https://ria.ru/20230422/moskva-1867056283.html

Специалисты промоют дороги и тротуары в Москве специальным шампунем

Специалисты промоют дороги и тротуары в Москве специальным шампунем - РИА Новости, 22.04.2023

Специалисты промоют дороги и тротуары в Москве специальным шампунем

Специалисты комплекса городского хозяйства проведут в субботу, 22 апреля, третью в этом сезоне промывку дорог и тротуаров специальным шампунем, сообщил... РИА Новости, 22.04.2023

2023-04-22T10:20

2023-04-22T10:20

2023-04-22T10:20

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москва

общество

городское хозяйство москвы

петр бирюков

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МОСКВА, 22 апр - РИА Новости. Специалисты комплекса городского хозяйства проведут в субботу, 22 апреля, третью в этом сезоне промывку дорог и тротуаров специальным шампунем, сообщил журналистам заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков. "В рамках месячника по благоустройству проведем сегодня очередную промывку со специальным средством всех асфальтобетонных и плиточных покрытий дорог на всю ширину проезжей части, прилегающих парковок, тротуаров и дворовых территорий. Работы пройдут в соответствии с утвержденным графиком, в них будет задействовано необходимое количество бригад коммунальных служб и поливомоечной техники", - рассказал Бирюков. Заммэра напомнил, что со специальным концентрированным шампунем дороги и тротуары в столице промывают весной и осенью. Это помогает удалить мазутные, масляные пятна и другие загрязнения, которые не смываются обычной водой. "Работы проходят в два этапа: вначале проводится промывка всех объектов со специальным раствором, затем - обильная промывка водой. Применяемое моющее средство совершенно безопасно для людей и окружающей среды, оно полностью разлагается в почве, не содержит кислот и щелочей", - пояснил Бирюков.

https://ria.ru/20230421/moskva-1866810922.html

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Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

москва, общество, городское хозяйство москвы, петр бирюков