https://ria.ru/20230422/proisshestvie-1867048654.html

В Башкирии пассажирский автобус столкнулся с иномаркой, есть погибшие

В Башкирии пассажирский автобус столкнулся с иномаркой, есть погибшие - РИА Новости, 22.04.2023

В Башкирии пассажирский автобус столкнулся с иномаркой, есть погибшие

Автобус, перевозивший 14 пассажиров, столкнулся с иномаркой в Башкирии, один человек погиб, четверо пострадали, в своём Telegram-канале начальник ГИБДД по... РИА Новости, 22.04.2023

2023-04-22T09:18

2023-04-22T09:18

2023-04-22T09:23

происшествия

гибдд мвд рф

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

республика башкортостан

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УФА, 22 апр - РИА Новости. Автобус, перевозивший 14 пассажиров, столкнулся с иномаркой в Башкирии, один человек погиб, четверо пострадали, в своём Telegram-канале начальник ГИБДД по региону Владимир Севастьянов.По данным региональной Госавтоинспекции, в Дюртюлинском районе на автодороге Дюртюли-Нефтекамск столкнулись Mazda и автобус Peugeot. "В результате аварии водитель легкового автомобиля от полученных травм скончался. Известно, что в автобусе находились 14 пассажиров, которых на данный момент осматривают врачи. Подробности уточняются. На месте происшествия работают сотрудники ГИБДД и другие экстренные службы", - написано в сообщении. В ГУ МЧС по Башкирии сообщают, что в результате аварии один человек погиб, четверо пострадали, их доставляют в ближайшую больницу. "Микроавтобус следовал по маршруту "Уфа-Ижевск", это частный перевозчик. Разлива топлива нет. Организовано реверсивное движение", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20230417/dtp-1865804845.html

республика башкортостан

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происшествия, гибдд мвд рф, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), республика башкортостан