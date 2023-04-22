https://ria.ru/20230422/pogoda-1867079462.html
Воздух в Центральной России в понедельник прогреется до 23 градусов
Воздух в Центральной России в понедельник прогреется до 23 градусов - РИА Новости, 22.04.2023
Воздух в Центральной России в понедельник прогреется до 23 градусов
Воздух в Центральной России на следующей неделе прогреется до плюс 23 градусов, со среды ожидаются дожди, сообщается на портале "Метеовести" центра погоды... РИА Новости, 22.04.2023
2023-04-22T14:39
2023-04-22T14:39
2023-04-22T14:39
общество
погода
москва
центр "фобос"
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МОСКВА, 22 апр - РИА Новости. Воздух в Центральной России на следующей неделе прогреется до плюс 23 градусов, со среды ожидаются дожди, сообщается на портале "Метеовести" центра погоды "Фобос". "В воскресенье в средней полосе при переменной облачности вновь без дождей, а температура воздуха впервые с начала сезона местами достигнет 20-градусной отметки, термометры будут показывать плюс 16-21 градусов. Ещё теплее и вновь без осадков будет в первый день новой недели. Температура воздуха повысится до плюс 18-23 градусов, и высока вероятность того, что с такими показателями 24 апреля станет самым тёплым днем всего апреля 2023 года", - говорится в сообщении. Отмечается, что во вторник антициклон отправится на юго-восток, его влияние на погоду будет ослабевать. Облаков в небе станет больше, что на градус понизит температуру, вероятность дождей по-прежнему будет невелика. Уточняется, что в среду на Русскую равнину придут дожди. Их причиной станет циклон, который будет смещаться с юга на север по востоку Европейской России. Облака и дожди понизят температуру до плюс 15-20 градусов. "В четверг небольшие дожди местами еще пройдут, а температура вновь подрастёт до плюс 17-22 градусов", - говорится в сообщении. Добавляется, что в пятницу очередной южный циклон накроет регион своей центральной частью и сделает погоду облачной, дождливой и ветреной. Это приведёт к понижению температуры до плюс 12-17 градусов, однако даже в такой ситуации показания термометров всего лишь вернутся в рамки климатической нормы. При этом влияние циклона будет коротким, и уже в последние выходные апреля дожди постепенно прекратятся, а температура начнет расти. В сообщении уточнили, что в начале третьей декады апреля средняя температура воздуха на 3-4 градуса превышает климатическую норму, а дождей выпало лишь 5-20% от положенного за месяц.
https://ria.ru/20230421/les-1866979305.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, погода, москва, центр "фобос"
Общество, Погода, Москва, Центр "Фобос"
Воздух в Центральной России в понедельник прогреется до 23 градусов
"Фобос": воздух в Центральной России на следующей неделе прогреется до 23 градусов
МОСКВА, 22 апр - РИА Новости.
Воздух в Центральной России на следующей неделе прогреется до плюс 23 градусов, со среды ожидаются дожди, сообщается на портале
"Метеовести" центра погоды "Фобос".
"В воскресенье в средней полосе при переменной облачности вновь без дождей, а температура воздуха впервые с начала сезона местами достигнет 20-градусной отметки, термометры будут показывать плюс 16-21 градусов. Ещё теплее и вновь без осадков будет в первый день новой недели. Температура воздуха повысится до плюс 18-23 градусов, и высока вероятность того, что с такими показателями 24 апреля станет самым тёплым днем всего апреля 2023 года", - говорится в сообщении.
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Отмечается, что во вторник антициклон отправится на юго-восток, его влияние на погоду будет ослабевать. Облаков в небе станет больше, что на градус понизит температуру, вероятность дождей по-прежнему будет невелика.
Уточняется, что в среду на Русскую равнину придут дожди. Их причиной станет циклон, который будет смещаться с юга на север по востоку Европейской России. Облака и дожди понизят температуру до плюс 15-20 градусов.
"В четверг небольшие дожди местами еще пройдут, а температура вновь подрастёт до плюс 17-22 градусов", - говорится в сообщении.
Добавляется, что в пятницу очередной южный циклон накроет регион своей центральной частью и сделает погоду облачной, дождливой и ветреной. Это приведёт к понижению температуры до плюс 12-17 градусов, однако даже в такой ситуации показания термометров всего лишь вернутся в рамки климатической нормы. При этом влияние циклона будет коротким, и уже в последние выходные апреля дожди постепенно прекратятся, а температура начнет расти.
В сообщении уточнили, что в начале третьей декады апреля средняя температура воздуха на 3-4 градуса превышает климатическую норму, а дождей выпало лишь 5-20% от положенного за месяц.
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