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В Башкирии после ДТП госпитализировали двух пассажиров автобуса - РИА Новости, 22.04.2023
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18:18 22.04.2023
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В Башкирии после ДТП госпитализировали двух пассажиров автобуса
В Башкирии после ДТП госпитализировали двух пассажиров автобуса - РИА Новости, 22.04.2023
В Башкирии после ДТП госпитализировали двух пассажиров автобуса
Двух пассажиров автобуса, попавшего в аварию в Башкирии, госпитализировали, они находятся в сознании, сообщил министр здравоохранения региона Айрат Рахматуллин. РИА Новости, 22.04.2023
2023-04-22T18:18
2023-04-22T18:18
происшествия
здоровье - общество
республика башкортостан
россия
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УФА, 22 апр - РИА Новости. Двух пассажиров автобуса, попавшего в аварию в Башкирии, госпитализировали, они находятся в сознании, сообщил министр здравоохранения региона Айрат Рахматуллин. Ранее сообщалось, что один человек погиб и 11 получили травмы при столкновении автомобиля Mazda и автобуса Peugeot в Дюртюлинском районе. Частный микроавтобус двигался по маршруту Уфа-Ижевск. Рахматуллин в своём телеграм-канале написал, что посетил Дюртюлинскую центральную больницу, куда были доставлены пострадавшие в ДТП. Он рассказал, что в больницу доставили 12 пассажиров автобуса, их встречали дежурная бригада, главный врач и узкие специалисты - травматолог, рентгенолог, врач ультразвуковой диагностики. После осмотра врачей в приемном отделении двоих пациентов госпитализировали. Остальных после оказания необходимой помощи отпустили домой. "Пациентка - 31-летняя женщина с закрытой черепно-мозговой травмой и различными переломами находится в реанимации. Еще одна 39-летняя пассажирка автобуса в состоянии средней степени тяжести госпитализирована в нейрохирургическое отделение. Они находятся в сознании, угрозы для их жизни нет", - добавил министр здравоохранения Башкирии. Источник в экстренных службах рассказал РИА Новости, что, по их данным, погибший был судьей, что стало причиной аварии - пока не ясно.
https://ria.ru/20230422/proisshestvie-1867063514.html
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происшествия, здоровье - общество, республика башкортостан, россия
Происшествия, Здоровье - Общество, Республика Башкортостан, Россия
В Башкирии после ДТП госпитализировали двух пассажиров автобуса

В Башкирии двух пассажиров автобуса после ДТП госпитализировали с травмами

© РИА Новости / Павел Лисицын | Перейти в медиабанкАвтомобили скорой медицинской помощи
Автомобили скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 22.04.2023
© РИА Новости / Павел Лисицын
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Автомобили скорой медицинской помощи. Архивное фото
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УФА, 22 апр - РИА Новости. Двух пассажиров автобуса, попавшего в аварию в Башкирии, госпитализировали, они находятся в сознании, сообщил министр здравоохранения региона Айрат Рахматуллин.
Ранее сообщалось, что один человек погиб и 11 получили травмы при столкновении автомобиля Mazda и автобуса Peugeot в Дюртюлинском районе. Частный микроавтобус двигался по маршруту Уфа-Ижевск.
Рахматуллин в своём телеграм-канале написал, что посетил Дюртюлинскую центральную больницу, куда были доставлены пострадавшие в ДТП.
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Он рассказал, что в больницу доставили 12 пассажиров автобуса, их встречали дежурная бригада, главный врач и узкие специалисты - травматолог, рентгенолог, врач ультразвуковой диагностики. После осмотра врачей в приемном отделении двоих пациентов госпитализировали. Остальных после оказания необходимой помощи отпустили домой.
"Пациентка - 31-летняя женщина с закрытой черепно-мозговой травмой и различными переломами находится в реанимации. Еще одна 39-летняя пассажирка автобуса в состоянии средней степени тяжести госпитализирована в нейрохирургическое отделение. Они находятся в сознании, угрозы для их жизни нет", - добавил министр здравоохранения Башкирии.
Источник в экстренных службах рассказал РИА Новости, что, по их данным, погибший был судьей, что стало причиной аварии - пока не ясно.
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