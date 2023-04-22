https://ria.ru/20230422/omdurman-1867075692.html

В Омдурмане закрыли большую часть магазинов, аптек и АЗС

В Омдурмане закрыли большую часть магазинов, аптек и АЗС - РИА Новости, 22.04.2023

В Омдурмане закрыли большую часть магазинов, аптек и АЗС

Большая часть магазинов, аптек и АЗС закрыта в субботу в Омдурмане, который является городом-спутником суданской столицы Хартума, передает корреспондент РИА... РИА Новости, 22.04.2023

2023-04-22T14:05

2023-04-22T14:05

2023-04-22T14:22

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ХАРТУМ, 22 апр - РИА Новости. Большая часть магазинов, аптек и АЗС закрыта в субботу в Омдурмане, который является городом-спутником суданской столицы Хартума, передает корреспондент РИА Новости. Автомобили на дорогах Омдурмана встречаются крайне редко, продуктовые магазины не работают, людей на улицах практически нет. В субботу суданские вооруженные силы заявили, что процесс эвакуации из Судана дипломатических миссий тех стран, которые просят об этом, начнется в ближайшие часы. Отмечается, что США, Великобритания, Франция и Китай проведут эвакуацию своих дипломатов и граждан на военно-транспортных самолетах, принадлежащих их вооруженным силам, из Хартума. В Судане с 15 апреля идут бои между Силами быстрого реагирования (СБР) под командованием Мухаммеда Хамдана Дагло и регулярной армией. Противостоящие в Судане силы обмениваются противоречивыми заявлениями по поводу успехов в боевых действиях и контроля над объектами, развернув масштабную информационную войну в СМИ и социальных сетях. В пятницу обе стороны объявили перемирие по случаю мусульманского праздника Ид аль-Фитр. Армия готова держать его три дня, а СБР - 72 часа. По данным министра здравоохранения Судана, число погибших в результате столкновений в стране возросло до 600. Представитель Всемирной организации здравоохранения Маргарет Харрис на еженедельном брифинге ООН в Женеве в пятницу сообщила, что в ходе столкновений между вооруженными силами Судана и Силами быстрого реагирования погибли 413 человек, 3 551 получили ранения. По информации профсоюза врачей Судана, с начала столкновений погибли 256 мирных жителей, еще 1454 пострадали.

https://ria.ru/20230421/sudan-1867007949.html

судан

сша

великобритания

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в мире, судан, сша, великобритания, маргарет харрис, оон, хартум (город)