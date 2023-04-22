https://ria.ru/20230422/aeroporty-1867088613.html

Армия Судана взяла под контроль практически все аэропорты страны

Армия Судана взяла под контроль практически все аэропорты страны - РИА Новости, 22.04.2023

Армия Судана взяла под контроль практически все аэропорты страны

Вооруженные силы Судана контролируют все аэропорты страны, кроме столичного аэропорта Хартума и воздушной гавани Ньялы в Южном Дарфуре, заявил глава переходного РИА Новости, 22.04.2023

2023-04-22T15:49

2023-04-22T15:49

2023-04-22T15:49

в мире

судан

хартум (город)

абдель фаттах аль-бурхан

столкновения в хартуме

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/10/1865659831_0:205:3072:1933_1920x0_80_0_0_3a339967043a962b225ed9ddd90ee620.jpg

КАИР, 22 апр - РИА Новости. Вооруженные силы Судана контролируют все аэропорты страны, кроме столичного аэропорта Хартума и воздушной гавани Ньялы в Южном Дарфуре, заявил глава переходного Суверенного совета и главком ВС Абдель Фаттах Бурхан телеканалу Al-Arabiya. В субботу суданские вооруженные силы заявили, что процесс эвакуации из Судана дипломатических миссий тех стран, которые просят об этом, начнется в ближайшие часы. Согласно заявлению, США, Великобритания, Франция и Китай проведут эвакуацию своих дипломатов и граждан на военно-транспортных самолетах, принадлежащих их вооруженным силам, из Хартума. "Все аэропорты находятся под контролем армии, кроме Хартума и Ньялы", - сказал Бурхан. Командующий вооруженными силами Судана подчеркнул, что находится в штабе командования и не покинет его. Бурхан сообщил, что Силы быстрого реагирования (СБР, военизированные формирования) размещают подразделения в жилых районах и нарушают перемирие. В Судане с 15 апреля идут бои между Силами быстрого реагирования (СБР) под командованием Мухаммеда Хамдана Дагло и регулярной армией. Противостоящие в Судане силы обмениваются противоречивыми заявлениями по поводу успехов в боевых действиях и контроля над объектами, развернув масштабную информационную войну в СМИ и социальных сетях. В пятницу обе стороны объявили перемирие по случаю мусульманского праздника Ид аль-Фитр. Армия готова держать его три дня, а СБР - 72 часа. По данным министра здравоохранения Судана, число погибших в результате столкновений в стране возросло до 600. Представитель Всемирной организации здравоохранения Маргарет Харрис на еженедельном брифинге ООН в Женеве в пятницу сообщила, что в ходе столкновений между вооруженными силами Судана и Силами быстрого реагирования погибли 413 человек, 3 551 получили ранения. По информации профсоюза врачей Судана, с начала столкновений погибли 256 мирных жителей, еще 1454 пострадали.

https://ria.ru/20230422/sudan-1867035433.html

https://ria.ru/20230421/milli-1866774430.html

судан

хартум (город)

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, судан, хартум (город), абдель фаттах аль-бурхан, столкновения в хартуме