесуэлы от введенных США санкций за восемь лет превысили 230 миллиардов долларов, заявила вице-президент Делси Родригес на семинаре "Национальное единство для восстановления экономики в условиях санкций", который транслировал телеканал VTV."Влияние санкций вы могли наблюдать в падении добычи нефти. С 2015 года убыток составил 232 миллиарда долларов. Это легко сказать, но потеря 232 миллиардов долларов в основном источнике дохода в то время означала 99 процентов дохода в иностранной валюте", — сказала она. По словам Родригес, США, которые ввели против 35 стран более 20 тысяч санкций, "находятся в состоянии войны, экономической или вооруженной, со всем миром". Вице-президент напомнила, что санкции в отношении Венесуэлы действуют с 2015 года, когда американская администрация во главе с лауреатом Нобелевской премии мира Бараком Обамой объявила ее угрозой национальной безопасности. В целом разные страны ввели против Боливарианской республики 929 односторонних рестрикций, из них 60 процентов приходятся на долю США. Она подчеркнула, что жертвой санкций стал и частный сектор Венесуэлы. Он несет чрезвычайные финансовые расходы — так, для венесуэльского бизнесмена логистика намного дороже, чем для бизнесмена из соседней Колумбии, потому что заблокированы финансовые каналы и доступ к покупке сырья, заключила вице-президент.

https://radiosputnik.ria.ru/20230414/maduro-1865220640.html

https://ria.ru/20230419/venesuela-1866267583.html

венесуэла

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

в мире, венесуэла, сша, делси родригес