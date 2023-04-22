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Украинские военные обстреляли Кировский район Донецка - РИА Новости, 22.04.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
11:24 22.04.2023
https://ria.ru/20230422/obstrel-1867061300.html
Украинские военные обстреляли Кировский район Донецка
Украинские военные обстреляли Кировский район Донецка - РИА Новости, 22.04.2023
Украинские военные обстреляли Кировский район Донецка
Украинские войска выпустили по Кировскому району Донецка три снаряда калибром 155 миллиметров, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и... РИА Новости, 22.04.2023
2023-04-22T11:24
2023-04-22T11:24
специальная военная операция на украине
кировский район
донецк
сцкк
происшествия
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ДОНЕЦК, 22 апр - РИА Новости. Украинские войска выпустили по Кировскому району Донецка три снаряда калибром 155 миллиметров, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) по направлению: 10.50 (совпадает с мск - ред.) - населенный пункт Нетайлово – город Донецк (Кировский район): выпущено три снаряда калибром 155 миллиметров", - говорится в сообщении представительства в его телеграм-канале. Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Украине дальнобойные гаубицы M777 калибром 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.
кировский район
донецк
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кировский район, донецк, сцкк, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Кировский район, Донецк, СЦКК, Происшествия
Украинские военные обстреляли Кировский район Донецка

Представительство ДНР: ВСУ выпустили по Кировскому району Донецка три снаряда калибра 155

© РИА Новости / Таисия Воронцова | Перейти в медиабанкКуски металла в Донецке после обстрела со стороны ВСУ
Куски металла в Донецке после обстрела со стороны ВСУ - РИА Новости, 1920, 22.04.2023
© РИА Новости / Таисия Воронцова
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Куски металла в Донецке после обстрела со стороны ВСУ. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДОНЕЦК, 22 апр - РИА Новости. Украинские войска выпустили по Кировскому району Донецка три снаряда калибром 155 миллиметров, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).
"Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) по направлению: 10.50 (совпадает с мск - ред.) - населенный пункт Нетайлово – город Донецк (Кировский район): выпущено три снаряда калибром 155 миллиметров", - говорится в сообщении представительства в его телеграм-канале.
Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Украине дальнобойные гаубицы M777 калибром 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
21 апреля, 16:03
Инфографика
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 21.04.2023Посмотреть
 
Специальная военная операция на УкраинеКировский районДонецкСЦККПроисшествия
 
 
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