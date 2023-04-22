https://ria.ru/20230422/koronavirus-1867060672.html
В Москве за сутки госпитализировали 107 человек с COVID-19
В Москве за сутки госпитализировали 107 человек с COVID-19 - РИА Новости, 22.04.2023
В Москве за сутки госпитализировали 107 человек с COVID-19
За последние сутки в Москве выявлены 927 случаев COVID-19, восемь человек умерли, сообщается на портале стопкоронавирус.рф. РИА Новости, 22.04.2023
2023-04-22T11:15
2023-04-22T11:15
2023-04-22T11:15
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распространение коронавируса
коронавирус в россии
здоровье - общество
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МОСКВА, 22 апр - РИА Новости. За последние сутки в Москве выявлены 927 случаев COVID-19, восемь человек умерли, сообщается на портале стопкоронавирус.рф."Выявлено случаев за сутки - 927, госпитализированы - 107 человек, выздоровело - 932 человека, восемь человек умерли за сутки", - говорится в сводке по столице.Накануне были выявлены 1075 новых случаев заражения.Всего с начала пандемии в Москве было выявлено 3 500 607 случая коронавируса, выздоровели 3 310 346 человек, умерли 48 633 человека.
https://ria.ru/20230420/koronavirus-1866514833.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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москва, коронавирус covid-19, распространение коронавируса, коронавирус в россии, здоровье - общество
Москва, Коронавирус COVID-19, Распространение коронавируса, Коронавирус в России, Здоровье - Общество
В Москве за сутки госпитализировали 107 человек с COVID-19
В Москве за сутки выявили 927 новых случаев COVID-19, умерли восемь человек