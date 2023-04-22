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Афганистан играл важную роль в координации планов ИГ*, пишут СМИ - РИА Новости, 22.04.2023
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21:26 22.04.2023
https://ria.ru/20230422/afganistan-1867127259.html
Афганистан играл важную роль в координации планов ИГ*, пишут СМИ
Афганистан играл важную роль в координации планов ИГ*, пишут СМИ - РИА Новости, 22.04.2023
Афганистан играл важную роль в координации планов ИГ*, пишут СМИ
Утекшие секретные материалы Пентагона указывают, что Афганистан после вывода американских войск стала играть важную роль в координации планов террористов ИГ*... РИА Новости, 22.04.2023
2023-04-22T21:26
2023-04-22T21:26
в мире
афганистан
сша
исламское государство
пентагон
талибан
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ВАШИНГТОН, 22 апр - РИА Новости. Утекшие секретные материалы Пентагона указывают, что Афганистан после вывода американских войск стала играть важную роль в координации планов террористов ИГ* ("Исламское государство"*), пишет газета Washington Post со ссылкой на очередную порцию материалов утечки. "Менее чем через два года после вывода президентом (США Джо – ред.) Байденом военного персонала США из Афганистана страна стала важным координационным местом для "Исламского государства"*, - говорится в публикации. Подчеркивается, что террористы ИГ* в Афганистане якобы не только планируют атаки, но и сплачивают вокруг себя союзников. Утекшие секретные сведения американского минобороны, как отмечается, свидетельствуют о планировании ИГ* терактов против посольств, церквей и деловых центров. Также фигурируют планы атак во время чемпионата мира по футболу, прошедшего в Катаре в 2022 году. Как пишет издание со ссылкой на материалы, представители Пентагона в декабре знали о девяти таких планах, координировавшихся лидерами ИГ* в Афганистане, а к февралю их число увеличилось до 15. "ИГ* разрабатывает затратно-эффективную модель для внешних операций, которая опирается на ресурсы за пределами Афганистана, оперативников в странах, которые становятся целями, а также значительные координируемые сети", - цитирует газета оценку американского минобороны в одном из утекших документов под грифом "совершенно секретно". В начале августа 2021 года талибы (движение "Талибан"** находится под санкциями ООН за террористическую деятельность) активизировали наступление на правительственные силы Афганистана, 15 августа вошли в Кабул и на следующий день заявили, что война окончена. Последние две недели августа из аэропорта Кабула, находившегося под охраной американских военных, шла массовая эвакуация граждан стран Запада и сотрудничавших с ними афганцев. В ночь на 31 августа американские военные покинули кабульский аэропорт, положив конец почти 20-летнему военному присутствию CША в Афганистане.* Запрещенная в России террористическая организация** Движение находится под санкциями ООН за террористическую деятельность
https://ria.ru/20230420/fsb-1866729211.html
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в мире, афганистан, сша, исламское государство, пентагон, талибан
В мире, Афганистан, США, Исламское государство, Пентагон, Талибан
Афганистан играл важную роль в координации планов ИГ*, пишут СМИ

WP: утекшие материалы Пентагона указывают на важность Афганистана в координации планов ИГ

© AP Photo / Petros GiannakourisБоец Талибана** в Кабуле
Боец Талибана** в Кабуле - РИА Новости, 1920, 22.04.2023
© AP Photo / Petros Giannakouris
Боец Талибана** в Кабуле. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 22 апр - РИА Новости. Утекшие секретные материалы Пентагона указывают, что Афганистан после вывода американских войск стала играть важную роль в координации планов террористов ИГ* ("Исламское государство"*), пишет газета Washington Post со ссылкой на очередную порцию материалов утечки.
"Менее чем через два года после вывода президентом (США Джо – ред.) Байденом военного персонала США из Афганистана страна стала важным координационным местом для "Исламского государства"*, - говорится в публикации. Подчеркивается, что террористы ИГ* в Афганистане якобы не только планируют атаки, но и сплачивают вокруг себя союзников.
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Утекшие секретные сведения американского минобороны, как отмечается, свидетельствуют о планировании ИГ* терактов против посольств, церквей и деловых центров. Также фигурируют планы атак во время чемпионата мира по футболу, прошедшего в Катаре в 2022 году.
Как пишет издание со ссылкой на материалы, представители Пентагона в декабре знали о девяти таких планах, координировавшихся лидерами ИГ* в Афганистане, а к февралю их число увеличилось до 15.
"ИГ* разрабатывает затратно-эффективную модель для внешних операций, которая опирается на ресурсы за пределами Афганистана, оперативников в странах, которые становятся целями, а также значительные координируемые сети", - цитирует газета оценку американского минобороны в одном из утекших документов под грифом "совершенно секретно".
В начале августа 2021 года талибы (движение "Талибан"** находится под санкциями ООН за террористическую деятельность) активизировали наступление на правительственные силы Афганистана, 15 августа вошли в Кабул и на следующий день заявили, что война окончена. Последние две недели августа из аэропорта Кабула, находившегося под охраной американских военных, шла массовая эвакуация граждан стран Запада и сотрудничавших с ними афганцев. В ночь на 31 августа американские военные покинули кабульский аэропорт, положив конец почти 20-летнему военному присутствию CША в Афганистане.
* Запрещенная в России террористическая организация
** Движение находится под санкциями ООН за террористическую деятельность
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В миреАфганистанСШАИсламское государствоПентагонТалибан
 
 
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