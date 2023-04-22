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Спектакль "Три товарища" получил награду "Золотая маска"
Спектакль "Три товарища" получил награду "Золотая маска" - РИА Новости, 22.04.2023
Спектакль "Три товарища" получил награду "Золотая маска"
Спектакль "Три товарища" пермского "Театра-Театра" получил "Золотую маску" как лучшая оперетта-мюзикл, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 22.04.2023
2023-04-22T21:35
2023-04-22T21:35
2023-04-22T21:35
культура
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театральный фестиваль "золотая маска"
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МОСКВА, 22 апр – РИА Новости. Спектакль "Три товарища" пермского "Театра-Театра" получил "Золотую маску" как лучшая оперетта-мюзикл, передает корреспондент РИА Новости. Церемония награждения проходит в субботу на сцене Московского академического музыкального театра имени Станиславского и Немировича-Данченко. Ведущими церемонии стали Лика Рулла и Сергей Епишев. Кроме того, в номинации "Оперетта-мюзикл/Работа дирижера" премии удостоена дирижер "Трех товарищей" Татьяна Виноградова. "Золотая маска" - профессиональная награда, которая была учреждена в 1993 году Союзом театральных деятелей РФ. Фестиваль ежегодно проводится в Москве и представляет лучшие спектакли сезона во всех видах театрального искусства (драма, опера, балет, современный танец, оперетта/мюзикл, театр кукол).
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россия, москва, театральный фестиваль "золотая маска"
Культура, Россия, Москва, Театральный фестиваль "Золотая Маска"
Спектакль "Три товарища" получил награду "Золотая маска"
Спектакль "Три товарища" пермского "Театра-Театра" получил "Золотую маску"
МОСКВА, 22 апр – РИА Новости. Спектакль "Три товарища" пермского "Театра-Театра" получил "Золотую маску" как лучшая оперетта-мюзикл, передает корреспондент РИА Новости.
Церемония награждения проходит в субботу на сцене Московского академического музыкального театра имени Станиславского и Немировича-Данченко. Ведущими церемонии стали Лика Рулла и Сергей Епишев.
Кроме того, в номинации "Оперетта-мюзикл/Работа дирижера" премии удостоена дирижер "Трех товарищей" Татьяна Виноградова.
"Золотая маска" - профессиональная награда, которая была учреждена в 1993 году Союзом театральных деятелей РФ. Фестиваль ежегодно проводится в Москве и представляет лучшие спектакли сезона во всех видах театрального искусства (драма, опера, балет, современный танец, оперетта/мюзикл, театр кукол).
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