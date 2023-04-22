https://ria.ru/20230422/aktsiya-1867090329.html
"Единая Россия" дала старт акции "Все для фронта, все для победы"
"Единая Россия" дала старт акции "Все для фронта, все для победы" - РИА Новости, 22.04.2023
"Единая Россия" дала старт акции "Все для фронта, все для победы"
"Единая Россия в преддверии Дня Победы дала старт всероссийской акции "Все для фронта, все для победы", в ней примут участие более 40 городов, сообщили в... РИА Новости, 22.04.2023
2023-04-22T16:02
2023-04-22T16:02
2023-04-22T16:02
донецкая народная республика
луганская народная республика
единая россия
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МОСКВА, 22 апр - РИА Новости. "Единая Россия в преддверии Дня Победы дала старт всероссийской акции "Все для фронта, все для победы", в ней примут участие более 40 городов, сообщили в пресс-службе партии. "Единая Россия" в преддверии Дня Победы дала старт всероссийской акции "Все для фронта, все для победы". Города трудовой доблести и города, которые подали ходатайство на получение этого почетного звания, отправят специальные гуманитарные грузы в зону СВО", - сказано в сообщении. Отмечается, что первые две машины отправятся из Рязани – в них все необходимое для медучреждений ДНР и ЛНР. Также на помощь врачам приедет сводный отряд волонтёров, которые прошли обучение на курсах сестринского дела, организованных "Единой Россией". "Больше 40 городов примут участие в этой акции. Мы отправим все необходимое для фронта, в том числе медикаменты для восстановления и лечения наших ребят. Сопровождать первую колонну будет Дмитрий Хубезов (председатель комитета Госдумы по охране здоровья, который добровольцем служил в хоне СВО – ред.)", – приводят в сообщении слова замсекретаря генсовета партии, сенатора Дарьи Лантратовой.
https://ria.ru/20230330/avtomobili-1861723430.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
донецкая народная республика, луганская народная республика, единая россия, госдума рф, общество
Донецкая Народная Республика, Луганская Народная Республика, Единая Россия, Госдума РФ, Общество
"Единая Россия" дала старт акции "Все для фронта, все для победы"
"Единая Россия" дала старт всероссийской акции "Все для фронта, все для победы"