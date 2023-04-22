https://ria.ru/20230422/pozhar-1867125178.html
Пожар на свалке в Рязани локализовали
Пожар на свалке в Рязани локализовали - РИА Новости, 22.04.2023
Пожар на свалке в Рязани локализовали
Пожар на свалке в Рязани локализован на площади 600 квадратных метров, сообщила журналистам пресс-служба ГУ МЧС по региону. РИА Новости, 22.04.2023
2023-04-22T20:53
2023-04-22T20:53
2023-04-22T20:53
происшествия
рязань
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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РЯЗАНЬ, 22 апр – РИА Новости. Пожар на свалке в Рязани локализован на площади 600 квадратных метров, сообщила журналистам пресс-служба ГУ МЧС по региону. Ранее в субботу ГУ МЧС информировало, что в 17.32 поступило сообщение о загорании на территории городской свалки на площади 400 квадратных метров. "Локализация на площади 600 квадратных метров", - сообщило ГУ МЧС.
https://ria.ru/20230126/pozhary-1847510640.html
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РИА Новости
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происшествия, рязань, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Рязань, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Пожар на свалке в Рязани локализовали
Пожар на свалке в Рязани на площади 600 "квадратов" локализовали