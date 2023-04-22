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В России за сутки госпитализировали 958 пациентов с COVID-19 - РИА Новости, 22.04.2023
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11:13 22.04.2023
https://ria.ru/20230422/koronavirus-1867060355.html
В России за сутки госпитализировали 958 пациентов с COVID-19
В России за сутки госпитализировали 958 пациентов с COVID-19 - РИА Новости, 22.04.2023
В России за сутки госпитализировали 958 пациентов с COVID-19
В России за сутки выявлены 7030 новых случаев COVID-19, скончались 34 человека, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением... РИА Новости, 22.04.2023
2023-04-22T11:13
2023-04-22T11:13
общество
здоровье - общество
россия
коронавирус covid-19
распространение коронавируса
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МОСКВА, 22 апр - РИА Новости. В России за сутки выявлены 7030 новых случаев COVID-19, скончались 34 человека, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса. "Выявлено 7030 новых случаев COVID-19. Умерли за сутки 34 человека", - говорится в сообщении.В оперштабе сообщили, что в России за сутки госпитализированы 958 пациентов с COVID-19, выздоровели 7414 человек."По состоянию на 22 апреля 2023 года в Российской Федерации: количество госпитализаций за сутки составило 958 человек и снизилось в сравнении с предшествующими сутками на 13,5%... Выздоровели за сутки 7414 человек, или на 0,1% больше в сравнении с 21 апреля 2023 года", - говорится в сообщении.Отмечается, что увеличение числа госпитализаций произошло в 25 регионах, снижение - в 46, в 14 субъектах РФ ситуация не изменилась.
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общество, здоровье - общество, россия, коронавирус covid-19, распространение коронавируса
Общество, Здоровье - Общество, Россия, Коронавирус COVID-19, Распространение коронавируса
В России за сутки госпитализировали 958 пациентов с COVID-19

В России за сутки выявили 7030 новых случаев COVID-19, умерли 34 человека

© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанкМедицинский работник в реанимационном отделении COVID-госпиталя
Медицинский работник в реанимационном отделении COVID-госпиталя - РИА Новости, 1920, 22.04.2023
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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Медицинский работник в реанимационном отделении COVID-госпиталя. Архивное фото
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МОСКВА, 22 апр - РИА Новости. В России за сутки выявлены 7030 новых случаев COVID-19, скончались 34 человека, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.
"Выявлено 7030 новых случаев COVID-19. Умерли за сутки 34 человека", - говорится в сообщении.
В оперштабе сообщили, что в России за сутки госпитализированы 958 пациентов с COVID-19, выздоровели 7414 человек.
"По состоянию на 22 апреля 2023 года в Российской Федерации: количество госпитализаций за сутки составило 958 человек и снизилось в сравнении с предшествующими сутками на 13,5%... Выздоровели за сутки 7414 человек, или на 0,1% больше в сравнении с 21 апреля 2023 года", - говорится в сообщении.
Отмечается, что увеличение числа госпитализаций произошло в 25 регионах, снижение - в 46, в 14 субъектах РФ ситуация не изменилась.
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