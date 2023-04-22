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Минкульт Украины выступил против славянского фестиваля во Франции - РИА Новости, 22.04.2023
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13:01 22.04.2023
https://ria.ru/20230422/festival-1867070139.html
Минкульт Украины выступил против славянского фестиваля во Франции
Минкульт Украины выступил против славянского фестиваля во Франции - РИА Новости, 22.04.2023
Минкульт Украины выступил против славянского фестиваля во Франции
Министерство культуры Украины выступает за недопустимость проведения славянского фестиваля во Франции, говорится в сообщении ведомства в телеграм-канале. РИА Новости, 22.04.2023
2023-04-22T13:01
2023-04-22T13:01
в мире
франция
украина
страсбург
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МОСКВА, 22 апр - РИА Новости. Министерство культуры Украины выступает за недопустимость проведения славянского фестиваля во Франции, говорится в сообщении ведомства в телеграм-канале. Фестиваль Arsmondo проходит в апреле-мае в Страсбурге во Франции под покровительством Национальной Рейнской оперы и включает в себя концерты, оперные спектакли, выставки, кинопоказы и лекции. "Министерство культуры и информационной политики выступает за недопустимость нарративов о славянских народах на фестивале на Festival Arsmondo Slave", - говорится в сообщении. Украинское министерство культуры заявило, что считает неуместным фестиваль на тему славянских народов во время конфликта, а также обвинило организаторов в использовании терминов, "повторяющих нарративы российской пропаганды" и "созвучных идее русского мира" при описании концепции фестиваля. В программе фестиваля на ближайшие несколько недель указаны выставки работ фотографов-славян, джаз-концерт украинских музыкантов, лекция о политизации рок-музыки в Белоруссии, кинопоказ фильма о событиях в Мариуполе, выставка, посвященная русскоязычной литературе, запрещенной в СССР, и оперное представление по мотивам "Сказки о царе Салтане".
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в мире, франция, украина, страсбург
В мире, Франция, Украина, Страсбург
Минкульт Украины выступил против славянского фестиваля во Франции

В Министерстве культуры Украины высказались против славянского фестиваля во Страсбурге

© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкФлаг Украины на здании Верховной рады в Киеве
Флаг Украины на здании Верховной рады в Киеве - РИА Новости, 1920, 22.04.2023
© РИА Новости / Стрингер
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Флаг Украины на здании Верховной рады в Киеве. Архивное фото
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МОСКВА, 22 апр - РИА Новости. Министерство культуры Украины выступает за недопустимость проведения славянского фестиваля во Франции, говорится в сообщении ведомства в телеграм-канале.
Фестиваль Arsmondo проходит в апреле-мае в Страсбурге во Франции под покровительством Национальной Рейнской оперы и включает в себя концерты, оперные спектакли, выставки, кинопоказы и лекции.
"Министерство культуры и информационной политики выступает за недопустимость нарративов о славянских народах на фестивале на Festival Arsmondo Slave", - говорится в сообщении.
Украинское министерство культуры заявило, что считает неуместным фестиваль на тему славянских народов во время конфликта, а также обвинило организаторов в использовании терминов, "повторяющих нарративы российской пропаганды" и "созвучных идее русского мира" при описании концепции фестиваля.
В программе фестиваля на ближайшие несколько недель указаны выставки работ фотографов-славян, джаз-концерт украинских музыкантов, лекция о политизации рок-музыки в Белоруссии, кинопоказ фильма о событиях в Мариуполе, выставка, посвященная русскоязычной литературе, запрещенной в СССР, и оперное представление по мотивам "Сказки о царе Салтане".
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