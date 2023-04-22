https://ria.ru/20230422/genotsid-1867099835.html

Балицкий назвал украинские обстрелы Запорожской области геноцидом

Балицкий назвал украинские обстрелы Запорожской области геноцидом - РИА Новости, 22.04.2023

Балицкий назвал украинские обстрелы Запорожской области геноцидом

Врио губернатора Запорожской области Евгений Балицкий отметил в своем телеграм-канале, что все факты обстрелов гражданской инфраструктуры региона со стороны... РИА Новости, 22.04.2023

2023-04-22T17:07

2023-04-22T17:07

2023-04-22T17:08

россия

украина

запорожская область

происшествия

евгений балицкий

следственный комитет россии (ск рф)

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/03/1821171319_0:97:2816:1681_1920x0_80_0_0_9dc0939e9455b9ccf725e1dbbc6a3cbe.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 22 апр - РИА Новости. Врио губернатора Запорожской области Евгений Балицкий отметил в своем телеграм-канале, что все факты обстрелов гражданской инфраструктуры региона со стороны украинских войск можно классифицировать как "применение запрещенных средств и методов ведения войны" и "геноцид" и призвал Следственный комитет РФ организовать проверку. "Обращаюсь к главному следственному управлению Следственного комитета Российской Федерации организовать проверки для принятия соответствующих процессуальных решений и их последующего приобщения к материалам уголовного дела по фактам совершенных украинской стороной преступлений, предусмотренных ст. 356 "Применение запрещенных средств и методов ведения войны" и ст. 357 "Геноцид", - написал Балицкий в своем телеграм-канале. По его словам, власти региона продолжают фиксировать преступления киевского режима против мирных граждан. "Только за последний месяц, с 31 марта по 22 апреля, зафиксированы многочисленные преступления в отношении мирных жителей", - подчеркнул Балицкий. В частности, по его словам, это артиллерийские удары по Токмаку, Васильевке, Пологам и Пологовскому району, Каменке-Днепровской, Мелитополю и Мелитопольскому району. "Прицельные удары в гражданскую инфраструктуру, где получают ранения и гибнут исключительно мирные граждане", - отметил врио губернатора.

https://ria.ru/20230422/obstrel-1867081798.html

россия

украина

запорожская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

россия, украина, запорожская область, происшествия, евгений балицкий, следственный комитет россии (ск рф)