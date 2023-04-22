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Украинские военные обстреляли Кировский район Донецка

Украинские военные обстреляли Кировский район Донецка - РИА Новости, 22.04.2023

Украинские военные обстреляли Кировский район Донецка

Украинские войска выпустили по Кировскому району Донецка три снаряда калибром 155 миллиметров, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и... РИА Новости, 22.04.2023

2023-04-22T11:24

2023-04-22T11:24

2023-04-22T11:24

специальная военная операция на украине

кировский район

донецк

сцкк

происшествия

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ДОНЕЦК, 22 апр - РИА Новости. Украинские войска выпустили по Кировскому району Донецка три снаряда калибром 155 миллиметров, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) по направлению: 10.50 (совпадает с мск - ред.) - населенный пункт Нетайлово – город Донецк (Кировский район): выпущено три снаряда калибром 155 миллиметров", - говорится в сообщении представительства в его телеграм-канале. Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Украине дальнобойные гаубицы M777 калибром 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.

кировский район

донецк

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кировский район, донецк, сцкк, происшествия