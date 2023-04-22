https://ria.ru/20230422/artilleriya-1867037435.html
Военнослужащие ЦВО освоили способы ремонта арторудий в полевых условиях
Военнослужащие ЦВО освоили способы ремонта арторудий в полевых условиях - РИА Новости, 22.04.2023
Военнослужащие ЦВО освоили способы ремонта арторудий в полевых условиях
Специалисты по ремонту вооружения Центрального военного округа Вооруженных сил России освоили способы ремонта и восстановления артиллерийских орудий, а также... РИА Новости, 22.04.2023
2023-04-22T05:39
2023-04-22T05:39
2023-04-22T08:56
безопасность
россия
центральный военный округ
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вооруженные силы рф
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ЛУГАНСК, 22 апр — РИА Новости. Специалисты по ремонту вооружения Центрального военного округа Вооруженных сил России освоили способы ремонта и восстановления артиллерийских орудий, а также замены неисправных стволов на новые в полевых условиях в зоне спецоперации, сообщили РИА Новости в Минобороны. "Специалисты ЦВО по ремонту вооружения впервые освоили способы ремонта и восстановления артиллерийских орудий, а также замены неисправных стволов на новые в полевых условиях. Ранее такие операции проводились только на заводах-изготовителях боевых орудий", — заявили в ведомстве.По данным министерства, использование освоенной методики позволяет значительно сократить время на ремонт артиллерийских систем и поставить их в строй практически за считанные часы. Сообщается, что военные специалисты также проводят проверку каналов стволов артиллерийских орудий на наличие износа с использованием современного оборудования. Если модуль слишком серьезно поврежден, его сразу меняют на новый, поставленный прямо с завода, заключили в ведомстве
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Военные ЦВО о способах ремонта арторудий в полевых условиях
Военные ЦВО о способах ремонта арторудий в полевых условиях
2023-04-22T05:39
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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безопасность, россия, центральный военный округ, министерство обороны рф (минобороны рф), вооруженные силы рф
Безопасность, Россия, Центральный военный округ, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Вооруженные силы РФ
Военнослужащие ЦВО освоили способы ремонта арторудий в полевых условиях
Минобороны: военнослужащие ЦВО освоили способы ремонта арторудий в полевых условиях
ЛУГАНСК, 22 апр — РИА Новости. Специалисты по ремонту вооружения Центрального военного округа Вооруженных сил России освоили способы ремонта и восстановления артиллерийских орудий, а также замены неисправных стволов на новые в полевых условиях в зоне спецоперации, сообщили РИА Новости в Минобороны.
"Специалисты ЦВО по ремонту вооружения впервые освоили способы ремонта и восстановления артиллерийских орудий, а также замены неисправных стволов на новые в полевых условиях. Ранее такие операции проводились только на заводах-изготовителях боевых орудий", — заявили в ведомстве.
По данным министерства, использование освоенной методики позволяет значительно сократить время на ремонт артиллерийских систем и поставить их в строй практически за считанные часы. Сообщается, что военные специалисты также проводят проверку каналов стволов артиллерийских орудий на наличие износа с использованием современного оборудования.
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"Военные специалисты ремонтных подразделений ремонтируют практически любые повреждения и системы. Возвращают в бой не только бронетехнику и автотранспорт, но и системы залпового огня, буксируемые артиллерийские орудия.", — пояснили в Минобороны.
Если модуль слишком серьезно поврежден, его сразу меняют на новый, поставленный прямо с завода, заключили в ведомстве
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