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Официальное приложение 2ГИС вновь появилось в App Store - РИА Новости, 22.04.2023
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11:22 22.04.2023
https://ria.ru/20230422/prilozhenie-1867061172.html
Официальное приложение 2ГИС вновь появилось в App Store
Официальное приложение 2ГИС вновь появилось в App Store - РИА Новости, 22.04.2023
Официальное приложение 2ГИС вновь появилось в App Store
Официальное приложение картографического сервиса 2ГИС вновь появилось в App Store после удаления, сообщили РИА Новости в компании. РИА Новости, 22.04.2023
2023-04-22T11:22
2023-04-22T11:22
google
сбербанк россии
санкции в отношении россии
технологии
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МОСКВА, 22 апр - РИА Новости. Официальное приложение картографического сервиса 2ГИС вновь появилось в App Store после удаления, сообщили РИА Новости в компании. Приложение сервиса было удалено из App Store в сентябре, но уже установленные версии продолжали работать. Из Google Play приложение не удалялось. "Официальное приложение 2ГИС вновь доступно для скачивания в App Store", - говорится в сообщении. Отмечается, что в ближайшее время будет выпущено обновление приложения. Основным владельцем сервиса является "Сбербанк", которому принадлежит 72% компании.
https://ria.ru/20230421/prilozhenie-1866820038.html
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Екатерина Зайцева
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РИА Новости
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96
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7 495 645-6601
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google, сбербанк россии, санкции в отношении россии, технологии
Google, Сбербанк России, Санкции в отношении России, Технологии
Официальное приложение 2ГИС вновь появилось в App Store

Официальное приложение картографического сервиса 2ГИС вновь появилось в App Store

© Depositphotos.com / lucidwatersApp Store и Google Play
App Store и Google Play - РИА Новости, 1920, 22.04.2023
© Depositphotos.com / lucidwaters
App Store и Google Play . Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 22 апр - РИА Новости. Официальное приложение картографического сервиса 2ГИС вновь появилось в App Store после удаления, сообщили РИА Новости в компании.
Приложение сервиса было удалено из App Store в сентябре, но уже установленные версии продолжали работать. Из Google Play приложение не удалялось.
"Официальное приложение 2ГИС вновь доступно для скачивания в App Store", - говорится в сообщении.
Отмечается, что в ближайшее время будет выпущено обновление приложения.
Основным владельцем сервиса является "Сбербанк", которому принадлежит 72% компании.
Мобильное приложение Сбербанк Онлайн - РИА Новости, 1920, 21.04.2023
Мобильное приложение для сервисов Сбербанка вновь пропало из App Store
21 апреля, 10:19
 
GoogleСбербанк РоссииСанкции в отношении РоссииТехнологии
 
 
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