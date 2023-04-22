Афганистан играл важную роль в координации планов ИГ*, пишут СМИ
WP: утекшие материалы Пентагона указывают на важность Афганистана в координации планов ИГ
© AP Photo / Petros GiannakourisБоец Талибана** в Кабуле
© AP Photo / Petros Giannakouris
Боец Талибана** в Кабуле. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 22 апр - РИА Новости. Утекшие секретные материалы Пентагона указывают, что Афганистан после вывода американских войск стала играть важную роль в координации планов террористов ИГ* ("Исламское государство"*), пишет газета Washington Post со ссылкой на очередную порцию материалов утечки.
"Менее чем через два года после вывода президентом (США Джо – ред.) Байденом военного персонала США из Афганистана страна стала важным координационным местом для "Исламского государства"*, - говорится в публикации. Подчеркивается, что террористы ИГ* в Афганистане якобы не только планируют атаки, но и сплачивают вокруг себя союзников.
Утекшие секретные сведения американского минобороны, как отмечается, свидетельствуют о планировании ИГ* терактов против посольств, церквей и деловых центров. Также фигурируют планы атак во время чемпионата мира по футболу, прошедшего в Катаре в 2022 году.
Как пишет издание со ссылкой на материалы, представители Пентагона в декабре знали о девяти таких планах, координировавшихся лидерами ИГ* в Афганистане, а к февралю их число увеличилось до 15.
"ИГ* разрабатывает затратно-эффективную модель для внешних операций, которая опирается на ресурсы за пределами Афганистана, оперативников в странах, которые становятся целями, а также значительные координируемые сети", - цитирует газета оценку американского минобороны в одном из утекших документов под грифом "совершенно секретно".
В начале августа 2021 года талибы (движение "Талибан"** находится под санкциями ООН за террористическую деятельность) активизировали наступление на правительственные силы Афганистана, 15 августа вошли в Кабул и на следующий день заявили, что война окончена. Последние две недели августа из аэропорта Кабула, находившегося под охраной американских военных, шла массовая эвакуация граждан стран Запада и сотрудничавших с ними афганцев. В ночь на 31 августа американские военные покинули кабульский аэропорт, положив конец почти 20-летнему военному присутствию CША в Афганистане.
* Запрещенная в России террористическая организация
** Движение находится под санкциями ООН за террористическую деятельность