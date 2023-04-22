Армия Судана взяла под контроль практически все аэропорты страны
Бурхан: Армия Судана контролирует все аэропорты, кроме столичного Хартума и Ньялы
© AP Photo / Marwan AliДым в Хартуме, Судан
© AP Photo / Marwan Ali
Дым в Хартуме, Судан. Архивное фото
КАИР, 22 апр - РИА Новости. Вооруженные силы Судана контролируют все аэропорты страны, кроме столичного аэропорта Хартума и воздушной гавани Ньялы в Южном Дарфуре, заявил глава переходного Суверенного совета и главком ВС Абдель Фаттах Бурхан телеканалу Al-Arabiya.
В субботу суданские вооруженные силы заявили, что процесс эвакуации из Судана дипломатических миссий тех стран, которые просят об этом, начнется в ближайшие часы. Согласно заявлению, США, Великобритания, Франция и Китай проведут эвакуацию своих дипломатов и граждан на военно-транспортных самолетах, принадлежащих их вооруженным силам, из Хартума.
"Все аэропорты находятся под контролем армии, кроме Хартума и Ньялы", - сказал Бурхан.
Командующий вооруженными силами Судана подчеркнул, что находится в штабе командования и не покинет его. Бурхан сообщил, что Силы быстрого реагирования (СБР, военизированные формирования) размещают подразделения в жилых районах и нарушают перемирие.
В Судане с 15 апреля идут бои между Силами быстрого реагирования (СБР) под командованием Мухаммеда Хамдана Дагло и регулярной армией. Противостоящие в Судане силы обмениваются противоречивыми заявлениями по поводу успехов в боевых действиях и контроля над объектами, развернув масштабную информационную войну в СМИ и социальных сетях. В пятницу обе стороны объявили перемирие по случаю мусульманского праздника Ид аль-Фитр. Армия готова держать его три дня, а СБР - 72 часа.
По данным министра здравоохранения Судана, число погибших в результате столкновений в стране возросло до 600. Представитель Всемирной организации здравоохранения Маргарет Харрис на еженедельном брифинге ООН в Женеве в пятницу сообщила, что в ходе столкновений между вооруженными силами Судана и Силами быстрого реагирования погибли 413 человек, 3 551 получили ранения. По информации профсоюза врачей Судана, с начала столкновений погибли 256 мирных жителей, еще 1454 пострадали.