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Армия Судана взяла под контроль практически все аэропорты страны - РИА Новости, 22.04.2023
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15:49 22.04.2023
https://ria.ru/20230422/aeroporty-1867088613.html
Армия Судана взяла под контроль практически все аэропорты страны
Армия Судана взяла под контроль практически все аэропорты страны - РИА Новости, 22.04.2023
Армия Судана взяла под контроль практически все аэропорты страны
Вооруженные силы Судана контролируют все аэропорты страны, кроме столичного аэропорта Хартума и воздушной гавани Ньялы в Южном Дарфуре, заявил глава переходного РИА Новости, 22.04.2023
2023-04-22T15:49
2023-04-22T15:49
в мире
судан
хартум (город)
абдель фаттах аль-бурхан
столкновения в хартуме
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КАИР, 22 апр - РИА Новости. Вооруженные силы Судана контролируют все аэропорты страны, кроме столичного аэропорта Хартума и воздушной гавани Ньялы в Южном Дарфуре, заявил глава переходного Суверенного совета и главком ВС Абдель Фаттах Бурхан телеканалу Al-Arabiya. В субботу суданские вооруженные силы заявили, что процесс эвакуации из Судана дипломатических миссий тех стран, которые просят об этом, начнется в ближайшие часы. Согласно заявлению, США, Великобритания, Франция и Китай проведут эвакуацию своих дипломатов и граждан на военно-транспортных самолетах, принадлежащих их вооруженным силам, из Хартума. "Все аэропорты находятся под контролем армии, кроме Хартума и Ньялы", - сказал Бурхан. Командующий вооруженными силами Судана подчеркнул, что находится в штабе командования и не покинет его. Бурхан сообщил, что Силы быстрого реагирования (СБР, военизированные формирования) размещают подразделения в жилых районах и нарушают перемирие. В Судане с 15 апреля идут бои между Силами быстрого реагирования (СБР) под командованием Мухаммеда Хамдана Дагло и регулярной армией. Противостоящие в Судане силы обмениваются противоречивыми заявлениями по поводу успехов в боевых действиях и контроля над объектами, развернув масштабную информационную войну в СМИ и социальных сетях. В пятницу обе стороны объявили перемирие по случаю мусульманского праздника Ид аль-Фитр. Армия готова держать его три дня, а СБР - 72 часа. По данным министра здравоохранения Судана, число погибших в результате столкновений в стране возросло до 600. Представитель Всемирной организации здравоохранения Маргарет Харрис на еженедельном брифинге ООН в Женеве в пятницу сообщила, что в ходе столкновений между вооруженными силами Судана и Силами быстрого реагирования погибли 413 человек, 3 551 получили ранения. По информации профсоюза врачей Судана, с начала столкновений погибли 256 мирных жителей, еще 1454 пострадали.
https://ria.ru/20230422/sudan-1867035433.html
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в мире, судан, хартум (город), абдель фаттах аль-бурхан, столкновения в хартуме
В мире, Судан, Хартум (город), Абдель Фаттах аль-Бурхан, Столкновения в Хартуме
Армия Судана взяла под контроль практически все аэропорты страны

Бурхан: Армия Судана контролирует все аэропорты, кроме столичного Хартума и Ньялы

© AP Photo / Marwan AliДым в Хартуме, Судан
Дым в Хартуме, Судан - РИА Новости, 1920, 22.04.2023
© AP Photo / Marwan Ali
Дым в Хартуме, Судан. Архивное фото
Читать ria.ru в
КАИР, 22 апр - РИА Новости. Вооруженные силы Судана контролируют все аэропорты страны, кроме столичного аэропорта Хартума и воздушной гавани Ньялы в Южном Дарфуре, заявил глава переходного Суверенного совета и главком ВС Абдель Фаттах Бурхан телеканалу Al-Arabiya.
В субботу суданские вооруженные силы заявили, что процесс эвакуации из Судана дипломатических миссий тех стран, которые просят об этом, начнется в ближайшие часы. Согласно заявлению, США, Великобритания, Франция и Китай проведут эвакуацию своих дипломатов и граждан на военно-транспортных самолетах, принадлежащих их вооруженным силам, из Хартума.
Люди проходят мимо магазинов, закрытых из-за боевых действий. Хартум, Судан - РИА Новости, 1920, 22.04.2023
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"Все аэропорты находятся под контролем армии, кроме Хартума и Ньялы", - сказал Бурхан.
Командующий вооруженными силами Судана подчеркнул, что находится в штабе командования и не покинет его. Бурхан сообщил, что Силы быстрого реагирования (СБР, военизированные формирования) размещают подразделения в жилых районах и нарушают перемирие.
В Судане с 15 апреля идут бои между Силами быстрого реагирования (СБР) под командованием Мухаммеда Хамдана Дагло и регулярной армией. Противостоящие в Судане силы обмениваются противоречивыми заявлениями по поводу успехов в боевых действиях и контроля над объектами, развернув масштабную информационную войну в СМИ и социальных сетях. В пятницу обе стороны объявили перемирие по случаю мусульманского праздника Ид аль-Фитр. Армия готова держать его три дня, а СБР - 72 часа.
По данным министра здравоохранения Судана, число погибших в результате столкновений в стране возросло до 600. Представитель Всемирной организации здравоохранения Маргарет Харрис на еженедельном брифинге ООН в Женеве в пятницу сообщила, что в ходе столкновений между вооруженными силами Судана и Силами быстрого реагирования погибли 413 человек, 3 551 получили ранения. По информации профсоюза врачей Судана, с начала столкновений погибли 256 мирных жителей, еще 1454 пострадали.
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В миреСуданХартум (город)Абдель Фаттах аль-БурханСтолкновения в Хартуме
 
 
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