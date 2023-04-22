https://ria.ru/20230422/lavra-1867118653.html

Защитнице киевской лавры во время задержания отказывали в воде и еде

Защитнице киевской лавры во время задержания отказывали в воде и еде - РИА Новости, 22.04.2023

Защитнице киевской лавры во время задержания отказывали в воде и еде

Защитнице Киево-Печерской лавры Виктории Кохановской во время задержания не давали общаться с адвокатом, отказывали в еде и воде, сообщили в субботу в... РИА Новости, 22.04.2023

2023-04-22T19:40

2023-04-22T19:40

2023-04-22T19:40

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александр ткаченко (протоиерей)

украинская православная церковь

православная церковь украины (пцу)

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МОСКВА, 22 апр - РИА Новости. Защитнице Киево-Печерской лавры Виктории Кохановской во время задержания не давали общаться с адвокатом, отказывали в еде и воде, сообщили в субботу в пресс-службе канонической Украинской православной церкви (УПЦ). Ранее полиция Киева заявила, что после проникновения верующих в опечатанный корпус Киево-Печерской лавры заведено уголовное дело по статье "хулиганство", задержаны четыре человека. Кроме того, была задержана правозащитница Виктория Кохановская, которая поддерживала каноническую Украинскую православную церковь в конфликте с минкультуры Украины, ее подозревают по статье о разжигании национальной, расовой или религиозной вражды. Позже адвокат лавры Никита Чекман заявил, что Кохановскую отправили под домашний арест. "Виктория рассказала, что на протяжении периода задержания (с 19 по 21 апреля) они вместе с верующей Юлией не только не имели возможности общаться с адвокатом, им было отказано в получении медицинской помощи, более того - отказано в удовлетворении элементарных жизненных потребностей - в еде и воде", - говорится на сайте УПЦ. По словам Виктории, над верующими постоянно насмехались и говорили, что они преступники. Сообщается, что на данный момент женщина общается с международными организациями по защите прав человека. Новый виток конфликта вокруг Киево-Печерской лавры начался с того, что Минкультуры Украины уведомило УПЦ о разрыве договора аренды монастыря в одностороннем порядке, от монахов потребовали покинуть обитель 29 марта. Министр культуры Украины Александр Ткаченко заявил, что монахи могут остаться в лавре при условии перехода в раскольническую "Православную церковь Украины" (ПЦУ). Однако наместник Киево-Печерской лавры митрополит Павел (Лебедь) заявил, что компромиссов по лавре быть не может, братия будет стоять до конца. Также он заявил, что разрыв договора об аренде зданий лавры невозможен в одностороннем порядке, нужно решение суда, иск о недопустимости расторжения договора аренды был подан в Хозяйственный суд Киева. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл ранее назвал "чудовищным деянием" предписание властей к монахам покинуть Киево-Печерскую лавру, которая у православных христиан считается одним из земных уделов Богородицы. Он обратился к предстоятелям поместных православных церквей, папе Римскому Франциску, генеральному секретарю ООН Антониу Гутеррешу и другим религиозным лидерам и представителям международных организаций с посланиями, в которых призвал их "приложить все возможные усилия", чтобы не допустить изгнания монахов и принудительного закрытия монастыря. Папа Франциск также выразил беспокойство ситуацией с Киево-Печерской лаврой и призвал "вовлеченные в войну стороны уважать религиозные места". За последний год украинские власти организовали самую масштабную в новейшей истории страны волну гонений на УПЦ. Ссылаясь на ее связь с Россией, местные власти в разных регионах Украины приняли решения о запрете деятельности УПЦ, а в парламент страны внесен законопроект о ее фактическом запрете на Украине. В отношении некоторых представителей духовенства УПЦ властями введены санкции. Служба безопасности Украины стала заводить уголовные дела против духовенства УПЦ, проводить "контрразведывательные мероприятия" – обыски у епископов и священников, в храмах и монастырях, в поиске доказательств "антиукраинской деятельности".

https://ria.ru/20230421/lavra-1866943496.html

https://radiosputnik.ria.ru/20230421/lavra-1866865870.html

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