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В Краснодаре ликвидировали пожар на складах
В Краснодаре ликвидировали пожар на складах - РИА Новости, 22.04.2023
В Краснодаре ликвидировали пожар на складах
Пожар, произошедший в складских помещениях в Краснодаре, ликвидирован, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Краснодарскому краю. РИА Новости, 22.04.2023
2023-04-22T10:01
2023-04-22T10:01
2023-04-22T10:01
происшествия
краснодар
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краснодарский край
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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СОЧИ, 22 апр - РИА Новости. Пожар, произошедший в складских помещениях в Краснодаре, ликвидирован, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Краснодарскому краю. Возгорание произошло на улице Путевая. Первые подразделения были отправлены на место ЧП в 03.31 мск. В 03.39 спасатели установили, что горят склады, площадь распространения огня составила 450 квадратных метров, ближе к шести утра огонь локализовали. "В 09.05 ликвидация пожара", - говорится в сообщении. К тушению привлекались 58 спасателей, использовались 19 единиц техники, при возгорании пострадавших и погибших не обнаружено, рассказывали в ведомстве.
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происшествия, краснодар, россия, краснодарский край, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Краснодар, Россия, Краснодарский край, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
В Краснодаре ликвидировали пожар на складах
В Краснодаре потушили произошедший в складских помещениях на улице Путевая пожар