https://ria.ru/20230422/evakuatsiya-1867032772.html

Белый дом не будет проводить централизованную эвакуацию из Судана

Белый дом не будет проводить централизованную эвакуацию из Судана - РИА Новости, 22.04.2023

Белый дом не будет проводить централизованную эвакуацию из Судана

Рядовым американцам, которые остаются в Судане, не стоит рассчитывать на то, что власти США организуют их эвакуацию, заявил координатор стратегических... РИА Новости, 22.04.2023

2023-04-22T02:14

2023-04-22T02:14

2023-04-22T02:14

в мире

судан

сша

джон кирби

столкновения в хартуме

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ВАШИНГТОН, 22 апр – РИА Новости. Рядовым американцам, которые остаются в Судане, не стоит рассчитывать на то, что власти США организуют их эвакуацию, заявил координатор стратегических коммуникаций в Совете национальной безопасности Джон Кирби. Он повторил, что США перебросили в регион дополнительные силы на случай, если будет принято решение о вывозе из африканской страны, объятой междоусобным конфликтом, американского "правительственного персонала". "У нас нет более высокого приоритета, чем их безопасность. Как мы уже говорили, американцам не стоит рассчитывать на то, что правительство США организует эвакуацию, чтобы помочь им выехать", - сказал Кирби в интервью телеканалу CNN. Он рекомендовал согражданам найти безопасное укрытие и избегать передвижений. В Судане с 15 апреля идут бои между Силами быстрого реагирования (СБР) под командованием Мухаммеда Хамдана Дагло и регулярной армией. Противостоящие в Судане силы обмениваются противоречивыми заявлениями по поводу успехов в боевых действиях и контроля над объектами, развернув масштабную информационную войну в СМИ и социальных сетях. В пятницу обе стороны объявили перемирие по случаю мусульманского праздника Ид аль-Фитр. Армия готова держать его три дня, а СБР - 72 часа.

https://ria.ru/20230420/evakuatsiya-1866744490.html

https://ria.ru/20230421/sudan-1867002621.html

судан

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в мире, судан, сша, джон кирби, столкновения в хартуме