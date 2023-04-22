https://ria.ru/20230422/aktsiya-1867090329.html

"Единая Россия" дала старт акции "Все для фронта, все для победы"

"Единая Россия" дала старт акции "Все для фронта, все для победы" - РИА Новости, 22.04.2023

"Единая Россия" дала старт акции "Все для фронта, все для победы"

"Единая Россия в преддверии Дня Победы дала старт всероссийской акции "Все для фронта, все для победы", в ней примут участие более 40 городов, сообщили в... РИА Новости, 22.04.2023

2023-04-22T16:02

2023-04-22T16:02

2023-04-22T16:02

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луганская народная республика

единая россия

госдума рф

общество

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МОСКВА, 22 апр - РИА Новости. "Единая Россия в преддверии Дня Победы дала старт всероссийской акции "Все для фронта, все для победы", в ней примут участие более 40 городов, сообщили в пресс-службе партии. "Единая Россия" в преддверии Дня Победы дала старт всероссийской акции "Все для фронта, все для победы". Города трудовой доблести и города, которые подали ходатайство на получение этого почетного звания, отправят специальные гуманитарные грузы в зону СВО", - сказано в сообщении. Отмечается, что первые две машины отправятся из Рязани – в них все необходимое для медучреждений ДНР и ЛНР. Также на помощь врачам приедет сводный отряд волонтёров, которые прошли обучение на курсах сестринского дела, организованных "Единой Россией". "Больше 40 городов примут участие в этой акции. Мы отправим все необходимое для фронта, в том числе медикаменты для восстановления и лечения наших ребят. Сопровождать первую колонну будет Дмитрий Хубезов (председатель комитета Госдумы по охране здоровья, который добровольцем служил в хоне СВО – ред.)", – приводят в сообщении слова замсекретаря генсовета партии, сенатора Дарьи Лантратовой.

https://ria.ru/20230330/avtomobili-1861723430.html

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Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

донецкая народная республика, луганская народная республика, единая россия, госдума рф, общество