https://ria.ru/20230422/roshal-1867059739.html

Леонид Рошаль заявил, что пока остается в больнице

Леонид Рошаль заявил, что пока остается в больнице - РИА Новости, 22.04.2023

Леонид Рошаль заявил, что пока остается в больнице

Президент НИИ неотложной детской хирургии и травматологии доктор Леонид Рошаль сообщил РИА Новости, что пока остается в больнице и на следующей неделе там... РИА Новости, 22.04.2023

2023-04-22T11:05

2023-04-22T11:05

2023-04-22T11:05

общество

леонид рошаль

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МОСКВА, 22 апр – РИА Новости. Президент НИИ неотложной детской хирургии и травматологии доктор Леонид Рошаль сообщил РИА Новости, что пока остается в больнице и на следующей неделе там встретит свое 90-летие. Рошаль родился 27 апреля 1933 года. "Я буду еще в больнице. В последние 10 лет я дни рождения не отмечаю и сейчас не буду", - сказал Рошаль. В конце февраля сообщалось, что Рошаль был госпитализирован для замены сустава, операция прошла успешно. В начале марта его перевели из реанимации в обычную палату.

https://ria.ru/20230301/roshal-1855031762.html

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2023

Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

общество, леонид рошаль