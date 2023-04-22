https://ria.ru/20230422/gretsiya-1867061423.html

Премьер Греции Мицотакис попросил президента распустить парламент

Премьер Греции Мицотакис попросил президента распустить парламент - РИА Новости, 22.04.2023

Премьер Греции Мицотакис попросил президента распустить парламент

Премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис в субботу провел встречу с президентом страны Катериной Сакелларопулу и попросил ее распустить парламент в связи со... РИА Новости, 22.04.2023

2023-04-22T11:25

2023-04-22T11:25

2023-04-22T12:07

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АФИНЫ, 22 апр - РИА Новости. Премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис в субботу провел встречу с президентом страны Катериной Сакелларопулу и попросил ее распустить парламент в связи со скорым истечением четырехлетнего мандата правительства и назначить общенациональные выборы на 21 мая.Встречу Мицотакиса и Сакелларопулу показало в прямом эфире греческое общественное телевидение ERT."Я передаю вам решение совета министров с просьбой распустить парламент и назначить проведение национальных выборов на 21 мая, через четыре недели. Это предусматривает конституция", - сказал Мицотакис.По его словам, граждане на выборах смогут оценить весь период работы правительства и решить, кто будет править в течение следующих четырех лет. "Указ о роспуске парламента будет вывешен сегодня вечером, и с завтрашнего дня часы официально начнут обратный отсчет до 21 мая, - сказал премьер.Президент поддержала просьбу. "Я желаю, что у нас был спокойный избирательный период на благо страны", - сказала Сакелларопулу.Таким образом, в Греции начинается официальный предвыборный период. Указ президента о роспуске парламента, объявлении даты выборов и даты формирования нового парламента будет вывешен на входе в парламент.Нынешнее правительство партии "Новая демократия" было избрано в июле 2019 года. Хотя выборы проводятся немного ранее, чем через четыре года, они считаются очередными. Впервые с 2004 года в Греции правительство отработало конституционный четырехлетний срок. До этого в течение 19 лет все парламентские выборы проходили досрочно. Конституция предусматривает, что выборы должны быть проведены в течение 30 дней после роспуска парламента, а предвыборный период, требующий таких процедур, как регистрация партий, объявление кандидатов, печатание бюллетеней и так далее, не может быть менее 20 дней.Система выборовВыборы депутатов греческого парламента проводятся прямым, всеобщим и тайным голосованием каждые четыре года. В парламенте Греции 300 депутатов. Эти выборы проводятся по простой пропорциональной системе с порогом в 3%. Для контроля над парламентом правительству нужно иметь как минимум 151 место в 300-местном парламенте.В 2016 году правительство правившей тогда партии СИРИЗА радикально изменило выборную систему Греции - был отменен бонус в 50 дополнительных мест для партии, набравшей больше всего голосов на выборах. Этот бонус облегчал победившей партии возможность формировать правительство.После прихода к власти партия Мицотакиса "Новая демократия" сразу же восстановила усиленно-пропорциональную систему и вернула отмененный предыдущим правительством бонус для партии, хотя и в меньшем размере. Однако действие нового закона отложено на один избирательный период, и по итогам предстоящих выборов распределение мест политических партий будет проходить по простой пропорциональной системе. Сейчас ни одна партия в Греции не является настолько популярной, чтобы по этой системе самостоятельно сформировать правительство по итогам предстоящих выборов.Если победитель на них не сможет сформировать правительство, то затем в течение 40 дней будут проведены новые выборы, на этот раз по новому избирательному закону и по усиленно-пропорциональной системе. По ней партия, набравшая больше всего голосов на выборах, получит бонус. 20 мест победившая партия получит, если на выборах наберет не менее 25% голосов, а оставшиеся 280 мест распределяются пропорционально между всеми прошедшими партиями. Максимальный бонус составит 50 мест в случае, если за партию проголосуют 40% избирателей или более.Состав парламентаСейчас в парламенте шесть партий - правящая правоцентристская партия "Новая демократия" во главе с Мицотакисом, оппозиционной партии Коалиция радикальных левых сил - Прогрессивный альянс (СИРИЗА - ПА) экс-премьера Алексиса Ципраса, левая оппозиционная ПАСОК - Движение перемен (лидер Никос Андрулакис), Компартия Греции КПГ (лидер Димитрис Куцумбас), левая МЕРА25 бывшего министра финансов Яниса Варуфакиса и правая партия "Эллиники лиси" ("Греческое решение") Кириакоса Велопулоса.По опросам, все они проходят в парламент.Помимо этого, шансы пройти имеет и ультраправая партия "Эллинес" ("Греки") бывшего члена парламента от партии "Хриси авги" ("Золотая заря") Илиаса Касидиариса. В 2020 году суд признал "Хриси авги" преступной организацией, Касидиарис осужден, но из тюрьмы в течение трех лет беспрепятственно ведет политическую деятельность. Верховный суд Ареопаг 5 мая рассмотрит вопрос о запрете участия этой партии в выборах.Поправка предусматривает, чтобы преступные организации не могли создавать партии и не были допущены Верховным судом - Ареопагом к выборам. Правительство заверяло, что поправка касается только преступных организаций и не касается идеологических или политических взглядов.При этом по приглашению премьера Мицотакиса в парламенте Греции была показана видеозапись выступления Зеленского и двух боевиков из националистического батальона "Азов"*. Правящая партия "Новая демократия" аплодировала выступавшим стоя, хотя остальные партии назвали их появление "историческим позором". Смотреть выступление отказалась лишь Компартия Греции.Отношения с РоссиейПри правительстве Мицотакиса Греция постепенно сокращала сотрудничество с Россией, а после начала специальной военной операции России на Украине Афины прекратили сотрудничество с Россией по всем направлениям, невзирая на традиционно дружественный характер наших двусторонних отношений, уходящих своими корнями в глубокую историю. Был прерван институциональный диалог.При этом, как заявлял в интервью РИА Новости посол РФ в Афинах Андрей Маслов, риск полного разрыва двусторонних отношений "не просматривается"По словам российского посла, он не ждет изменений в политике Греции в отношении России после парламентских выборов. "Истекший год убедительно показал, что внешняя политика стран коллективного Запада определяется в Вашингтоне и в какой-то степени в Брюсселе. Поэтому позитивных изменений в политике Греции - страны-члена НАТО и ЕС - в отношении России мы не ждем", - сказал посол.Негативное отношение к России высказывают все парламентские партии.Греческие обозреватели полагают, что любое правительство Греции продолжит нынешнюю политику.*Запрещенная в России террористическая организация

https://ria.ru/20230406/bmp-1863573618.html

https://ria.ru/20230405/postavki-1863346874.html

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Екатерина Зайцева

в мире, греция, кириакос мицотакис, янис варуфакис, алексис ципрас, сириза, компартия греции, нато, афины, россия