В Омдурмане закрыли большую часть магазинов, аптек и АЗС
В городе-спутнике Судана Омдурмане закрыли большую часть магазинов, аптек и АЗС
© AP Photo / Marwan AliЛюди проходят мимо магазинов, закрытых из-за боевых действий. Хартум, Судан
© AP Photo / Marwan Ali
Люди проходят мимо магазинов, закрытых из-за боевых действий. Хартум, Судан. Архивное фото
ХАРТУМ, 22 апр - РИА Новости. Большая часть магазинов, аптек и АЗС закрыта в субботу в Омдурмане, который является городом-спутником суданской столицы Хартума, передает корреспондент РИА Новости.
Автомобили на дорогах Омдурмана встречаются крайне редко, продуктовые магазины не работают, людей на улицах практически нет.
В субботу суданские вооруженные силы заявили, что процесс эвакуации из Судана дипломатических миссий тех стран, которые просят об этом, начнется в ближайшие часы. Отмечается, что США, Великобритания, Франция и Китай проведут эвакуацию своих дипломатов и граждан на военно-транспортных самолетах, принадлежащих их вооруженным силам, из Хартума.
В Судане с 15 апреля идут бои между Силами быстрого реагирования (СБР) под командованием Мухаммеда Хамдана Дагло и регулярной армией. Противостоящие в Судане силы обмениваются противоречивыми заявлениями по поводу успехов в боевых действиях и контроля над объектами, развернув масштабную информационную войну в СМИ и социальных сетях. В пятницу обе стороны объявили перемирие по случаю мусульманского праздника Ид аль-Фитр. Армия готова держать его три дня, а СБР - 72 часа.
По данным министра здравоохранения Судана, число погибших в результате столкновений в стране возросло до 600. Представитель Всемирной организации здравоохранения Маргарет Харрис на еженедельном брифинге ООН в Женеве в пятницу сообщила, что в ходе столкновений между вооруженными силами Судана и Силами быстрого реагирования погибли 413 человек, 3 551 получили ранения. По информации профсоюза врачей Судана, с начала столкновений погибли 256 мирных жителей, еще 1454 пострадали.