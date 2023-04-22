https://ria.ru/20230422/pozhar-1867054339.html

В Краснодаре ликвидировали пожар на складах

В Краснодаре ликвидировали пожар на складах - РИА Новости, 22.04.2023

В Краснодаре ликвидировали пожар на складах

Пожар, произошедший в складских помещениях в Краснодаре, ликвидирован, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Краснодарскому краю. РИА Новости, 22.04.2023

2023-04-22T10:01

2023-04-22T10:01

2023-04-22T10:01

происшествия

краснодар

россия

краснодарский край

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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СОЧИ, 22 апр - РИА Новости. Пожар, произошедший в складских помещениях в Краснодаре, ликвидирован, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Краснодарскому краю. Возгорание произошло на улице Путевая. Первые подразделения были отправлены на место ЧП в 03.31 мск. В 03.39 спасатели установили, что горят склады, площадь распространения огня составила 450 квадратных метров, ближе к шести утра огонь локализовали. "В 09.05 ликвидация пожара", - говорится в сообщении. К тушению привлекались 58 спасателей, использовались 19 единиц техники, при возгорании пострадавших и погибших не обнаружено, рассказывали в ведомстве.

https://ria.ru/20230422/pozhar-1867044680.html

краснодар

россия

краснодарский край

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происшествия, краснодар, россия, краснодарский край, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)