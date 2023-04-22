https://ria.ru/20230422/artemovsk-1867039252.html

Бойцы "Вагнера" заявили о нацистской атрибутике ВСУ в Артемовске

Бойцы "Вагнера" заявили о нацистской атрибутике ВСУ в Артемовске - РИА Новости, 22.04.2023

Бойцы "Вагнера" заявили о нацистской атрибутике ВСУ в Артемовске

Боец "Вагнера" рассказал РИА Новости об атрибутах с нацистской символикой, которые группа часто находит на оставленных украинских позициях и на погибших... РИА Новости, 22.04.2023

2023-04-22T06:35

2023-04-22T06:35

2023-04-22T07:52

специальная военная операция на украине

артемовск

украина

донецкая народная республика

евгений пригожин

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АРТЕМОВСК, 22 апр - РИА Новости. Боец "Вагнера" рассказал РИА Новости об атрибутах с нацистской символикой, которые группа часто находит на оставленных украинских позициях и на погибших украинских военнослужащих. Ранее боец группы "Вагнер" показывая трофейную БМП, сообщил, что украинская армия помечает свою бронетехнику белыми крестами, напоминающими знак вермахта в годы Второй мировой войны. "У них ножи разные есть с такой символикой (нацистской – ред.). Был обнаружен нож со свастикой. Шевроны попадаются с нацистской символикой разные, причем очень много. Наверное, хотят устрашение какое-то показать, что у них сила и власть какая-то", - рассказал боец, демонстрируя найденный на украинских позициях нож. Артемовск (на Украине официально принят дореволюционный вариант названия города - Бахмут) расположен в ДНР к северу от крупного города Горловка. Является важным транспортным узлом для снабжения украинской группировки войск в Донбассе. За город уже много месяцев идут ожесточенные бои. Одиннадцатого апреля Евгений Пригожин - основатель группы "Вагнер", чьи бойцы участвуют в освобождении города, - заявил, что российские силы контролируют больше 80% территории Артемовска. Двадцать первого апреля Пригожин сказал, что украинские войска в Артемовске находятся в оперативном окружении, речи о "котле" пока нет.

https://ria.ru/20230422/vagner-1867038424.html

артемовск

украина

донецкая народная республика

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артемовск, украина, донецкая народная республика, евгений пригожин