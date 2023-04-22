https://ria.ru/20230422/roshal-1867059739.html
Леонид Рошаль заявил, что пока остается в больнице
Леонид Рошаль заявил, что пока остается в больнице - РИА Новости, 22.04.2023
Леонид Рошаль заявил, что пока остается в больнице
Президент НИИ неотложной детской хирургии и травматологии доктор Леонид Рошаль сообщил РИА Новости, что пока остается в больнице и на следующей неделе там... РИА Новости, 22.04.2023
2023-04-22T11:05
2023-04-22T11:05
2023-04-22T11:05
общество
леонид рошаль
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МОСКВА, 22 апр – РИА Новости. Президент НИИ неотложной детской хирургии и травматологии доктор Леонид Рошаль сообщил РИА Новости, что пока остается в больнице и на следующей неделе там встретит свое 90-летие. Рошаль родился 27 апреля 1933 года. "Я буду еще в больнице. В последние 10 лет я дни рождения не отмечаю и сейчас не буду", - сказал Рошаль. В конце февраля сообщалось, что Рошаль был госпитализирован для замены сустава, операция прошла успешно. В начале марта его перевели из реанимации в обычную палату.
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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общество, леонид рошаль
Леонид Рошаль заявил, что пока остается в больнице
Глава НИИ детской хирургии и травматологии Рошаль заявил, что встретит юбилей в больнице
МОСКВА, 22 апр – РИА Новости. Президент НИИ неотложной детской хирургии и травматологии доктор Леонид Рошаль сообщил РИА Новости, что пока остается в больнице и на следующей неделе там встретит свое 90-летие.
Рошаль родился 27 апреля 1933 года.
"Я буду еще в больнице. В последние 10 лет я дни рождения не отмечаю и сейчас не буду", - сказал Рошаль.
В конце февраля сообщалось, что Рошаль был госпитализирован для замены сустава, операция прошла успешно. В начале марта его перевели из реанимации в обычную палату.
Доктора Рошаля перевели из реанимации в палату