https://ria.ru/20230422/obstrel-1867113543.html
ВСУ обстреляли Донецк, Горловку и Владимировку
ВСУ обстреляли Донецк, Горловку и Владимировку - РИА Новости, 22.04.2023
ВСУ обстреляли Донецк, Горловку и Владимировку
Украинские войска с 15.50 по 17.30 выпустили 26 снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров по Донецку, Горловке и Владимировке, сообщило представительство... РИА Новости, 22.04.2023
2023-04-22T18:47
2023-04-22T18:47
2023-04-22T18:47
специальная военная операция на украине
донецк
горловка
украина
сцкк
вооруженные силы украины
россия
донецкая народная республика
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ДОНЕЦК, 22 апр - РИА Новости. Украинские войска с 15.50 по 17.30 выпустили 26 снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров по Донецку, Горловке и Владимировке, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) по направлению: 15.50 (совпадает с мск - ред.) - населенный пункт Карловка - город Донецк (Куйбышевский район): выпущено четыре снаряда калибром 155 миллиметров... 17.00 - населенный пункт Щербиновка - населенный пункт Горловка (Никитовский район): выпущено четыре снаряда калибром 155 миллиметров... 17.30 - населенный пункт Катериновка - населенный пункт Владимировка: выпущено 18 снарядов калибром 155 миллиметров", - говорится в сообщении представительства в его телеграм-канале. Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Украине дальнобойные гаубицы M777 калибром 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.
https://ria.ru/20230422/ukraina-1867088267.html
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донецк, горловка, украина, сцкк, вооруженные силы украины, россия, донецкая народная республика
Специальная военная операция на Украине, Донецк, Горловка, Украина, СЦКК, Вооруженные силы Украины, Россия, Донецкая Народная Республика
ВСУ обстреляли Донецк, Горловку и Владимировку
ВСУ выпустили по Донецку, Горловке и Владимировке 26 снарядов натовского калибра