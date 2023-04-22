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ВСУ обстреляли Ясиноватую
ВСУ обстреляли Ясиноватую - РИА Новости, 22.04.2023
ВСУ обстреляли Ясиноватую
Украинские войска в 18.10 выпустили шесть снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров по Ясиноватой, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по... РИА Новости, 22.04.2023
2023-04-22T18:36
2023-04-22T18:36
2023-04-22T18:36
специальная военная операция на украине
ясиноватая
донецкая народная республика
украина
сцкк
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ДОНЕЦК, 22 апр - РИА Новости. Украинские войска в 18.10 выпустили шесть снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров по Ясиноватой, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). Ясиноватая расположена примерно в 25 километрах к северу от Донецка, в ней находится крупнейшая в бывшем СССР железнодорожная станция. Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M777 калибром 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.
ясиноватая
донецкая народная республика
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ясиноватая, донецкая народная республика, украина, сцкк
Специальная военная операция на Украине, Ясиноватая, Донецкая Народная Республика, Украина, СЦКК
ВСУ обстреляли Ясиноватую
Украинские войска выпустили шесть натовских снарядов по Ясиноватой в ДНР