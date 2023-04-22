https://ria.ru/20230422/diplomaty-1867108071.html

Москву покинет больше трети немецких дипломатов, пишут СМИ

Москву покинет больше трети немецких дипломатов, пишут СМИ - РИА Новости, 22.04.2023

Москву покинет больше трети немецких дипломатов, пишут СМИ

Таблоид Bild утверждает, что Москву покинут свыше 30 из примерно 90 работающих в РФ немецких дипломатов. РИА Новости, 22.04.2023

2023-04-22T18:07

2023-04-22T18:07

2023-04-22T18:29

в мире

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россия

германия

мария захарова

bild

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МОСКВА, 22 апр - РИА Новости. Таблоид Bild утверждает, что Москву покинут свыше 30 из примерно 90 работающих в РФ немецких дипломатов. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в субботу заявила РИА Новости, что из России высылают более 20 немецких дипломатов. По данным РИА Новости, Германия со своей стороны выслала свыше 20 российских дипломатов. Ранее в МИД РФ РИА Новости сообщали, что Берлин принял решение об очередной массовой высылке сотрудников дипломатических представительств РФ в Германии. Москва в качестве ответной меры приняла решение о зеркальной высылке из РФ германских дипломатов.

https://ria.ru/20230422/diplomatiya-1867091078.html

москва

россия

германия

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в мире, москва, россия, германия, мария захарова, bild