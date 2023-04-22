https://ria.ru/20230422/fotoarkhiv-1866882162.html

Москва 1938 года и закулисье телепередачи: фото из архива РИА Новости

Москва 1938 года и закулисье телепередачи: фото из архива РИА Новости - РИА Новости, 22.04.2023

Москва 1938 года и закулисье телепередачи: фото из архива РИА Новости

Мы продолжаем серию материалов об уникальной коллекции оцифрованных атрибутированных фотоизображений из хранилища РИА Новости. В нем более трех миллионов... РИА Новости, 22.04.2023

2023-04-22T05:33

2023-04-22T05:33

2023-04-22T05:33

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МОСКВА, 22 апр — РИА Новости. Мы продолжаем серию материалов об уникальной коллекции оцифрованных атрибутированных фотоизображений из хранилища РИА Новости. В нем более трех миллионов кадров. Самые ранние датируются серединой XIX века. Сотрудники Службы визуальных проектов ведут научную работу по поиску достоверной информации к историческим снимкам разных лет.Уборка московских улиц в 1938 году. Подметально-уборочные машины ПУ-5 на шасси ГАЗ-АА/ММ, предназначенные для очистки проезжей части города.Уникальные кадры, так называемых "подметалок", удалось запечатлеть выдающемуся фотокорреспонденту Анатолию Гаранину ранним утром 1938 года на улицах Москвы. Коллекцию работ известного советского фотографа агентство РИА Новости приобрело в 2008 году. Сотрудники Службы визуальных проектов провели научную работу по атрибуции наследия мастера. Необычный транспорт коммунального хозяйства назывался подметально-уборочными машинами ПУ-5 для очистки проезжей части и базировался на шасси советских грузовиков типа ГАЗ-АА/ММ. Удивительные машины, скорее, похожи на космические корабли, которые совершенно невозможно представить в далеком 1938-м.Необычный снимок из архива РИА Новости был сделан фотокорреспондентом агентства Мариной Юрченко во время записи “Спокойной ночи, малыши!” в 1987 году. Он позволяет нам заглянуть за кулисы популярной детской телепередачи и увидеть тех, кто всегда оставался за кадром — актеров, озвучивавших любимых героев. На фото — диктор Центрального телевидения Гостелерадио СССР Владимир Иванович Ухин (сидит за столом), артист и музыкант Сергей Григорьев (внизу слева под столом), голосом которого говорил Филя, и актриса Гертруда Суфимова (внизу справа под столом), которая озвучивала ворону Каркушу.

https://ria.ru/20230415/foto-1865252839.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Светлана Вовк

ссср, москва, фотография, риа новости