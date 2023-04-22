Рейтинг@Mail.ru
"Единая Россия" дала старт акции "Все для фронта, все для победы" - РИА Новости, 22.04.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
16:02 22.04.2023
https://ria.ru/20230422/aktsiya-1867090329.html
"Единая Россия" дала старт акции "Все для фронта, все для победы"
"Единая Россия" дала старт акции "Все для фронта, все для победы" - РИА Новости, 22.04.2023
"Единая Россия" дала старт акции "Все для фронта, все для победы"
"Единая Россия в преддверии Дня Победы дала старт всероссийской акции "Все для фронта, все для победы", в ней примут участие более 40 городов, сообщили в... РИА Новости, 22.04.2023
2023-04-22T16:02
2023-04-22T16:02
донецкая народная республика
луганская народная республика
единая россия
госдума рф
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/07/1787412501_0:0:3162:1779_1920x0_80_0_0_ed9004a250d0b4249e0dc56c1d19ef32.jpg
МОСКВА, 22 апр - РИА Новости. "Единая Россия в преддверии Дня Победы дала старт всероссийской акции "Все для фронта, все для победы", в ней примут участие более 40 городов, сообщили в пресс-службе партии. "Единая Россия" в преддверии Дня Победы дала старт всероссийской акции "Все для фронта, все для победы". Города трудовой доблести и города, которые подали ходатайство на получение этого почетного звания, отправят специальные гуманитарные грузы в зону СВО", - сказано в сообщении. Отмечается, что первые две машины отправятся из Рязани – в них все необходимое для медучреждений ДНР и ЛНР. Также на помощь врачам приедет сводный отряд волонтёров, которые прошли обучение на курсах сестринского дела, организованных "Единой Россией". "Больше 40 городов примут участие в этой акции. Мы отправим все необходимое для фронта, в том числе медикаменты для восстановления и лечения наших ребят. Сопровождать первую колонну будет Дмитрий Хубезов (председатель комитета Госдумы по охране здоровья, который добровольцем служил в хоне СВО – ред.)", – приводят в сообщении слова замсекретаря генсовета партии, сенатора Дарьи Лантратовой.
https://ria.ru/20230330/avtomobili-1861723430.html
донецкая народная республика
луганская народная республика
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Екатерина Зайцева
Екатерина Зайцева
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/07/1787412501_431:0:3162:2048_1920x0_80_0_0_54e9282e85d4b51ff5e74d9b6317a749.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
донецкая народная республика, луганская народная республика, единая россия, госдума рф, общество
Донецкая Народная Республика, Луганская Народная Республика, Единая Россия, Госдума РФ, Общество
"Единая Россия" дала старт акции "Все для фронта, все для победы"

"Единая Россия" дала старт всероссийской акции "Все для фронта, все для победы"

© РИА Новости | Перейти в медиабанкВоеннослужащий ВС РФ возле автомобиля с гуманитарной помощью
Военнослужащий ВС РФ возле автомобиля с гуманитарной помощью - РИА Новости, 1920, 22.04.2023
© РИА Новости
Перейти в медиабанк
Военнослужащий ВС РФ возле автомобиля с гуманитарной помощью . Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 22 апр - РИА Новости. "Единая Россия в преддверии Дня Победы дала старт всероссийской акции "Все для фронта, все для победы", в ней примут участие более 40 городов, сообщили в пресс-службе партии.
"Единая Россия" в преддверии Дня Победы дала старт всероссийской акции "Все для фронта, все для победы". Города трудовой доблести и города, которые подали ходатайство на получение этого почетного звания, отправят специальные гуманитарные грузы в зону СВО", - сказано в сообщении.
Отмечается, что первые две машины отправятся из Рязани – в них все необходимое для медучреждений ДНР и ЛНР. Также на помощь врачам приедет сводный отряд волонтёров, которые прошли обучение на курсах сестринского дела, организованных "Единой Россией".
"Больше 40 городов примут участие в этой акции. Мы отправим все необходимое для фронта, в том числе медикаменты для восстановления и лечения наших ребят. Сопровождать первую колонну будет Дмитрий Хубезов (председатель комитета Госдумы по охране здоровья, который добровольцем служил в хоне СВО – ред.)", – приводят в сообщении слова замсекретаря генсовета партии, сенатора Дарьи Лантратовой.
Папка с символикой партии Единая Россия - РИА Новости, 1920, 30.03.2023
"Единая Россия" и Воронежская администрация передали автомобили в зону СВО
30 марта, 00:57
 
Донецкая Народная РеспубликаЛуганская Народная РеспубликаЕдиная РоссияГосдума РФОбщество
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала