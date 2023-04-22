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В Башкирии пассажирский автобус столкнулся с иномаркой, есть погибшие - РИА Новости, 22.04.2023
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09:18 22.04.2023 (обновлено: 09:23 22.04.2023)
https://ria.ru/20230422/proisshestvie-1867048654.html
В Башкирии пассажирский автобус столкнулся с иномаркой, есть погибшие
В Башкирии пассажирский автобус столкнулся с иномаркой, есть погибшие - РИА Новости, 22.04.2023
В Башкирии пассажирский автобус столкнулся с иномаркой, есть погибшие
Автобус, перевозивший 14 пассажиров, столкнулся с иномаркой в Башкирии, один человек погиб, четверо пострадали, в своём Telegram-канале начальник ГИБДД по... РИА Новости, 22.04.2023
2023-04-22T09:18
2023-04-22T09:23
происшествия
гибдд мвд рф
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
республика башкортостан
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УФА, 22 апр - РИА Новости. Автобус, перевозивший 14 пассажиров, столкнулся с иномаркой в Башкирии, один человек погиб, четверо пострадали, в своём Telegram-канале начальник ГИБДД по региону Владимир Севастьянов.По данным региональной Госавтоинспекции, в Дюртюлинском районе на автодороге Дюртюли-Нефтекамск столкнулись Mazda и автобус Peugeot. "В результате аварии водитель легкового автомобиля от полученных травм скончался. Известно, что в автобусе находились 14 пассажиров, которых на данный момент осматривают врачи. Подробности уточняются. На месте происшествия работают сотрудники ГИБДД и другие экстренные службы", - написано в сообщении. В ГУ МЧС по Башкирии сообщают, что в результате аварии один человек погиб, четверо пострадали, их доставляют в ближайшую больницу. "Микроавтобус следовал по маршруту "Уфа-Ижевск", это частный перевозчик. Разлива топлива нет. Организовано реверсивное движение", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20230417/dtp-1865804845.html
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происшествия, гибдд мвд рф, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), республика башкортостан
Происшествия, ГИБДД МВД РФ, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Республика Башкортостан
В Башкирии пассажирский автобус столкнулся с иномаркой, есть погибшие

В результате ДТП в Башкирии один человек погиб и четверо пострадали

© Фото : пресс-служба УГИБДД МВД по Республике БашкортостанНа месте ДТП с участием пассажирского автобуса в Башкирии
На месте ДТП с участием пассажирского автобуса в Башкирии - РИА Новости, 1920, 22.04.2023
© Фото : пресс-служба УГИБДД МВД по Республике Башкортостан
На месте ДТП с участием пассажирского автобуса в Башкирии
Читать ria.ru в
УФА, 22 апр - РИА Новости. Автобус, перевозивший 14 пассажиров, столкнулся с иномаркой в Башкирии, один человек погиб, четверо пострадали, в своём Telegram-канале начальник ГИБДД по региону Владимир Севастьянов.
По данным региональной Госавтоинспекции, в Дюртюлинском районе на автодороге Дюртюли-Нефтекамск столкнулись Mazda и автобус Peugeot.
"В результате аварии водитель легкового автомобиля от полученных травм скончался. Известно, что в автобусе находились 14 пассажиров, которых на данный момент осматривают врачи. Подробности уточняются. На месте происшествия работают сотрудники ГИБДД и другие экстренные службы", - написано в сообщении.
В ГУ МЧС по Башкирии сообщают, что в результате аварии один человек погиб, четверо пострадали, их доставляют в ближайшую больницу. "Микроавтобус следовал по маршруту "Уфа-Ижевск", это частный перевозчик. Разлива топлива нет. Организовано реверсивное движение", - говорится в сообщении.
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ПроисшествияГИБДД МВД РФМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Республика Башкортостан
 
 
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