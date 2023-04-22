https://ria.ru/20230422/festival-1867070139.html

Минкульт Украины выступил против славянского фестиваля во Франции

Минкульт Украины выступил против славянского фестиваля во Франции - РИА Новости, 22.04.2023

Минкульт Украины выступил против славянского фестиваля во Франции

Министерство культуры Украины выступает за недопустимость проведения славянского фестиваля во Франции, говорится в сообщении ведомства в телеграм-канале. РИА Новости, 22.04.2023

2023-04-22T13:01

2023-04-22T13:01

2023-04-22T13:01

в мире

франция

украина

страсбург

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МОСКВА, 22 апр - РИА Новости. Министерство культуры Украины выступает за недопустимость проведения славянского фестиваля во Франции, говорится в сообщении ведомства в телеграм-канале. Фестиваль Arsmondo проходит в апреле-мае в Страсбурге во Франции под покровительством Национальной Рейнской оперы и включает в себя концерты, оперные спектакли, выставки, кинопоказы и лекции. "Министерство культуры и информационной политики выступает за недопустимость нарративов о славянских народах на фестивале на Festival Arsmondo Slave", - говорится в сообщении. Украинское министерство культуры заявило, что считает неуместным фестиваль на тему славянских народов во время конфликта, а также обвинило организаторов в использовании терминов, "повторяющих нарративы российской пропаганды" и "созвучных идее русского мира" при описании концепции фестиваля. В программе фестиваля на ближайшие несколько недель указаны выставки работ фотографов-славян, джаз-концерт украинских музыкантов, лекция о политизации рок-музыки в Белоруссии, кинопоказ фильма о событиях в Мариуполе, выставка, посвященная русскоязычной литературе, запрещенной в СССР, и оперное представление по мотивам "Сказки о царе Салтане".

https://ria.ru/20230422/ukraintsy-1867069216.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

в мире, франция, украина, страсбург