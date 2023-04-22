https://ria.ru/20230422/obstrel-1867088764.html

Украинские войска обстреляли Донецк, Ясиноватую и Владимировку

Украинские войска обстреляли Донецк, Ясиноватую и Владимировку - РИА Новости, 22.04.2023

Украинские войска обстреляли Донецк, Ясиноватую и Владимировку

Украинские войска обстреляли Донецк, Ясиноватую и Владимировку, выпустив 14 снарядов калибром 155 миллиметров, сообщило представительство ДНР в Совместном... РИА Новости, 22.04.2023

2023-04-22T15:49

2023-04-22T15:49

2023-04-22T15:49

специальная военная операция на украине

донецк

ясиноватая

сцкк

украина

происшествия

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ДОНЕЦК, 22 апр - РИА Новости. Украинские войска обстреляли Донецк, Ясиноватую и Владимировку, выпустив 14 снарядов калибром 155 миллиметров, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) по направлению: 15.10 (совпадает с мск - ред.) - населенный пункт Курахово - город Донецк (Петровский район): выпущено три снаряда калибром 155 миллиметров", - говорится в сообщении представительства в его телеграм-канале. В представительстве добавили, что в 15.10 мск украинские войска выпустили по Ясиноватой пять снарядов калибром 155 миллиметров, а в 15.15 мск по Владимировке - шесть снарядов калибром 155 миллиметров. Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Украине дальнобойные гаубицы M777 калибром 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.

https://ria.ru/20230422/voennye-1867077665.html

донецк

ясиноватая

украина

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донецк, ясиноватая, сцкк, украина, происшествия