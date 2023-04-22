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Москва 1938 года и закулисье телепередачи: фото из архива РИА Новости - РИА Новости, 22.04.2023
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Культура
 
05:33 22.04.2023
https://ria.ru/20230422/fotoarkhiv-1866882162.html
Москва 1938 года и закулисье телепередачи: фото из архива РИА Новости
Москва 1938 года и закулисье телепередачи: фото из архива РИА Новости - РИА Новости, 22.04.2023
Москва 1938 года и закулисье телепередачи: фото из архива РИА Новости
Мы продолжаем серию материалов об уникальной коллекции оцифрованных атрибутированных фотоизображений из хранилища РИА Новости. В нем более трех миллионов... РИА Новости, 22.04.2023
2023-04-22T05:33
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культура
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риа новости
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МОСКВА, 22 апр — РИА Новости. Мы продолжаем серию материалов об уникальной коллекции оцифрованных атрибутированных фотоизображений из хранилища РИА Новости. В нем более трех миллионов кадров. Самые ранние датируются серединой XIX века. Сотрудники Службы визуальных проектов ведут научную работу по поиску достоверной информации к историческим снимкам разных лет.Уборка московских улиц в 1938 году. Подметально-уборочные машины ПУ-5 на шасси ГАЗ-АА/ММ, предназначенные для очистки проезжей части города.Уникальные кадры, так называемых "подметалок", удалось запечатлеть выдающемуся фотокорреспонденту Анатолию Гаранину ранним утром 1938 года на улицах Москвы. Коллекцию работ известного советского фотографа агентство РИА Новости приобрело в 2008 году. Сотрудники Службы визуальных проектов провели научную работу по атрибуции наследия мастера. Необычный транспорт коммунального хозяйства назывался подметально-уборочными машинами ПУ-5 для очистки проезжей части и базировался на шасси советских грузовиков типа ГАЗ-АА/ММ. Удивительные машины, скорее, похожи на космические корабли, которые совершенно невозможно представить в далеком 1938-м.Необычный снимок из архива РИА Новости был сделан фотокорреспондентом агентства Мариной Юрченко во время записи “Спокойной ночи, малыши!” в 1987 году. Он позволяет нам заглянуть за кулисы популярной детской телепередачи и увидеть тех, кто всегда оставался за кадром — актеров, озвучивавших любимых героев. На фото — диктор Центрального телевидения Гостелерадио СССР Владимир Иванович Ухин (сидит за столом), артист и музыкант Сергей Григорьев (внизу слева под столом), голосом которого говорил Филя, и актриса Гертруда Суфимова (внизу справа под столом), которая озвучивала ворону Каркушу.
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ссср, москва, фотография, риа новости
Культура, СССР, Москва, Фотография, РИА Новости

Москва 1938 года и закулисье телепередачи: фото из архива РИА Новости

© РИА Новости / Анатолий Гаранин | Перейти в медиабанкУборка московских улиц. Подметально-уборочные машины ПУ-5 на шасси ГАЗ-АА/ММ предназначены для очистки проезжей части города.1938 год
Уборка московских улиц. Подметально-уборочные машины ПУ-5 на шасси ГАЗ-АА/ММ предназначены для очистки проезжей части города.1938 год - РИА Новости, 1920, 22.04.2023
© РИА Новости / Анатолий Гаранин
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Читать ria.ru в
МОСКВА, 22 апр — РИА Новости. Мы продолжаем серию материалов об уникальной коллекции оцифрованных атрибутированных фотоизображений из хранилища РИА Новости. В нем более трех миллионов кадров. Самые ранние датируются серединой XIX века. Сотрудники Службы визуальных проектов ведут научную работу по поиску достоверной информации к историческим снимкам разных лет.
© РИА Новости / Анатолий Гаранин | Перейти в медиабанкУборка московских улиц. Подметально-уборочные ПУ-5на шасси ГАЗ-ММ, 1938 год
Уборка московских улиц. Подметально-уборочные ПУ-5на шасси ГАЗ-ММ, 1938 год - РИА Новости, 1920, 21.04.2023
© РИА Новости / Анатолий Гаранин
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Уборка московских улиц в 1938 году. Подметально-уборочные машины ПУ-5 на шасси ГАЗ-АА/ММ, предназначенные для очистки проезжей части города.
Уникальные кадры, так называемых "подметалок", удалось запечатлеть выдающемуся фотокорреспонденту Анатолию Гаранину ранним утром 1938 года на улицах Москвы. Коллекцию работ известного советского фотографа агентство РИА Новости приобрело в 2008 году. Сотрудники Службы визуальных проектов провели научную работу по атрибуции наследия мастера. Необычный транспорт коммунального хозяйства назывался подметально-уборочными машинами ПУ-5 для очистки проезжей части и базировался на шасси советских грузовиков типа ГАЗ-АА/ММ. Удивительные машины, скорее, похожи на космические корабли, которые совершенно невозможно представить в далеком 1938-м.
© РИА Новости / Марина Юрченко | Перейти в медиабанкДиктор Центрального телевидения Гостелерадио СССР Владимир Иванович Ухин ведет передачу "Спокойной ночи, малыши!"
Диктор Центрального телевидения Гостелерадио СССР Владимир Иванович Ухин ведет передачу Спокойной ночи, малыши! - РИА Новости, 1920, 21.04.2023
© РИА Новости / Марина Юрченко
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Необычный снимок из архива РИА Новости был сделан фотокорреспондентом агентства Мариной Юрченко во время записи “Спокойной ночи, малыши!” в 1987 году. Он позволяет нам заглянуть за кулисы популярной детской телепередачи и увидеть тех, кто всегда оставался за кадром — актеров, озвучивавших любимых героев. На фото — диктор Центрального телевидения Гостелерадио СССР Владимир Иванович Ухин (сидит за столом), артист и музыкант Сергей Григорьев (внизу слева под столом), голосом которого говорил Филя, и актриса Гертруда Суфимова (внизу справа под столом), которая озвучивала ворону Каркушу.
Влюбленная пара идет через трамвайные линии. Москва - РИА Новости, 1920, 15.04.2023
Свидетельства эпохи: уникальные фото 60-70-х годов из архива РИА Новости
15 апреля, 05:33
 
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