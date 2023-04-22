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Специалисты промоют дороги и тротуары в Москве специальным шампунем - РИА Новости, 22.04.2023
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Москва Сегодня: мегаполис для жизни
 
10:20 22.04.2023
https://ria.ru/20230422/moskva-1867056283.html
Специалисты промоют дороги и тротуары в Москве специальным шампунем
Специалисты промоют дороги и тротуары в Москве специальным шампунем - РИА Новости, 22.04.2023
Специалисты промоют дороги и тротуары в Москве специальным шампунем
Специалисты комплекса городского хозяйства проведут в субботу, 22 апреля, третью в этом сезоне промывку дорог и тротуаров специальным шампунем, сообщил... РИА Новости, 22.04.2023
2023-04-22T10:20
2023-04-22T10:20
москва сегодня: мегаполис для жизни
москва
общество
городское хозяйство москвы
петр бирюков
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МОСКВА, 22 апр - РИА Новости. Специалисты комплекса городского хозяйства проведут в субботу, 22 апреля, третью в этом сезоне промывку дорог и тротуаров специальным шампунем, сообщил журналистам заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков. "В рамках месячника по благоустройству проведем сегодня очередную промывку со специальным средством всех асфальтобетонных и плиточных покрытий дорог на всю ширину проезжей части, прилегающих парковок, тротуаров и дворовых территорий. Работы пройдут в соответствии с утвержденным графиком, в них будет задействовано необходимое количество бригад коммунальных служб и поливомоечной техники", - рассказал Бирюков. Заммэра напомнил, что со специальным концентрированным шампунем дороги и тротуары в столице промывают весной и осенью. Это помогает удалить мазутные, масляные пятна и другие загрязнения, которые не смываются обычной водой. "Работы проходят в два этапа: вначале проводится промывка всех объектов со специальным раствором, затем - обильная промывка водой. Применяемое моющее средство совершенно безопасно для людей и окружающей среды, оно полностью разлагается в почве, не содержит кислот и щелочей", - пояснил Бирюков.
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москва, общество, городское хозяйство москвы, петр бирюков
Москва Сегодня: мегаполис для жизни, Москва, Общество, Городское хозяйство Москвы, Петр Бирюков
Специалисты промоют дороги и тротуары в Москве специальным шампунем

Бирюков заявил, что специалисты промоют дороги и тротуары в Москве специальным шампунем

© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкВесеннее благоустройство Москвы
Весеннее благоустройство Москвы - РИА Новости, 1920, 22.04.2023
© РИА Новости / Алексей Майшев
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Весеннее благоустройство Москвы. Архивное фото
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МОСКВА, 22 апр - РИА Новости. Специалисты комплекса городского хозяйства проведут в субботу, 22 апреля, третью в этом сезоне промывку дорог и тротуаров специальным шампунем, сообщил журналистам заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.
"В рамках месячника по благоустройству проведем сегодня очередную промывку со специальным средством всех асфальтобетонных и плиточных покрытий дорог на всю ширину проезжей части, прилегающих парковок, тротуаров и дворовых территорий. Работы пройдут в соответствии с утвержденным графиком, в них будет задействовано необходимое количество бригад коммунальных служб и поливомоечной техники", - рассказал Бирюков.
Заммэра напомнил, что со специальным концентрированным шампунем дороги и тротуары в столице промывают весной и осенью. Это помогает удалить мазутные, масляные пятна и другие загрязнения, которые не смываются обычной водой.
"Работы проходят в два этапа: вначале проводится промывка всех объектов со специальным раствором, затем - обильная промывка водой. Применяемое моющее средство совершенно безопасно для людей и окружающей среды, оно полностью разлагается в почве, не содержит кислот и щелочей", - пояснил Бирюков.
Трамвай - РИА Новости, 1920, 21.04.2023
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Москва Сегодня: мегаполис для жизниМоскваОбществоГородское хозяйство МосквыПетр Бирюков
 
 
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