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Украинские войска обстреляли Донецк, Ясиноватую и Владимировку
Украинские войска обстреляли Донецк, Ясиноватую и Владимировку - РИА Новости, 22.04.2023
Украинские войска обстреляли Донецк, Ясиноватую и Владимировку
Украинские войска обстреляли Донецк, Ясиноватую и Владимировку, выпустив 14 снарядов калибром 155 миллиметров, сообщило представительство ДНР в Совместном... РИА Новости, 22.04.2023
2023-04-22T15:49
2023-04-22T15:49
2023-04-22T15:49
специальная военная операция на украине
донецк
ясиноватая
сцкк
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происшествия
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ДОНЕЦК, 22 апр - РИА Новости. Украинские войска обстреляли Донецк, Ясиноватую и Владимировку, выпустив 14 снарядов калибром 155 миллиметров, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) по направлению: 15.10 (совпадает с мск - ред.) - населенный пункт Курахово - город Донецк (Петровский район): выпущено три снаряда калибром 155 миллиметров", - говорится в сообщении представительства в его телеграм-канале. В представительстве добавили, что в 15.10 мск украинские войска выпустили по Ясиноватой пять снарядов калибром 155 миллиметров, а в 15.15 мск по Владимировке - шесть снарядов калибром 155 миллиметров. Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Украине дальнобойные гаубицы M777 калибром 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.
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донецк, ясиноватая, сцкк, украина, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Донецк, Ясиноватая, СЦКК, Украина, Происшествия
Украинские войска обстреляли Донецк, Ясиноватую и Владимировку
Представительство ДНР: украинские войска обстреляли Донецк, Ясиноватую и Владимировку