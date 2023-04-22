https://ria.ru/20230422/genotsid-1867099835.html
Балицкий назвал украинские обстрелы Запорожской области геноцидом
Балицкий назвал украинские обстрелы Запорожской области геноцидом - РИА Новости, 22.04.2023
Балицкий назвал украинские обстрелы Запорожской области геноцидом
Врио губернатора Запорожской области Евгений Балицкий отметил в своем телеграм-канале, что все факты обстрелов гражданской инфраструктуры региона со стороны... РИА Новости, 22.04.2023
2023-04-22T17:07
2023-04-22T17:07
2023-04-22T17:08
россия
украина
запорожская область
происшествия
евгений балицкий
следственный комитет россии (ск рф)
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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 апр - РИА Новости. Врио губернатора Запорожской области Евгений Балицкий отметил в своем телеграм-канале, что все факты обстрелов гражданской инфраструктуры региона со стороны украинских войск можно классифицировать как "применение запрещенных средств и методов ведения войны" и "геноцид" и призвал Следственный комитет РФ организовать проверку. "Обращаюсь к главному следственному управлению Следственного комитета Российской Федерации организовать проверки для принятия соответствующих процессуальных решений и их последующего приобщения к материалам уголовного дела по фактам совершенных украинской стороной преступлений, предусмотренных ст. 356 "Применение запрещенных средств и методов ведения войны" и ст. 357 "Геноцид", - написал Балицкий в своем телеграм-канале. По его словам, власти региона продолжают фиксировать преступления киевского режима против мирных граждан. "Только за последний месяц, с 31 марта по 22 апреля, зафиксированы многочисленные преступления в отношении мирных жителей", - подчеркнул Балицкий. В частности, по его словам, это артиллерийские удары по Токмаку, Васильевке, Пологам и Пологовскому району, Каменке-Днепровской, Мелитополю и Мелитопольскому району. "Прицельные удары в гражданскую инфраструктуру, где получают ранения и гибнут исключительно мирные граждане", - отметил врио губернатора.
https://ria.ru/20230422/obstrel-1867081798.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, украина, запорожская область, происшествия, евгений балицкий, следственный комитет россии (ск рф)
Россия, Украина, Запорожская область, Происшествия, Евгений Балицкий, Следственный комитет России (СК РФ)
Балицкий назвал украинские обстрелы Запорожской области геноцидом
Врио главы Запорожской области Балицкий призвал СК проверить обстрелы Мелитополя ВСУ
СИМФЕРОПОЛЬ, 22 апр - РИА Новости.
Врио губернатора Запорожской области Евгений Балицкий отметил в своем телеграм-канале
, что все факты обстрелов гражданской инфраструктуры региона со стороны украинских войск можно классифицировать как "применение запрещенных средств и методов ведения войны" и "геноцид" и призвал Следственный комитет РФ организовать проверку.
"Обращаюсь к главному следственному управлению Следственного комитета Российской Федерации организовать проверки для принятия соответствующих процессуальных решений и их последующего приобщения к материалам уголовного дела по фактам совершенных украинской стороной преступлений, предусмотренных ст. 356 "Применение запрещенных средств и методов ведения войны" и ст. 357 "Геноцид", - написал Балицкий в своем телеграм-канале.
По его словам, власти региона продолжают фиксировать преступления киевского режима против мирных граждан.
"Только за последний месяц, с 31 марта по 22 апреля, зафиксированы многочисленные преступления в отношении мирных жителей", - подчеркнул Балицкий.
В частности, по его словам, это артиллерийские удары по Токмаку, Васильевке, Пологам и Пологовскому району, Каменке-Днепровской, Мелитополю и Мелитопольскому району. "Прицельные удары в гражданскую инфраструктуру, где получают ранения и гибнут исключительно мирные граждане", - отметил врио губернатора.
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