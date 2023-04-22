https://ria.ru/20230422/diplomaty-1867108071.html
Москву покинет больше трети немецких дипломатов, пишут СМИ
Москву покинет больше трети немецких дипломатов, пишут СМИ - РИА Новости, 22.04.2023
Москву покинет больше трети немецких дипломатов, пишут СМИ
Таблоид Bild утверждает, что Москву покинут свыше 30 из примерно 90 работающих в РФ немецких дипломатов. РИА Новости, 22.04.2023
2023-04-22T18:07
2023-04-22T18:07
2023-04-22T18:29
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мария захарова
bild
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МОСКВА, 22 апр - РИА Новости. Таблоид Bild утверждает, что Москву покинут свыше 30 из примерно 90 работающих в РФ немецких дипломатов. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в субботу заявила РИА Новости, что из России высылают более 20 немецких дипломатов. По данным РИА Новости, Германия со своей стороны выслала свыше 20 российских дипломатов. Ранее в МИД РФ РИА Новости сообщали, что Берлин принял решение об очередной массовой высылке сотрудников дипломатических представительств РФ в Германии. Москва в качестве ответной меры приняла решение о зеркальной высылке из РФ германских дипломатов.
https://ria.ru/20230422/diplomatiya-1867091078.html
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в мире, москва, россия, германия, мария захарова, bild
В мире, Москва, Россия, Германия, Мария Захарова, Bild
Москву покинет больше трети немецких дипломатов, пишут СМИ
Bild: Россия вышлет 34 из примерно 90 работающих в Москве немецких дипломатов