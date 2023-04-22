https://ria.ru/20230422/prilozhenie-1867061172.html

Официальное приложение 2ГИС вновь появилось в App Store

Официальное приложение 2ГИС вновь появилось в App Store - РИА Новости, 22.04.2023

Официальное приложение 2ГИС вновь появилось в App Store

Официальное приложение картографического сервиса 2ГИС вновь появилось в App Store после удаления, сообщили РИА Новости в компании. РИА Новости, 22.04.2023

2023-04-22T11:22

2023-04-22T11:22

2023-04-22T11:22

google

сбербанк россии

санкции в отношении россии

технологии

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МОСКВА, 22 апр - РИА Новости. Официальное приложение картографического сервиса 2ГИС вновь появилось в App Store после удаления, сообщили РИА Новости в компании. Приложение сервиса было удалено из App Store в сентябре, но уже установленные версии продолжали работать. Из Google Play приложение не удалялось. "Официальное приложение 2ГИС вновь доступно для скачивания в App Store", - говорится в сообщении. Отмечается, что в ближайшее время будет выпущено обновление приложения. Основным владельцем сервиса является "Сбербанк", которому принадлежит 72% компании.

https://ria.ru/20230421/prilozhenie-1866820038.html

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2023

Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

google, сбербанк россии, санкции в отношении россии, технологии