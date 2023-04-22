Минкульт Украины выступил против славянского фестиваля во Франции
В Министерстве культуры Украины высказались против славянского фестиваля во Страсбурге
Флаг Украины на здании Верховной рады в Киеве. Архивное фото
МОСКВА, 22 апр - РИА Новости. Министерство культуры Украины выступает за недопустимость проведения славянского фестиваля во Франции, говорится в сообщении ведомства в телеграм-канале.
Фестиваль Arsmondo проходит в апреле-мае в Страсбурге во Франции под покровительством Национальной Рейнской оперы и включает в себя концерты, оперные спектакли, выставки, кинопоказы и лекции.
"Министерство культуры и информационной политики выступает за недопустимость нарративов о славянских народах на фестивале на Festival Arsmondo Slave", - говорится в сообщении.
Украинское министерство культуры заявило, что считает неуместным фестиваль на тему славянских народов во время конфликта, а также обвинило организаторов в использовании терминов, "повторяющих нарративы российской пропаганды" и "созвучных идее русского мира" при описании концепции фестиваля.
В программе фестиваля на ближайшие несколько недель указаны выставки работ фотографов-славян, джаз-концерт украинских музыкантов, лекция о политизации рок-музыки в Белоруссии, кинопоказ фильма о событиях в Мариуполе, выставка, посвященная русскоязычной литературе, запрещенной в СССР, и оперное представление по мотивам "Сказки о царе Салтане".