https://ria.ru/20230422/politika-1866885759.html

Байден потерял Америку. Как Лавров унизил США

Байден потерял Америку. Как Лавров унизил США - РИА Новости, 22.04.2023

Байден потерял Америку. Как Лавров унизил США

Министр иностранных дел России посетил Бразилию, Венесуэлу, Кубу и Никарагуа. В ближайшее время Сергей Лавров отправится в Соединенные Штаты, у которых... РИА Новости, 22.04.2023

2023-04-22T08:00

2023-04-22T08:00

2023-04-22T08:02

россия

москва

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оон

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МОСКВА, 22 апр — РИА Новости, Ренат Абдуллин. Министр иностранных дел России посетил Бразилию, Венесуэлу, Кубу и Никарагуа. В ближайшее время Сергей Лавров отправится в Соединенные Штаты, у которых активность Москвы в Латинской Америке вызывает серьезную озабоченность. О целях и итогах турне — в материале РИА Новости.Миротворчество по-бразильскиВ столице Бразилии Лавров провел переговоры с коллегой Мауро Виейрой и передал новоизбранному лидеру страны Луису Инасиу Луле да Силве приглашение Владимира Путина посетить Москву.Виейра особо отметил, что товарооборот между двумя странами достиг исторического рекорда — 9,8 миллиарда долларов. Россия стала 13-м крупнейшим торговым партнером. Кроме того, государства объединены устойчивыми связями в рамках БРИКС.Стороны заявили о необходимости увеличивать показатели, а также, по словам Лаврова, развивать такие направления, как мирное использование атома.Не менее важной темой переговоров стал украинский конфликт. Ранее да Силва уже предлагал создать международную группу, которая занялась бы мирным урегулированием. Бразильские власти рассматривают такой подход как часть давней внешнеполитической традиции нейтралитета. Во время первого пребывания да Силвы у власти его правительство направило миротворческую миссию на Гаити, в 2010-м вместе с Турцией пыталось заключить ядерную сделку с Ираном.Лавров по итогам встречи отметил, что Москва заинтересована в скорейшем мирном исходе на Украине.Американский обманПосле Бразилиа российский министр посетил Каракас, столицу Венесуэлы, где провел переговоры с коллегой Иваном Хиль Пинто и вице-президентом республики Делси Родригес. Состоялась встреча и с лидером страны Николасом Мадуро — ему Лавров также передал приглашение Путина посетить Россию.Страны, отметил министр, договорились укреплять взаимодействие в области новых технологий, нефтедобычи и разработки газовых месторождений. Москва, пообещал глава МИД, будет способствовать тому, чтобы экономика Венесуэлы становилась все менее зависимой от "прихотей и геополитических игр США", в чем пригодится российский опыт."Я хочу подчеркнуть: всем прекрасно известно, что Соединенные Штаты могут обмануть в любой момент и гораздо чаще они обманывают, чем выполняют свои собственные обещания, свои собственные предложения", — сказал российский министр на итоговой пресс-конференции с Хиль Пинто. Лавров подчеркнул, что Москва всецело поддерживает Каракас: "Они (венесуэльцы) должны сами решать, как продолжать работать, как продолжать развивать свое государство".Затем глава МИД отправился в Никарагуа, где обсудил дальнейшее развитие двусторонних экономических отношений. А на Кубе переговорил с президентом Мигелем Диас-Канелем и лидером Кубинской революции Раулем Кастро. Стороны подтвердили приверженность дальнейшему укреплению связей. МИД Острова свободы, комментируя визит, заявил о "превосходном состоянии" отношений Москвы и Гаваны.Риски для СШАСевероамериканские СМИ пристально следили за турне Лаврова. Критики президента Джо Байдена использовали латиноамериканские визиты главы МИД для того, чтобы вновь упрекнуть Вашингтон в недостаточной активности на юге."Несколько русских ракетных баз здесь, несколько шпионских установок, нацеленных на гринго (американцев. — Прим. ред.), там, продажи оружия подражателям диктаторов, немного денег за голоса в ООН <…>, — отмечает, в частности, издание The American Thinker. — Это довольно хорошо показывает нам, насколько сильно Джо Байден испортил внешнюю политику в этих кругах".Однако, как заявил в разговоре с РИА Новости заведующий кафедрой международных отношений и внешней политики МГИМО МИД России Борис Мартынов, сейчас американцы США лишены опций для ответа на турне Лаврова. "Вашингтон реагирует словами, угрозами, шантажом, оскорблениями. Значит, силенок маловато, ответить, по сути, нечем, обязательства у США по всему миру, все трещит по швам, а их гегемония давно уже не реальность", — считает эксперт.Суперуспешное турнеВ целом аналитики сходятся в том, что поездка Лаврова стала закономерным и удачным продолжением политики России в регионе."Этот визит главы МИД в Латинскую Америку — далеко не первый. Пандемия прервала традицию, но раньше министр бывал там каждый год, — напоминает главный редактор журнала "Латинская Америка", профессор Санкт-Петербургского университета Виктор Хейфец. — Возвращение России на континент состоялось еще в начале XXI века. Цель нынешней поездки — не только подписание договоров и соглашения о поставках товаров. Важно было обозначить российскую позицию по международной повестке в том регионе, где точки зрения не всегда совпадают с Москвой, но ее выслушают. В Европе такой визит был бы невозможен".По мнению эксперта, Россия пока зондирует почву по бразильской мирной инициативе. Если идея да Силвы найдет отклик в других государствах, отношение к ней Москвы может измениться, допускает политолог. В то же время выжидательную позицию занимают и латиноамериканские партнеры."Венесуэла и Куба не могут не смотреть в разные стороны из-за сокращения ресурсов Москвы. Они хотели бы увидеть смягчение американских санкций. А для России важно, чтобы это не било по ее интересам", — поясняет Хейфец. Отдельно он обращает внимание на достигнутые с Бразилией договоренности о расчетах в национальных валютах.Борис Мартынов уверен, что Латинская Америка сама по себе обретает новое значение: это уже не "задний двор" США, как часто пытаются представить в Вашингтоне."Регион давно освободился от зависимости от Соединенных Штатов. Их "задний двор" сейчас — скорее страны Европейского союза", — отмечает эксперт.По его мнению, поездка Лаврова была "суперуспешной". В пользу этого говорят заявления из Бразилии по поводу отказа от доллара, российской принадлежности Крыма и признание односторонних санкций Запада нелегитимными. Важен и китайский фактор. КНР наращивает влияние в Латинской Америке, что создает окно возможностей для Москвы, фактически идущей в связке с Пекином.

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