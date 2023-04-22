https://ria.ru/20230422/dtp-1867109089.html

В Башкирии после ДТП госпитализировали двух пассажиров автобуса

В Башкирии после ДТП госпитализировали двух пассажиров автобуса - РИА Новости, 22.04.2023

В Башкирии после ДТП госпитализировали двух пассажиров автобуса

Двух пассажиров автобуса, попавшего в аварию в Башкирии, госпитализировали, они находятся в сознании, сообщил министр здравоохранения региона Айрат Рахматуллин. РИА Новости, 22.04.2023

2023-04-22T18:18

2023-04-22T18:18

2023-04-22T18:18

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УФА, 22 апр - РИА Новости. Двух пассажиров автобуса, попавшего в аварию в Башкирии, госпитализировали, они находятся в сознании, сообщил министр здравоохранения региона Айрат Рахматуллин. Ранее сообщалось, что один человек погиб и 11 получили травмы при столкновении автомобиля Mazda и автобуса Peugeot в Дюртюлинском районе. Частный микроавтобус двигался по маршруту Уфа-Ижевск. Рахматуллин в своём телеграм-канале написал, что посетил Дюртюлинскую центральную больницу, куда были доставлены пострадавшие в ДТП. Он рассказал, что в больницу доставили 12 пассажиров автобуса, их встречали дежурная бригада, главный врач и узкие специалисты - травматолог, рентгенолог, врач ультразвуковой диагностики. После осмотра врачей в приемном отделении двоих пациентов госпитализировали. Остальных после оказания необходимой помощи отпустили домой. "Пациентка - 31-летняя женщина с закрытой черепно-мозговой травмой и различными переломами находится в реанимации. Еще одна 39-летняя пассажирка автобуса в состоянии средней степени тяжести госпитализирована в нейрохирургическое отделение. Они находятся в сознании, угрозы для их жизни нет", - добавил министр здравоохранения Башкирии. Источник в экстренных службах рассказал РИА Новости, что, по их данным, погибший был судьей, что стало причиной аварии - пока не ясно.

https://ria.ru/20230422/proisshestvie-1867063514.html

https://ria.ru/20230422/sakhalin-1867044791.html

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происшествия, здоровье - общество, республика башкортостан, россия