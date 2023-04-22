https://ria.ru/20230422/obstrel-1867113543.html

ВСУ обстреляли Донецк, Горловку и Владимировку

ВСУ обстреляли Донецк, Горловку и Владимировку - РИА Новости, 22.04.2023

ВСУ обстреляли Донецк, Горловку и Владимировку

Украинские войска с 15.50 по 17.30 выпустили 26 снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров по Донецку, Горловке и Владимировке, сообщило представительство... РИА Новости, 22.04.2023

2023-04-22T18:47

2023-04-22T18:47

2023-04-22T18:47

специальная военная операция на украине

донецк

горловка

украина

сцкк

вооруженные силы украины

россия

донецкая народная республика

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ДОНЕЦК, 22 апр - РИА Новости. Украинские войска с 15.50 по 17.30 выпустили 26 снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров по Донецку, Горловке и Владимировке, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) по направлению: 15.50 (совпадает с мск - ред.) - населенный пункт Карловка - город Донецк (Куйбышевский район): выпущено четыре снаряда калибром 155 миллиметров... 17.00 - населенный пункт Щербиновка - населенный пункт Горловка (Никитовский район): выпущено четыре снаряда калибром 155 миллиметров... 17.30 - населенный пункт Катериновка - населенный пункт Владимировка: выпущено 18 снарядов калибром 155 миллиметров", - говорится в сообщении представительства в его телеграм-канале. Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Украине дальнобойные гаубицы M777 калибром 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.

https://ria.ru/20230422/ukraina-1867088267.html

донецк

горловка

украина

россия

донецкая народная республика

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донецк, горловка, украина, сцкк, вооруженные силы украины, россия, донецкая народная республика