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В Башкирии пассажирский автобус столкнулся с иномаркой, есть погибшие
В Башкирии пассажирский автобус столкнулся с иномаркой, есть погибшие - РИА Новости, 22.04.2023
В Башкирии пассажирский автобус столкнулся с иномаркой, есть погибшие
Автобус, перевозивший 14 пассажиров, столкнулся с иномаркой в Башкирии, один человек погиб, четверо пострадали, в своём Telegram-канале начальник ГИБДД по... РИА Новости, 22.04.2023
2023-04-22T09:18
2023-04-22T09:18
2023-04-22T09:23
происшествия
гибдд мвд рф
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
республика башкортостан
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УФА, 22 апр - РИА Новости. Автобус, перевозивший 14 пассажиров, столкнулся с иномаркой в Башкирии, один человек погиб, четверо пострадали, в своём Telegram-канале начальник ГИБДД по региону Владимир Севастьянов.По данным региональной Госавтоинспекции, в Дюртюлинском районе на автодороге Дюртюли-Нефтекамск столкнулись Mazda и автобус Peugeot. "В результате аварии водитель легкового автомобиля от полученных травм скончался. Известно, что в автобусе находились 14 пассажиров, которых на данный момент осматривают врачи. Подробности уточняются. На месте происшествия работают сотрудники ГИБДД и другие экстренные службы", - написано в сообщении. В ГУ МЧС по Башкирии сообщают, что в результате аварии один человек погиб, четверо пострадали, их доставляют в ближайшую больницу. "Микроавтобус следовал по маршруту "Уфа-Ижевск", это частный перевозчик. Разлива топлива нет. Организовано реверсивное движение", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20230417/dtp-1865804845.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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происшествия, гибдд мвд рф, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), республика башкортостан
Происшествия, ГИБДД МВД РФ, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Республика Башкортостан
В Башкирии пассажирский автобус столкнулся с иномаркой, есть погибшие
В результате ДТП в Башкирии один человек погиб и четверо пострадали