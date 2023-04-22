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Белый дом не будет проводить централизованную эвакуацию из Судана - РИА Новости, 22.04.2023
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02:14 22.04.2023
https://ria.ru/20230422/evakuatsiya-1867032772.html
Белый дом не будет проводить централизованную эвакуацию из Судана
Белый дом не будет проводить централизованную эвакуацию из Судана - РИА Новости, 22.04.2023
Белый дом не будет проводить централизованную эвакуацию из Судана
Рядовым американцам, которые остаются в Судане, не стоит рассчитывать на то, что власти США организуют их эвакуацию, заявил координатор стратегических... РИА Новости, 22.04.2023
2023-04-22T02:14
2023-04-22T02:14
в мире
судан
сша
джон кирби
столкновения в хартуме
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ВАШИНГТОН, 22 апр – РИА Новости. Рядовым американцам, которые остаются в Судане, не стоит рассчитывать на то, что власти США организуют их эвакуацию, заявил координатор стратегических коммуникаций в Совете национальной безопасности Джон Кирби. Он повторил, что США перебросили в регион дополнительные силы на случай, если будет принято решение о вывозе из африканской страны, объятой междоусобным конфликтом, американского "правительственного персонала". "У нас нет более высокого приоритета, чем их безопасность. Как мы уже говорили, американцам не стоит рассчитывать на то, что правительство США организует эвакуацию, чтобы помочь им выехать", - сказал Кирби в интервью телеканалу CNN. Он рекомендовал согражданам найти безопасное укрытие и избегать передвижений. В Судане с 15 апреля идут бои между Силами быстрого реагирования (СБР) под командованием Мухаммеда Хамдана Дагло и регулярной армией. Противостоящие в Судане силы обмениваются противоречивыми заявлениями по поводу успехов в боевых действиях и контроля над объектами, развернув масштабную информационную войну в СМИ и социальных сетях. В пятницу обе стороны объявили перемирие по случаю мусульманского праздника Ид аль-Фитр. Армия готова держать его три дня, а СБР - 72 часа.
https://ria.ru/20230420/evakuatsiya-1866744490.html
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в мире, судан, сша, джон кирби, столкновения в хартуме
В мире, Судан, США, Джон Кирби, Столкновения в Хартуме
Белый дом не будет проводить централизованную эвакуацию из Судана

Представитель Белого дома Кирби: правительство США не организует эвакуацию из Судана

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкЗдание Белого дома в Вашингтоне, США
Здание Белого дома в Вашингтоне, США - РИА Новости, 1920, 22.04.2023
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Здание Белого дома в Вашингтоне, США. Архивное фото
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 22 апр – РИА Новости. Рядовым американцам, которые остаются в Судане, не стоит рассчитывать на то, что власти США организуют их эвакуацию, заявил координатор стратегических коммуникаций в Совете национальной безопасности Джон Кирби.
Он повторил, что США перебросили в регион дополнительные силы на случай, если будет принято решение о вывозе из африканской страны, объятой междоусобным конфликтом, американского "правительственного персонала".
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20 апреля, 20:18
"У нас нет более высокого приоритета, чем их безопасность. Как мы уже говорили, американцам не стоит рассчитывать на то, что правительство США организует эвакуацию, чтобы помочь им выехать", - сказал Кирби в интервью телеканалу CNN.
Он рекомендовал согражданам найти безопасное укрытие и избегать передвижений.
В Судане с 15 апреля идут бои между Силами быстрого реагирования (СБР) под командованием Мухаммеда Хамдана Дагло и регулярной армией. Противостоящие в Судане силы обмениваются противоречивыми заявлениями по поводу успехов в боевых действиях и контроля над объектами, развернув масштабную информационную войну в СМИ и социальных сетях. В пятницу обе стороны объявили перемирие по случаю мусульманского праздника Ид аль-Фитр. Армия готова держать его три дня, а СБР - 72 часа.
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