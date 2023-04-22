Рейтинг@Mail.ru
Балицкий назвал украинские обстрелы Запорожской области геноцидом - РИА Новости, 22.04.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
17:07 22.04.2023 (обновлено: 17:08 22.04.2023)
https://ria.ru/20230422/genotsid-1867099835.html
Балицкий назвал украинские обстрелы Запорожской области геноцидом
Балицкий назвал украинские обстрелы Запорожской области геноцидом - РИА Новости, 22.04.2023
Балицкий назвал украинские обстрелы Запорожской области геноцидом
Врио губернатора Запорожской области Евгений Балицкий отметил в своем телеграм-канале, что все факты обстрелов гражданской инфраструктуры региона со стороны... РИА Новости, 22.04.2023
2023-04-22T17:07
2023-04-22T17:08
россия
украина
запорожская область
происшествия
евгений балицкий
следственный комитет россии (ск рф)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/03/1821171319_0:97:2816:1681_1920x0_80_0_0_9dc0939e9455b9ccf725e1dbbc6a3cbe.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 22 апр - РИА Новости. Врио губернатора Запорожской области Евгений Балицкий отметил в своем телеграм-канале, что все факты обстрелов гражданской инфраструктуры региона со стороны украинских войск можно классифицировать как "применение запрещенных средств и методов ведения войны" и "геноцид" и призвал Следственный комитет РФ организовать проверку. "Обращаюсь к главному следственному управлению Следственного комитета Российской Федерации организовать проверки для принятия соответствующих процессуальных решений и их последующего приобщения к материалам уголовного дела по фактам совершенных украинской стороной преступлений, предусмотренных ст. 356 "Применение запрещенных средств и методов ведения войны" и ст. 357 "Геноцид", - написал Балицкий в своем телеграм-канале. По его словам, власти региона продолжают фиксировать преступления киевского режима против мирных граждан. "Только за последний месяц, с 31 марта по 22 апреля, зафиксированы многочисленные преступления в отношении мирных жителей", - подчеркнул Балицкий. В частности, по его словам, это артиллерийские удары по Токмаку, Васильевке, Пологам и Пологовскому району, Каменке-Днепровской, Мелитополю и Мелитопольскому району. "Прицельные удары в гражданскую инфраструктуру, где получают ранения и гибнут исключительно мирные граждане", - отметил врио губернатора.
https://ria.ru/20230422/obstrel-1867081798.html
россия
украина
запорожская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Екатерина Зайцева
Екатерина Зайцева
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/03/1821171319_87:0:2816:2047_1920x0_80_0_0_447877ceb5cd8eca5b2b545504baa8ac.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, украина, запорожская область, происшествия, евгений балицкий, следственный комитет россии (ск рф)
Россия, Украина, Запорожская область, Происшествия, Евгений Балицкий, Следственный комитет России (СК РФ)
Балицкий назвал украинские обстрелы Запорожской области геноцидом

Врио главы Запорожской области Балицкий призвал СК проверить обстрелы Мелитополя ВСУ

© РИА Новости | Перейти в медиабанкГлава администрации Запорожской области Евгений Балицкий
Глава администрации Запорожской области Евгений Балицкий - РИА Новости, 1920, 22.04.2023
© РИА Новости
Перейти в медиабанк
Глава администрации Запорожской области Евгений Балицкий. Архивное фото
Читать ria.ru в
СИМФЕРОПОЛЬ, 22 апр - РИА Новости. Врио губернатора Запорожской области Евгений Балицкий отметил в своем телеграм-канале, что все факты обстрелов гражданской инфраструктуры региона со стороны украинских войск можно классифицировать как "применение запрещенных средств и методов ведения войны" и "геноцид" и призвал Следственный комитет РФ организовать проверку.
"Обращаюсь к главному следственному управлению Следственного комитета Российской Федерации организовать проверки для принятия соответствующих процессуальных решений и их последующего приобщения к материалам уголовного дела по фактам совершенных украинской стороной преступлений, предусмотренных ст. 356 "Применение запрещенных средств и методов ведения войны" и ст. 357 "Геноцид", - написал Балицкий в своем телеграм-канале.
По его словам, власти региона продолжают фиксировать преступления киевского режима против мирных граждан.
"Только за последний месяц, с 31 марта по 22 апреля, зафиксированы многочисленные преступления в отношении мирных жителей", - подчеркнул Балицкий.
В частности, по его словам, это артиллерийские удары по Токмаку, Васильевке, Пологам и Пологовскому району, Каменке-Днепровской, Мелитополю и Мелитопольскому району. "Прицельные удары в гражданскую инфраструктуру, где получают ранения и гибнут исключительно мирные граждане", - отметил врио губернатора.
Последствия обстрела со стороны ВСУ школы в Донецке - РИА Новости, 1920, 22.04.2023
Обстрел ВСУ повредил здание школы в Донецке
Вчера, 15:01
 
РоссияУкраинаЗапорожская областьПроисшествияЕвгений БалицкийСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала