https://ria.ru/20230422/pretenzii-1867092754.html
Вучич остро ответил ЕС на претензии из-за бойкота сербами выборов в Косово
Вучич остро ответил ЕС на претензии из-за бойкота сербами выборов в Косово - РИА Новости, 22.04.2023
Вучич остро ответил ЕС на претензии из-за бойкота сербами выборов в Косово
Президент Сербии Александр Вучич остро ответил ЕС на претензии из-за бойкота местными сербами муниципальных выборов на севере Косово 23 апреля. РИА Новости, 22.04.2023
2023-04-22T16:18
2023-04-22T16:18
2023-04-22T16:20
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БЕЛГРАД, 22 апр - РИА Новости. Президент Сербии Александр Вучич остро ответил ЕС на претензии из-за бойкота местными сербами муниципальных выборов на севере Косово 23 апреля. В муниципалитетах Северная Косовска-Митровица, Звечан, Зубин-Поток и Лепосавич на севере края 23 апреля властями в Приштине назначены выборы в органы местного самоуправления. Ранее представительные и исполнительные органы муниципалитетов составлялись в основном кандидатами от партии "Сербский список", в этот раз они заявили о бойкоте волеизъявления из-за давления и провокаций косовоалбанских властей. Вучич на встрече с косовскими сербами 13 апреля поддержал бойкот и заявил, что избранные новые власти на севере Косово "не будут легитимными, так как их сформируют албанцы, которых там два процента". В ночь на пятницу он назвал предстоящее волеизъявление "позором Запада и демократии". Особенно его возмутило, что голосование будет проходить в специальных контейнерах, которые устанавливает и охраняет полиция самопровозглашенной республики. По его словам, в бойкоте голосования со стороны косовских сербов виновата не только Приштина, но и ЕС, который является гарантом выполнения Брюссельского соглашения и формирования Сообщества сербских общин с правами автономии в крае. Миссия ОБСЕ в Приштине накануне сообщила, что не участвует в подготовке и проведении муниципальных выборов на севере Косово и Метохии 23 апреля, которые бойкотируют местные сербы. Спецпредставитель госдепа США на Западных Балканах Габриэль Эскобар заявил в среду, что Вашингтон признает результаты муниципальных выборов в четырех районах на севере Косово и Метохии, несмотря на отказ от участия в них составляющих там большинство населения сербов. Волеизъявление поддержали и другие официальные лица с Запада. В ноябре 2022 года сербы уволились из судов, полиции, "правительства", "парламента", а также из местных органов власти самопровозглашенной республики Косово из-за решения Приштины снять с должности главу регионального полицейского управления "Север" Ненада Джурича. Тот ранее отказался выписывать предупреждения за автомобильные номера, выданные сербскими властями. В частности, уволились сербские служащие "полиции" и "таможни" Косово на КПП "Брняк" и "Ярине". Так же, как 300 их коллег из полиции на севере края, они покинули свои рабочие места. Президент Сербии Александр Вучич указывал, что замена уволившихся сербов в косовской "полиции" на албанцев приведет к катастрофе в северной части края, где сербы до сих пор составляют большинство населения.
https://ria.ru/20230422/vooruzheniya-1867059159.html
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в мире, косово, приштина, сербия, александр вучич, евросоюз, обсе
В мире, Косово, Приштина, Сербия, Александр Вучич, Евросоюз, ОБСЕ
Вучич остро ответил ЕС на претензии из-за бойкота сербами выборов в Косово
Вучич ответил ЕС на претензии из-за бойкота местными сербами выборов на севере Косово
БЕЛГРАД, 22 апр - РИА Новости. Президент Сербии Александр Вучич остро ответил ЕС на претензии из-за бойкота местными сербами муниципальных выборов на севере Косово 23 апреля.
В муниципалитетах Северная Косовска-Митровица
, Звечан, Зубин-Поток и Лепосавич на севере края 23 апреля властями в Приштине
назначены выборы в органы местного самоуправления. Ранее представительные и исполнительные органы муниципалитетов составлялись в основном кандидатами от партии "Сербский список", в этот раз они заявили о бойкоте волеизъявления из-за давления и провокаций косовоалбанских властей.
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Вучич на встрече с косовскими сербами 13 апреля поддержал бойкот и заявил, что избранные новые власти на севере Косово "не будут легитимными, так как их сформируют албанцы, которых там два процента". В ночь на пятницу он назвал предстоящее волеизъявление "позором Запада и демократии". Особенно его возмутило, что голосование будет проходить в специальных контейнерах, которые устанавливает и охраняет полиция самопровозглашенной республики.
«
"Я был удивлен и обескуражен, когда услышал заявление (представителя внешнеполитической службы ЕС - ред.) Петера Стано, который высказал разочарование неучастием "Сербского списка" и сербов в выборах... Мы до сих пор участвовали в 4-5 разных избирательных циклах, которые организовали власти в Приштине. Не надо было участвовать ни в одном, пока не сформируют Сообщество сербских общин (ССО - ред.) или только одном, после которого бы определились эти сербские муниципалитеты и было создано ССО", - заявил сербский лидер на брифинге в субботу.
По его словам, в бойкоте голосования со стороны косовских сербов виновата не только Приштина, но и ЕС, который является гарантом выполнения Брюссельского соглашения и формирования Сообщества сербских общин с правами автономии в крае.
«
"Они поставили свою подпись, (экс-глава дипломатии ЕС - ред.) Кетрин Эштон подписала, а это не было осуществлено. А сербы у них опять виноваты после 9,5 лет издевательств, стрельбы, запугивания на каждом шагу... ...(Серьезно ранены - ред.) двое детей недалеко от Штрпце, попытались убить (близ Звечана таксиста Милана - ред.) Йовановича несколько дней назад, и в таких условиях участвовать в выборах?", - подчеркнул Вучич и добавил, что 550 полностью вооруженных косовских полицейских будут обеспечивать безопасность голосования 1-2% албанцев на севере края. Он также призвал косовских сербов к единству и спокойствию в день волеизъявления.
Миссия ОБСЕ
в Приштине накануне сообщила, что не участвует в подготовке и проведении муниципальных выборов на севере Косово и Метохии 23 апреля, которые бойкотируют местные сербы.
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Спецпредставитель госдепа США
на Западных Балканах Габриэль Эскобар заявил в среду, что Вашингтон признает результаты муниципальных выборов в четырех районах на севере Косово и Метохии, несмотря на отказ от участия в них составляющих там большинство населения сербов. Волеизъявление поддержали и другие официальные лица с Запада.
В ноябре 2022 года сербы уволились из судов, полиции, "правительства", "парламента", а также из местных органов власти самопровозглашенной республики Косово из-за решения Приштины снять с должности главу регионального полицейского управления "Север" Ненада Джурича. Тот ранее отказался выписывать предупреждения за автомобильные номера, выданные сербскими властями. В частности, уволились сербские служащие "полиции" и "таможни" Косово на КПП "Брняк" и "Ярине". Так же, как 300 их коллег из полиции на севере края, они покинули свои рабочие места.
Президент Сербии Александр Вучич указывал, что замена уволившихся сербов в косовской "полиции" на албанцев приведет к катастрофе в северной части края, где сербы до сих пор составляют большинство населения.
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