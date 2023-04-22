https://ria.ru/20230422/obstrel-1867127739.html

Украинские войска снова обстреляли Донецк

Украинские войска снова обстреляли Донецк - РИА Новости, 22.04.2023

Украинские войска снова обстреляли Донецк

Украинские войска в 21.00 выпустили четыре снаряда "натовского" калибра 155 миллиметров по Киевскому району Донецка, сообщило представительство ДНР в Совместном РИА Новости, 22.04.2023

2023-04-22T21:31

2023-04-22T21:31

2023-04-22T21:31

специальная военная операция на украине

донецк

донецкая народная республика

сцкк

киев

происшествия

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МОСКВА, 22 апр - РИА Новости. Украинские войска в 21.00 выпустили четыре снаряда "натовского" калибра 155 миллиметров по Киевскому району Донецка, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины – ред.) по направлению: 21.00 – населенный пункт Орловка - город Донецк (Киевский район): выпущено четыре снаряда калибром 155 миллиметров", - говорится в сообщении представительства в телеграм-канале. Киевский район Донецка расположен в северной части города. Начиная с 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева после произошедшего там государственного переворота, этот район регулярно подвергался обстрелам со стороны украинских силовиков. Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M777 калибром 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.

https://ria.ru/20230420/sdelka-1866710533.html

донецк

донецкая народная республика

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донецк, донецкая народная республика, сцкк, киев, происшествия