https://ria.ru/20230422/moskva-1867056283.html
Специалисты промоют дороги и тротуары в Москве специальным шампунем
Специалисты промоют дороги и тротуары в Москве специальным шампунем - РИА Новости, 22.04.2023
Специалисты промоют дороги и тротуары в Москве специальным шампунем
Специалисты комплекса городского хозяйства проведут в субботу, 22 апреля, третью в этом сезоне промывку дорог и тротуаров специальным шампунем, сообщил... РИА Новости, 22.04.2023
2023-04-22T10:20
2023-04-22T10:20
2023-04-22T10:20
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москва
общество
городское хозяйство москвы
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МОСКВА, 22 апр - РИА Новости. Специалисты комплекса городского хозяйства проведут в субботу, 22 апреля, третью в этом сезоне промывку дорог и тротуаров специальным шампунем, сообщил журналистам заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков. "В рамках месячника по благоустройству проведем сегодня очередную промывку со специальным средством всех асфальтобетонных и плиточных покрытий дорог на всю ширину проезжей части, прилегающих парковок, тротуаров и дворовых территорий. Работы пройдут в соответствии с утвержденным графиком, в них будет задействовано необходимое количество бригад коммунальных служб и поливомоечной техники", - рассказал Бирюков. Заммэра напомнил, что со специальным концентрированным шампунем дороги и тротуары в столице промывают весной и осенью. Это помогает удалить мазутные, масляные пятна и другие загрязнения, которые не смываются обычной водой. "Работы проходят в два этапа: вначале проводится промывка всех объектов со специальным раствором, затем - обильная промывка водой. Применяемое моющее средство совершенно безопасно для людей и окружающей среды, оно полностью разлагается в почве, не содержит кислот и щелочей", - пояснил Бирюков.
https://ria.ru/20230421/moskva-1866810922.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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москва, общество, городское хозяйство москвы, петр бирюков
Москва Сегодня: мегаполис для жизни, Москва, Общество, Городское хозяйство Москвы, Петр Бирюков
Специалисты промоют дороги и тротуары в Москве специальным шампунем
Бирюков заявил, что специалисты промоют дороги и тротуары в Москве специальным шампунем
МОСКВА, 22 апр - РИА Новости. Специалисты комплекса городского хозяйства проведут в субботу, 22 апреля, третью в этом сезоне промывку дорог и тротуаров специальным шампунем, сообщил журналистам заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.
"В рамках месячника по благоустройству проведем сегодня очередную промывку со специальным средством всех асфальтобетонных и плиточных покрытий дорог на всю ширину проезжей части, прилегающих парковок, тротуаров и дворовых территорий. Работы пройдут в соответствии с утвержденным графиком, в них будет задействовано необходимое количество бригад коммунальных служб и поливомоечной техники", - рассказал Бирюков.
Заммэра напомнил, что со специальным концентрированным шампунем дороги и тротуары в столице промывают весной и осенью. Это помогает удалить мазутные, масляные пятна и другие загрязнения, которые не смываются обычной водой.
"Работы проходят в два этапа: вначале проводится промывка всех объектов со специальным раствором, затем - обильная промывка водой. Применяемое моющее средство совершенно безопасно для людей и окружающей среды, оно полностью разлагается в почве, не содержит кислот и щелочей", - пояснил Бирюков.
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