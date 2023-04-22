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Бойцы "Вагнера" заявили о нацистской атрибутике ВСУ в Артемовске - РИА Новости, 22.04.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
06:35 22.04.2023 (обновлено: 07:52 22.04.2023)
https://ria.ru/20230422/artemovsk-1867039252.html
Бойцы "Вагнера" заявили о нацистской атрибутике ВСУ в Артемовске
Бойцы "Вагнера" заявили о нацистской атрибутике ВСУ в Артемовске - РИА Новости, 22.04.2023
Бойцы "Вагнера" заявили о нацистской атрибутике ВСУ в Артемовске
Боец "Вагнера" рассказал РИА Новости об атрибутах с нацистской символикой, которые группа часто находит на оставленных украинских позициях и на погибших... РИА Новости, 22.04.2023
2023-04-22T06:35
2023-04-22T07:52
специальная военная операция на украине
артемовск
украина
донецкая народная республика
евгений пригожин
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АРТЕМОВСК, 22 апр - РИА Новости. Боец "Вагнера" рассказал РИА Новости об атрибутах с нацистской символикой, которые группа часто находит на оставленных украинских позициях и на погибших украинских военнослужащих. Ранее боец группы "Вагнер" показывая трофейную БМП, сообщил, что украинская армия помечает свою бронетехнику белыми крестами, напоминающими знак вермахта в годы Второй мировой войны. "У них ножи разные есть с такой символикой (нацистской – ред.). Был обнаружен нож со свастикой. Шевроны попадаются с нацистской символикой разные, причем очень много. Наверное, хотят устрашение какое-то показать, что у них сила и власть какая-то", - рассказал боец, демонстрируя найденный на украинских позициях нож. Артемовск (на Украине официально принят дореволюционный вариант названия города - Бахмут) расположен в ДНР к северу от крупного города Горловка. Является важным транспортным узлом для снабжения украинской группировки войск в Донбассе. За город уже много месяцев идут ожесточенные бои. Одиннадцатого апреля Евгений Пригожин - основатель группы "Вагнер", чьи бойцы участвуют в освобождении города, - заявил, что российские силы контролируют больше 80% территории Артемовска. Двадцать первого апреля Пригожин сказал, что украинские войска в Артемовске находятся в оперативном окружении, речи о "котле" пока нет.
https://ria.ru/20230422/vagner-1867038424.html
артемовск
украина
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артемовск, украина, донецкая народная республика, евгений пригожин
Специальная военная операция на Украине, Артемовск, Украина, Донецкая Народная Республика, Евгений Пригожин
Бойцы "Вагнера" заявили о нацистской атрибутике ВСУ в Артемовске

Бойцы группы "Вагнер": в Артемовске часто попадаются атрибуты с нацистской символикой

© AP Photo / Andriy AndriyenkoУкраинские военные в Артемовске
Украинские военные в Артемовске - РИА Новости, 1920, 22.04.2023
© AP Photo / Andriy Andriyenko
Украинские военные в Артемовске . Архивное фото
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АРТЕМОВСК, 22 апр - РИА Новости. Боец "Вагнера" рассказал РИА Новости об атрибутах с нацистской символикой, которые группа часто находит на оставленных украинских позициях и на погибших украинских военнослужащих.
Ранее боец группы "Вагнер" показывая трофейную БМП, сообщил, что украинская армия помечает свою бронетехнику белыми крестами, напоминающими знак вермахта в годы Второй мировой войны.
"У них ножи разные есть с такой символикой (нацистской – ред.). Был обнаружен нож со свастикой. Шевроны попадаются с нацистской символикой разные, причем очень много. Наверное, хотят устрашение какое-то показать, что у них сила и власть какая-то", - рассказал боец, демонстрируя найденный на украинских позициях нож.
Артемовск (на Украине официально принят дореволюционный вариант названия города - Бахмут) расположен в ДНР к северу от крупного города Горловка. Является важным транспортным узлом для снабжения украинской группировки войск в Донбассе. За город уже много месяцев идут ожесточенные бои. Одиннадцатого апреля Евгений Пригожин - основатель группы "Вагнер", чьи бойцы участвуют в освобождении города, - заявил, что российские силы контролируют больше 80% территории Артемовска. Двадцать первого апреля Пригожин сказал, что украинские войска в Артемовске находятся в оперативном окружении, речи о "котле" пока нет.
Зарубежные автоматы, пулеметы и винтовки – бойцы Вагнера о трофейном оружии - РИА Новости, 1920, 22.04.2023
ВСУ бросают оружие и боеприпасы в Артемовске, заявил боец "Вагнера"
06:05
 
Специальная военная операция на УкраинеАртемовскУкраинаДонецкая Народная РеспубликаЕвгений Пригожин
 
 
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