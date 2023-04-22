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ВСУ обстреляли Донецк снарядами натовского калибра
ВСУ обстреляли Донецк снарядами натовского калибра - РИА Новости, 22.04.2023
ВСУ обстреляли Донецк снарядами натовского калибра
Украинские войска в субботу обстреляли Куйбышевский район Донецка, выпустив пять снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров, сообщило представительство ДНР в РИА Новости, 22.04.2023
2023-04-22T22:11
2023-04-22T22:11
2023-04-22T22:11
специальная военная операция на украине
донецк
куйбышевский район
украина
сцкк
россия
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 22 апр - РИА Новости. Украинские войска в субботу обстреляли Куйбышевский район Донецка, выпустив пять снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) по направлению: 21.40 - населенный пункт Галицыновка – город Донецк (Куйбышевский район): выпущено пять снарядов калибром 155 миллиметров", - говорится в сообщениях в телеграм-канале ведомства. Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Украине дальнобойные гаубицы M777 калибром 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.
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донецк, куйбышевский район, украина, сцкк, россия, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Донецк, Куйбышевский район, Украина, СЦКК, Россия, Вооруженные силы Украины
ВСУ обстреляли Донецк снарядами натовского калибра
Украинские войска выпустили по Донецку пять снарядов калибром 155 миллиметров